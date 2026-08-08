Will Power elogia la buena química del equipo Andretti tras confirmarse la alineación para 2027

Will Power ha elogiado encarecidamente la relación de trabajo que ha establecido con sus compañeros de equipo de Andretti Global, Kyle Kirkwood y Marcus Ericsson, durante su primera temporada en la organización en 2026.

Tras la decisión del equipo de renovar el contrato de Ericsson para 2027, anunciada a principios de esta semana, el dos veces campeón de la IndyCar Series expresó su alivio y su ilusión por el futuro. Kirkwood, actualmente tercero en el campeonato, firmó una renovación por varios años antes del inicio de la temporada.

"Es importante", afirmó Power, refiriéndose al valor de la química del equipo. "Me alegré mucho al enterarme de eso [la renovación de Ericsson]. He disfrutado mucho este año porque es un placer trabajar con Kyle y Marcus. Ha habido un ambiente estupendo. Habría sido una pena no continuar así, así que estoy muy emocionado de que volvamos a estar todos juntos el año que viene".

Will Power, Andretti Global Honda Foto: James Gilbert / Getty Images

A pesar de que los resultados no siempre reflejan su velocidad, Power sigue confiando en la trayectoria del programa.

"Creo que todos tenemos la sensación de que vamos a tener un gran año (en 2027)", añadió Power. "Este año hemos logrado grandes avances en muchos ámbitos, ya sean las paradas en boxes, la preparación de los monoplazas, los circuitos urbanos o los óvalos. Todo ha ido muy bien. Todos hemos contribuido. Me ha hecho mucha ilusión oír eso".

La primera temporada de Power con Andretti llega tras una etapa histórica de 17 temporadas con el Team Penske. Power ocupa el 14.º puesto en la clasificación, con cuatro resultados entre los diez primeros en 12 carreras, aunque ese registro no siempre ha reflejado su ritmo real. Más allá de los meros tiempos por vuelta, Power ha aportado una experiencia inestimable procedente de una de las potencias modern es de la IndyCar.

"Cuando pasas tantos años en estos coches, tienes una idea bastante clara de dónde tienes que estar", afirmó Power. "Cada equipo tiene filosofías diferentes. El entorno es tan competitivo ahora que habrá que adaptarse de forma muy específica a cada circuito.

"Sin duda, hemos introducido cambios importantes tanto en los óvalos como en los circuitos de carretera (en comparación con) cómo corrían ellos [Andretti] el año pasado. Todo ha ido bien. Es estupendo contar con alguien de fuera que haya estado en otro equipo durante mucho tiempo. Hemos combinado nuestras ideas y hemos dado con soluciones realmente buenas. Es un equipo estupendo. De verdad que lo es. Gente realmente buena. De hecho, hay un ambiente de trabajo fantástico. Me lo paso muy bien en la oficina de ingeniería, con mis compañeros de equipo".

Will Power, Andretti Global Foto de: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

Ahora toda la atención se centra en el Portland International Raceway este fin de semana, que servirá como punto de referencia para evaluar el progreso de Andretti en los circuitos urbanos. Durante la visita de la temporada pasada al noroeste del Pacífico, Colton Herta lideró al equipo en décima posición, mientras que Kirkwood y Ericsson terminaron ambos a una vuelta del líder. Ericsson fue el mejor clasificado del equipo, en undécima posición.

Los primeros indicios de este fin de semana apuntan a una mejora. Kirkwood terminó segundo en la clasificación general de los entrenamientos iniciales tras marcar la vuelta más rápida con el compuesto de neumáticos alternativo, mientras que Power terminó cuarto y Ericsson, duodécimo. Sin embargo, Power señaló que las condiciones de la pista dificultaban la evaluación del equilibrio de la configuración.

"Ha sido una sesión muy, muy extraña, porque, de hecho, se rodaba más lento con unos neumáticos más rápidos", dijo Power, que ganó las dos últimas carreras de Portland durante su etapa en Penske. "Creo que lo que ocurre es que el caucho Indy NXT se va desgastando [de la pista] a medida que se avanza; el caucho Indy NXT es bastante blando y bueno.

"Así que resulta un poco difícil saber realmente dónde nos situamos. Desde luego, no estábamos donde teníamos que estar con el compuesto duro. Estábamos muy lejos. Sin duda, tendremos que reflexionar sobre ello esta noche y ver qué tenemos que hacer para acercarnos más al objetivo".

Aunque Andretti aún tiene que encontrar el ritmo con el neumático principal, Power se siente seguro al contar con compañeros de equipo en cuyos comentarios confía.

"Cuando tienes un compañero de equipo que es realmente rápido, como tienes una referencia muy buena, lo analizas todo", dijo Power. "Confío mucho en los comentarios de Kyle. Sus comentarios son muy precisos. Sin duda, es bueno tener un compañero de equipo así".