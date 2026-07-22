Dreyer & Reinbold Racing volverá a tiempo completo a IndyCar en 2027 tras comprar un lugar a RLL

En una transacción histórica para la IndyCar, Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) anunció hoy que ha vendido uno de sus tres charters a Dreyer & Reinbold Racing (DRR). El acuerdo, que está sujeto a la aprobación oficial de IndyCar, despeja el camino para que DRR regrese a la competición a tiempo completo con una inscripción de un solo coche a partir de la temporada 2027.

La venta marca la primera transferencia oficial de un charter de IndyCar desde que el sistema se introdujo a finales de 2024, cuando se distribuyeron 25 charters a equipos de temporada completa para crear valor de activo inmediato y establecer una estructura de crecimiento a largo plazo para los propietarios de equipos.

Para Rahal Letterman Lanigan Racing, vender la charter encaja en un esfuerzo estratégico más amplio para consolidar sus recursos. RLL recibió originalmente tres charters durante la distribución inicial. Reducirse a un programa de dos coches en 2027 permitirá a la organización refinar su enfoque competitivo de cara a la próxima introducción del coche de nueva generación de IndyCar.

Bobby Rahal, copropietario de RLL, destacó tanto el momento estratégico como la importancia personal de completar el acuerdo con la familia Reinbold.

"Siempre he tenido un enorme respeto por Dennis Reinbold, tanto como compañero propietario de equipo como colega concesionario de automóviles", dijo Rahal. "Su dedicación a IndyCar y el legado que construyó durante muchos años se ganaron el respeto de todos en el paddock.

"Al evaluar la dirección a largo plazo de nuestra organización, tomamos la decisión estratégica de devolver nuestro programa a tiempo completo a dos coches a partir de 2027. Creemos que esto posiciona a nuestro equipo para poder maximizar nuestro nivel de competición, a la vez que nos permite enfocar nuestros recursos mientras nos preparamos para la introducción del nuevo coche.​

"Dennis había expresado interés en adquirir una charter desde el momento en que se estableció el programa de charters, y mantuvimos varias conversaciones con él antes de su fallecimiento. Nos complace haber podido completar esta transacción, y no se nos ocurre una organización más merecedora de recibir el charter. Refleja el compromiso de larga data de Dennis con el deporte y ayuda a garantizar que ese legado continúe."

Bobby Rahal Photo by: Penske Entertainment

El movimiento devuelve a Dreyer & Reinbold Racing a la competición de IndyCar a tiempo completo por primera vez desde 2012. Con sede en Carmel, Indiana, el equipo presume de una conexión de un siglo con el Indianapolis Motor Speedway, originada con el abuelo del fundador del equipo Dennis Reinbold, Floyd "Pop" Dreyer, quien trabajó como mecánico para Duesenberg en la década de 1920. DRR ha clasificado 57 coches para las 500 Millas de Indianápolis en 27 participaciones.

Ahora liderado por el director ejecutivo Derek Reinbold, el equipo ve esta campaña a tiempo completo como un homenaje a su difunto fundador y un compromiso con el impulso de la serie.

"Quiero agradecer a Bobby Rahal, (otros copropietarios de RLL) Mike Lanigan, David Letterman, y (presidente de RLL) Jay Frye por la forma en que abordaron esto desde nuestra primera conversación", dijo Reinbold. "Trataron esto como una asociación entre dos organizaciones que quieren verse triunfar mutuamente, y este anuncio de hoy refleja eso.

"La NTT IndyCar Series está en la posición más fuerte en la que ha estado en décadas, y eso es un resultado directo de la tutela y el liderazgo de Roger Penske. El crecimiento de esta serie, dentro y fuera de la pista, hizo que este fuera el momento adecuado para que nuestro equipo regresara a las carreras a tiempo completo. Mi padre construyó Dreyer & Reinbold Racing y volcó su vida en ello, y nuestra familia ha formado parte del Speedway durante cuatro generaciones. Competir de nuevo una temporada completa es la manera más auténtica en que podemos honrar su legado, y tenemos la intención de hacer que se sienta orgulloso."

La transacción sirve como prueba de concepto para el marco de charters de IndyCar, diseñado para incentivar la inversión sostenida mientras abre vías claras para la entrada o expansión dentro del paddock.

"La primera transferencia de un charter de IndyCar es un hito importante para el sistema de charters de IndyCar y demuestra que el sistema está funcionando según lo previsto", dijo Mark Miles, presidente y CEO de Penske Entertainment.

"El sistema de charters proporciona a los equipos un activo valioso que fomenta su inversión continua en el crecimiento a largo plazo del deporte, a la vez que también proporciona a nuevos grupos propietarios una vía clara de entrada a la serie. Es otro paso para fortalecer la base a largo plazo de IndyCar."

Dreyer & Reinbold Racing anunciará más detalles sobre su programa de 2027 – incluida la selección de pilotos y los socios comerciales – en una fecha posterior.

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