IndyCar / Noticias

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INDYCAR News and Analysis

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Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar

Callum Ilott, el gran olvidado de la temporada de rumores, que busca un lugar en IndyCar 2027

IndyCar
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La carrera de la IndyCar en Washington se amplía a 250 millas

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Washington, D.C.
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Lo que hemos descubierto tras un primer vistazo al IR-28 de IndyCar, diseñado desde cero

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Conociendo a fondo el IR-28 de IndyCar: nuevas imágenes del chasis de 2028

IndyCar
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Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan

NASCAR Cup
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Indianápolis
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Alex Palou y Alexander Rossi realizarán la primera prueba en pista del IR-28 de IndyCar

IndyCar
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Los pilotos dan su veredicto sobre el nuevo coche de IndyCar para 2028

IndyCar
Indy IndyCar
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IndyCar presenta un coche más rápido y liviano para 2028, diseñado para batir récords

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Kyle Larson responde a Scott Dixon: las carreras de NASCAR son demasiado largas

NASCAR Cup
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Camino a 2027: Dentro del regreso de Dreyer & Reinbold a tiempo completo a IndyCar

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IndyCar y NASCAR Trucks volverán al Gran Premio de St Petersburg en 2027

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Dreyer & Reinbold Racing volverá a tiempo completo a IndyCar en 2027 tras comprar un lugar a RLL

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El "orgullo" de Mick Schumacher tras lograr su mejor resultado hasta ahora en IndyCar

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Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar en Nashville

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IndyCar Nashville 2026: Estado del campeonato tras la carrera

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Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta

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IndyCar en Nashville se correrá el lunes por las fuertes lluvias y el retraso del Mundial

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IndyCar Nashville: Kirkwood gana la pole; Pato O'Ward arrancará 12°

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VIDEO: Malukas sufre un fuerte accidente en Nashville y es trasladado al hospital

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Kyffin Simpson aspira a repetir su actuación de 2025 en Nashville o quedar "un par de puestos mejor"

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El presidente Donald Trump se reúne con pilotos de IndyCar en la Casa Blanca

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iRacing e IndyCar anuncian el lanzamiento del primer juego oficial en 20 años

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Pato O'Ward ya no será piloto reserva de McLaren: "pedí que me despidan de todos mis servicios de F1"

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IndyCar Mid-Ohio 2026: Ganadores y perdedores

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Rinus VeeKay sigue escribiendo su historia como "outsider" al terminar cuarto en Mid-Ohio

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McLaren confirma su alineación 2027 en IndyCar: Dixon y Rosenqvist se unen a Pato O'Ward

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Lundgaard admite que "un error mío" le costó la victoria en la carrera de IndyCar de Mid-Ohio

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Así queda el campeonato de la IndyCar 2026 tras la victoria de Pato O'Ward en Mid-Ohio 2026

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Pato O'Ward rompe su sequía en IndyCar 2026: "Sabía que mi victoria llegaría"

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IndyCar Mid-Ohio 2026: Pato O'Ward regresa a la victoria y derrota a Lundgaard

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IndyCar Mid-Ohio: Christian Lundgaard con la pole seguido por Pato O’Ward

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Palou se muestra "triste" por la marcha de Scott Dixon de Ganassi: "No estaría aquí sin él"

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Regla de penalización en pits actualizada antes de la carrera de IndyCar en Mid-Ohio

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Dennis Hauger quiere más en la IndyCar 2026: “No quiero luchar en la zona media”

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Por qué liderar el arbitraje independiente de IndyCar es "más trabajo" de lo que se creía

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IndyCar Road America 2026: Ganadores y perdedores

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IndyCar Road America: Lundgaard gana, Pato O'Ward fuera del top 10

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Steiner cree que muchos subestiman a la IndyCar: "El nivel es muy alto"

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Pato O'Ward encuentra consistencia en medio de la "transformación" de Arrow McLaren

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IndyCar Detroit 2026: Ganadores y perdedores

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La chance de podio de Mick Schumacher en Detroit termina en decepción

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IndyCar Detroit 2026: Estado del campeonato, ¿dónde está Pato O'Ward?

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McLaughlin justifica su accidente con Will Power que acabó con sus opciones en Detroit

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