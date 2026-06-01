IndyCar / Noticias

INDYCAR News and Analysis
Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar
Callum Ilott, el gran olvidado de la temporada de rumores, que busca un lugar en IndyCar 2027
La carrera de la IndyCar en Washington se amplía a 250 millas
Lo que hemos descubierto tras un primer vistazo al IR-28 de IndyCar, diseñado desde cero
Conociendo a fondo el IR-28 de IndyCar: nuevas imágenes del chasis de 2028
Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan
Alex Palou y Alexander Rossi realizarán la primera prueba en pista del IR-28 de IndyCar
Los pilotos dan su veredicto sobre el nuevo coche de IndyCar para 2028
IndyCar presenta un coche más rápido y liviano para 2028, diseñado para batir récords
Kyle Larson responde a Scott Dixon: las carreras de NASCAR son demasiado largas
Camino a 2027: Dentro del regreso de Dreyer & Reinbold a tiempo completo a IndyCar
IndyCar y NASCAR Trucks volverán al Gran Premio de St Petersburg en 2027
Dreyer & Reinbold Racing volverá a tiempo completo a IndyCar en 2027 tras comprar un lugar a RLL
El "orgullo" de Mick Schumacher tras lograr su mejor resultado hasta ahora en IndyCar
Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar en Nashville
IndyCar Nashville 2026: Estado del campeonato tras la carrera
Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta
IndyCar en Nashville se correrá el lunes por las fuertes lluvias y el retraso del Mundial
IndyCar Nashville: Kirkwood gana la pole; Pato O'Ward arrancará 12°
VIDEO: Malukas sufre un fuerte accidente en Nashville y es trasladado al hospital
Kyffin Simpson aspira a repetir su actuación de 2025 en Nashville o quedar "un par de puestos mejor"
El presidente Donald Trump se reúne con pilotos de IndyCar en la Casa Blanca
iRacing e IndyCar anuncian el lanzamiento del primer juego oficial en 20 años
Pato O'Ward ya no será piloto reserva de McLaren: "pedí que me despidan de todos mis servicios de F1"
IndyCar Mid-Ohio 2026: Ganadores y perdedores
Rinus VeeKay sigue escribiendo su historia como "outsider" al terminar cuarto en Mid-Ohio
McLaren confirma su alineación 2027 en IndyCar: Dixon y Rosenqvist se unen a Pato O'Ward
Lundgaard admite que "un error mío" le costó la victoria en la carrera de IndyCar de Mid-Ohio
Así queda el campeonato de la IndyCar 2026 tras la victoria de Pato O'Ward en Mid-Ohio 2026
Pato O'Ward rompe su sequía en IndyCar 2026: "Sabía que mi victoria llegaría"
IndyCar Mid-Ohio 2026: Pato O'Ward regresa a la victoria y derrota a Lundgaard
IndyCar Mid-Ohio: Christian Lundgaard con la pole seguido por Pato O’Ward
Palou se muestra "triste" por la marcha de Scott Dixon de Ganassi: "No estaría aquí sin él"
Rinus VeeKay tiene una "idea bastante buena" de su próximo movimiento en IndyCar
Meyer Shank Racing ficha a Marcus Armstrong con una extensión multianual
Regla de penalización en pits actualizada antes de la carrera de IndyCar en Mid-Ohio
“Deberías preguntárselo a él”; Nasr mantiene presión sobre Penske por un asiento en IndyCar
Chip Ganassi Racing confirma la salida de Scott Dixon al final de la temporada 2026
Dennis Hauger quiere más en la IndyCar 2026: “No quiero luchar en la zona media”
Por qué liderar el arbitraje independiente de IndyCar es "más trabajo" de lo que se creía
IndyCar Road America 2026: Ganadores y perdedores
Honda pide disculpas a Armstrong por el fallo que lo dejó sin la chance de ganar en IndyCar
Cómo Christian Lundgaard pasó de cero a héroe en Road America
David Malukas “estába del lado correcto del caos” tras quedar segundo en Road America
“Power siendo Power” acusa Rahal tras el choque por el podio en la última vuelta en Road America
IndyCar Road America: Lundgaard gana, Pato O'Ward fuera del top 10
Alex Palou todavía está "sorprendido" por su histórica racha de poles en IndyCar
Pato O'Ward protesta contra los neumáticos de IndyCar en Road America
Alex Palou hace algo que ningún piloto de IndyCar ha hecho desde 1988
Steiner cree que muchos subestiman a la IndyCar: "El nivel es muy alto"
Josef Newgarden supera a Marcus Ericsson y gana en WWT Raceway
IndyCar Gateway: Palou logra otra pole, Pato O'Ward en top 10
Arrow McLaren nombra a Ryan Hunter-Reay como nuevo director deportivo
Romain Grosjean confirma cirugía en la mano derecha después del GP de Detroit
Christian Rasmussen firma una extensión de contrato multianual con ECR
Pato O'Ward encuentra consistencia en medio de la "transformación" de Arrow McLaren
IndyCar Detroit 2026: Ganadores y perdedores
La chance de podio de Mick Schumacher en Detroit termina en decepción
IndyCar Detroit 2026: Estado del campeonato, ¿dónde está Pato O'Ward?
McLaughlin justifica su accidente con Will Power que acabó con sus opciones en Detroit