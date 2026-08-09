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Crónica de carrera
IndyCar Portland

IndyCar Portland: Alex Palou gana y aumenta su ventaja en el campeonato, O´Ward 11°

El vigente campeón aprovechó una parada temprana para superar al piloto que salía desde la pole, Felix Rosenqvist, por 4,1 segundos y ampliar su ventaja en la clasificación general a 110 puntos.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Alex Palou

Alex Palou, de Chip Ganassi Racing, volvió a hacer del Portland International Raceway su terreno de juego particular con una cómoda victoria en el Gran Premio de Portland.

Tras salir desde la segunda posición, Palou utilizó su característico juego en los pits durante la primera ronda de paradas en boxes con bandera verde para colocarse en cabeza, y lideró 60 de las 110 vueltas, logrando una victoria por 4,1167 segundos en este circuito natural de 1,964 millas y 12 curvas. Esta ha sido la 25.ª victoria de Palou en su carrera, la tercera en Portland y la sexta de la temporada.

"Todo el mundo en CGR y Honda ha hecho un trabajo increíble", declaró Palou. "Hoy tenía un auténtico cohete. Ha sido un auténtico placer pilotar cada una de las vueltas. Me preocupé un poco cuando montamos esos neumáticos alternativos (de compuesto más blando); iban muy, muy bien. Pensé: “Vaya, si alguien se los guarda para el final, puede que tengamos una batalla”. Pero sí, una vez más, todo el mundo ha hecho un trabajo increíble en el coche n.º 10. Es increíble conseguir nuestra sexta victoria de la temporada. Ha sido genial".

Felix Rosenqvist, que partía desde la pole, terminó segundo con el Honda n.º 60 de Meyer Shank Racing, mientras que Will Power, de Andretti Global, se hizo con el tercer puesto. Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, se adjudicó el cuarto puesto, por delante de otro piloto de Andretti Global, Kyle Kirkwood, que se situó en quinta posición.

Palou, actual campeón y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, amplió su dominio en la lucha por el título con esta victoria y ahora cuenta con una ventaja de 110 puntos sobre Kirkwood. David Malukas, del equipo Penske, que terminó duodécimo en la carrera, cayó al tercer puesto, a 118 puntos del líder.

La carrera

 

Rosenqvist encabezó el pelotón hasta la bandera verde, mientras Palou intentaba un adelantamiento por el exterior en la curva 1 antes de situarse detrás. Christian Lundgaard, del Arrow McLaren, que salió en 25.ª y última posición, remontó seis puestos en la primera vuelta.

Marcus Ericsson, que utilizaba el compuesto alternativo más blando, adelantó a última hora a Palou —que llevaba los neumáticos principales más duros— en la curva 1 para situarse segundo en la vuelta 4. Mientras tanto, Lundgaard continuó su avance, subiendo hasta la 15.ª posición.

Sin embargo, en la vuelta 7 se activó la bandera amarilla después de que el Honda n.º 15 de Rahal Letterman Lanigan Racing, pilotado por Graham Rahal, saliera de la pista con la rueda delantera izquierda en la curva 11 y se deslizara contra la barrera de neumáticos en la curva 12. Acabó tomando la vía de escape tras recuperar el control del coche.

Pilotos como Josef Newgarden, Santino Ferrucci, Marcus Armstrong, Nolan Siegel, Sting Ray Robb y Rahal se dirigieron al pit lane para recibir asistencia.

La reanudación se produjo en la vuelta 9, y Rosenqvist se escapó en el marcador frente a Ericsson.

Durante las primeras 20 vueltas, Rosenqvist mantuvo una ventaja de 0,8 s sobre Ericsson, con Palou a 1,8 s por detrás. Will Power, de Andretti Global, ocupaba la cuarta posición, a 3,9 s, mientras que VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, era quinto a 5,3 s.

Los neumáticos más blandos de Ericsson comenzaron a desgastarse, lo que le hizo perder 0,8 s respecto a Rosenqvist en la vuelta 24, antes de entrar en boxes. Kyle Kirkwood, Scott Dixon y Grosjean también se dirigieron a boxes. El ciclo continuó durante las siguientes vueltas, con el piloto que más terreno ganaba en la carrera, Lundgaard, avanzando justo detrás de Dixon.

Rosenqvist y Power continuaron en pista hasta la vuelta 32, mientras que Palou aguantó una vuelta más. Gracias a la estrategia de "overcut", Palou logró adelantar a Rosenqvist. Los pilotos que habían entrado en boxes durante la bandera amarilla anterior, entre ellos Newgarden y Ferrucci, se fueron colocando en cabeza.

Mientras tanto, Marcus Armstrong sufrió un problema en el motor y se vio obligado a entrar en el pit lane; abandonó la carrera antes de tiempo. Ferrucci entró en boxes en la vuelta 35. Newgarden cedió el liderato en la vuelta 37, lo que permitió a Palou situarse en primera posición.

Palou comenzó a marcar vueltas rápidas y amplió su ventaja a más de 6 segundos en la vuelta 45, con Rosenqvist en segunda posición.

