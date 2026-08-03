La carrera de la IndyCar en Washington se amplía a 250 millas

Los responsables de IndyCar anunciaron una importante ampliación de distancia para el Freedom 250 Grand Prix, aumentando la carrera de 125 a 147 vueltas para crear una competencia completa de 250 millas en honor al 250º aniversario de la Independencia de de Estados Unidos.

La histórica carrera se disputará el domingo 23 de agosto de 2026, con los pilotos compitiendo en un circuito urbano de 1,7 millas (2,7 km) y siete curvas que recorrerá la capital del país, avanzando por Pennsylvania Avenue, pasando junto a lugares emblemáticos y rodeando el National Mall. El evento principal será el centro de un festival gratuito de automovilismo de dos días para celebrar el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Extender la distancia total en casi un 18 por ciento añade una acción sustancial en pista, al tiempo que introduce complejos desafíos tácticos para los pilotos y los ingenieros de carrera. Se espera que la longitud ampliada obligue a realizar una parada en boxes adicional en comparación con la configuración original, lo que requerirá que los equipos gestionen cuidadosamente la estrategia de combustible y ajusten las decisiones relativas al desgaste de los neumáticos Firestone. Además, las vueltas extra brindan a los pilotos mayores oportunidades para preparar adelantamientos y realizar maniobras audaces en el estrecho trazado urbano de D.C.

El presidente del Freedom 250 Grand Prix, Bud Denker, declaró que ampliarlo a una verdadera carrera de 250 millas es un homenaje apropiado a 250 años de libertad e innovación estadounidenses.

"Con Estados Unidos celebrando 250 años de libertad e innovación en 2026, es apropiado que el Freedom 250 Grand Prix sea una verdadera carrera de 250 millas", dijo Bud Denker.

"Las vueltas adicionales crearán aún más oportunidades para la estrategia, la acción en pista y el drama al final de la carrera, al tiempo que darán a nuestros aficionados un valor extra y aún más oportunidades para disfrutar de este evento histórico".

La distancia añadida también amplía la ventana de transmisión en Estados Unidos para FOX, socio televisivo exclusivo de IndyCar, permitiendo una narración más profunda y un análisis estratégico en tiempo real durante toda la tarde.

La cobertura nacional en vivo desde Washington, D.C. comienza con un programa previo a la carrera extendido a las 11:30 AM ET del domingo 23 de agosto, antes de que ondee la bandera verde poco después de la 1:00 PM ET.