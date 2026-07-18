Kyle Kirkwood consiguió la pole position para el Gran Premio Borchetta Bourbon Music City en el Nashville Superspeedway.

El piloto de Florida, segundo en el campeonato, fue el penúltimo en clasificarse y logró un impresionante promedio de 196.852 mph en dos vueltas con su Honda Andretti Global n.° 27. Es su primera pole de la temporada y la segunda en el Nashville Superspeedway.

Josef Newgarden, el vigente ganador de la carrera, terminó segundo tras una media de 196,642 mph en dos vueltas.

David Malukas, del equipo Penske, no se clasificó tras su accidente en la primera sesión de entrenamientos, que le obligó a ir a un hospital cercano y a preparar un coche de repuesto. Aún no se ha determinado si Malukas participará en el resto del fin de semana.

Resumen

Christian Rasmussen, de ECR, marcó el mejor tiempo inicial, con una media de 195,585 mph en dos vueltas, superando a Arrow. Nolan Siegel de McLaren y el novato de AJ Foyt Racing, Caio Collet.

Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, el noveno piloto en salir, ascendió al segundo puesto en la tabla de tiempos con un promedio de 195.332 mph en dos vueltas.

Tras las primeras nueve tandas, Rasmussen lideraba la clasificación, seguido de Ferrucci, Siegel, Collet, Mick Schumacher y Louis Foster.

Alexander Rossi fue el décimo piloto en salir y realizó una excelente clasificación con su Chevrolet #20 de ECR, registrando un promedio de 195.664 mph en dos vueltas para arrebatarle la pole provisional a su compañero de equipo Rasmussen.

Ni Kyffin Simpson ni Will Power pudieron disputar la primera fila provisional, aunque Power llegó a ocupar brevemente el quinto puesto con una velocidad de 194.892 mph.

Graham Rahal no pudo completar ninguna tanda de clasificación debido a múltiples paradas del motor que le impidieron salir del pit lane dentro de los 60 segundos obligatorios. Ventana. Llamó por radio con la "presión de combustible a cero" en su Honda #15 de RLL. Como resultado, se vio obligado a salirse de la fila y fue remolcado de vuelta al garaje.

Marcus Armstrong, el decimotercer piloto en salir tras los percances de Rahal, completó un par de vueltas sólidas y colocó su Honda #66 de Meyer Shank Racing en tercer lugar con una velocidad de 195.578 mph.

El Chevrolet #76 de Juncos Hollinger Racing de Rinus VeeKay salió a continuación y logró ascender al cuarto lugar con una velocidad de 195.434 mph. Marcus Ericsson de Andretti Global siguió a VeeKay en el orden y se ubicó en quinto lugar.

El seis veces campeón de la IndyCar Series, Scott Dixon, salió a continuación y registró un promedio de 195.802 mph para arrebatarle la pole provisional a Rossi.

McLaughlin superó inmediatamente a Dixon con un promedio de 196.087 mph en su Chevrolet #3 del Team Penske.

Meyer Shank El piloto de Racing, Felix Rosenqvist, salió a pista a continuación y realizó una discreta tanda de dos vueltas a 194.808 mph, ubicándose en la 13.ª posición.

El vigente ganador de la carrera, Newgarden, fue el 19.º de los 21 pilotos inicialmente previstos en salir a pista, y relegó a su compañero de equipo de Team Penske al segundo puesto tras una media de dos vueltas de 196.642 mph.

Pato O’Ward, de Arrow McLaren, no pudo luchar por la pole con una tanda de dos vueltas a 195.154 mph, quedando en la 10.ª posición, justo por delante de su compañero de equipo Siegel.

Los problemas de Christian Lundgaard en óvalos continuaron, con una pésima sesión de clasificación a 194.086 mph que lo dejó en la 17.ª posición a falta de dos pilotos.

Kirkwood confirmó su buen ritmo en los entrenamientos con una media de 196.852 mph, superando a Newgarden en la clasificación provisional. Pole position.

Alex Palou, vigente campeón y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, salió último y no pudo mejorar su cuarto puesto con una velocidad media de 196,050 mph.