Pato O’Ward se vio obligado a realizar una parada en boxes no programada debido a una vibración en la rueda delantera derecha causada por ampollas en el neumático, lo que le hizo caer hasta la 22.ª posición.

Palou entró en boxes en la vuelta 56, cediendo el liderato a Rosenqvist, quien entró cuatro vueltas más tarde. Power se hizo con el liderato de la carrera como resultado, pero entró en boxes en la siguiente vuelta, continuando así el ciclo. Newgarden se puso en cabeza, con Palou en segunda posición. Cuando Newgarden entró en boxes unas vueltas más tarde, Palou volvió a ponerse en cabeza, rodando con un juego de neumáticos principales más duros, mientras que Rosenqvist llevaba los alternativos más blandos.

Rosenqvist comenzó a recortar la ventaja de Palou, que se redujo a 2,3 s en la vuelta 72.

Kirkwood se metió en boxes desde la cuarta posición en la vuelta 79; esta parada anticipada dentro de la ventana de paradas se debió a la preocupación por una pérdida de presión de aire en su neumático delantero izquierdo.

Palou perdió tiempo detrás del Honda n.º 47 de RLL de Louis Foster, que acababa de entrar en boxes, lo que permitió a Rosenqvist acercarse a 0,7 segundos. Palou acabó adelantando a Foster, quien a su vez retrasó a Rosenqvist antes de que el sueco realizara su última parada a falta de 29 vueltas. Palou entró en boxes en la siguiente vuelta para cubrirlo. Tanto Palou como Rosenqvist tuvieron que completar el tramo final con los neumáticos primarios.

Power se hizo con el liderato de la carrera y siguió en pista hasta el punto de encontrarse con el tráfico de los rezagados, por lo que no atendió la indicación inicial de entrar en boxes.

Esta situación hizo que Palou recuperara el liderato con una ventaja de 3,3 s sobre Rosenqvist, mientras que Power se situaba en un distante tercer puesto, a 7,7 s.

A 15 vueltas del final, Palou mantenía una ventaja de 5,7 s sobre Rosenqvist, que se veía amenazado por Power, que rodaba con un juego nuevo de neumáticos alternativos más blandos.

A cinco vueltas del final, los diez primeros eran Palou, Rosenqvist, Power, VeeKay y Kirkwood, con Ericsson en sexta posición, seguido de Scott McLaughlin, Newgarden, Simpson y Lundgaard.

Palou controló las últimas vueltas y cruzó la línea de meta con una ventaja de 4,1167 segundos sobre Rosenqvist, mientras que Power quedó tercero. VeeKay y Kirkwood completaron los cinco primeros puestos, seguidos de Ericsson, McLaughlin, Newgarden, Simpson y Lundgaard.

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph Boxes Puntos Retirada
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 110

1:55'03.4235

112.661 3 53
2 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 110

+4.1167

1:55'07.5402

4.1167 112.593 3 42
3 Australia W. Power Andretti Global 26 110

+8.0625

1:55'11.4860

3.9458 112.529 3 36
4 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 110

+16.5767

1:55'20.0002

8.5142 112.391 3 32
5 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 110

+19.3783

1:55'22.8018

2.8016 112.345 3 30
6 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 110

+20.0321

1:55'23.4556

0.6538 112.335 3 28
7 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 110

+21.4241

1:55'24.8476

1.3920 112.312 3 26
8 United States J. Newgarden Team Penske 2 110

+22.1024

1:55'25.5259

0.6783 112.301 4 25
9 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 110

+25.7500

1:55'29.1735

3.6476 112.242 3 22
10 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 110

+29.2783

1:55'32.7018

3.5283 112.185 3 20
11 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 110

+33.0900

1:55'36.5135

3.8117 112.123 3 19
12 United States D. Malukas Team Penske 12 110

+34.0238

1:55'37.4473

0.9338 112.108 3 18
13 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 110

+42.5497

1:55'45.9732

8.5259 111.970 3 17
14 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 110

+43.4498

1:55'46.8733

0.9001 111.956 3 16
15
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
45 110

+48.9331

1:55'52.3566

5.4833 111.868 3 15
16 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 110

+59.0072

1:56'02.4307

10.0741 111.706 3 14
17 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 110

+59.1041

1:56'02.5276

0.0969 111.704 3 13
18
N. Siegel Arrow McLaren
6 110

+59.4728

1:56'02.8963

0.3687 111.698 4 12
19 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 110

+1'00.7065

1:56'04.1300

1.2337 111.679 3 11
20 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 109

+1 Vuelta

1:55'05.8056

1 Vuelta 111.598 3 10
21 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 109

+1 Vuelta

1:55'19.3279

13.5223 111.380 4 9
22
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
77 109

+1 Vuelta

1:55'20.6073

1.2794 111.359 4 8
23 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 109

+1 Vuelta

1:55'42.2831

21.6758 111.012 4 7
24
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
21 106

+4 Vueltas

1:55'35.3663

3 Vueltas 108.064 3 6
25 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 33

+77 Vueltas

46'50.7670

73 Vueltas 83.011 1 5 Mechanical
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