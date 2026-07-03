IndyCar y los comisarios de IndyCar han emitido una actualización del reglamento vigente a partir de este fin de semana en el Mid-Ohio Sports Car Course.

El ajuste modifica la aplicación de las restricciones del pit lane, garantizando que los equipos obligados a entrar en un pit lane cerrado por una emergencia táctica no sean penalizados con tanta dureza como los pilotos sancionados por conducta indebida en pista.

Para aclarar cómo funciona ahora la normativa, aquí están ambas reglas relacionadas del reglamento oficial de IndyCar:

Regla 9.2.2.7 (actualizada): Durante una carrera, un coche sujeto a una penalización de bandera negra o a una penalización de reposicionamiento en pista según la Regla 9.2.2.4. anunciada durante una condición de bandera amarilla en todo el circuito o una condición de bandera amarilla no puede entrar a boxes hasta cruzar la línea de salida/meta después de que se produzca una condición de bandera verde, salvo que IndyCar lo apruebe. Esta regla se suma a la Regla 7.2.3.4 y no la limita. Esta regla no se aplicará a los coches penalizados únicamente de acuerdo con la Regla 7.1.3.3.4.4.

Regla 7.1.3.3.4.4 (servicio de emergencia): [Se refiere a los coches que entran en un pit lane cerrado por absoluta necesidad para recibir servicio de emergencia —como una carga rápida de combustible para evitar quedarse sin gasolina en pista—, lo que resulta en una penalización de reposicionamiento en pista para reiniciar al fondo del pelotón.]

El desglose: ¿Qué cambia?

La actualización altera específicamente cómo interactúan estas dos reglas durante un período de precaución:

Antes de la actualización, cualquier coche que recibiera una penalización de reposicionamiento en pista durante una bandera amarilla quedaba completamente bloqueado fuera del pit lane. Incluso si solo entrabas en boxes cerrados para evitar que tu coche se quedara sin combustible (Regla 7.1.3.3.4.4), la Regla 9.2.2.7 te impedía volver a entrar a boxes hasta que la carrera volviera a verde. Esto agrupaba las situaciones de emergencia junto con infracciones deportivas como exceso de velocidad en el pit lane o contacto evitable.

Con la actualización, los coches penalizados únicamente por recibir servicio de emergencia seguirán siendo enviados al fondo del pelotón para el reinicio. Sin embargo, ahora están oficialmente exentos del bloqueo de boxes. Una vez que los boxes se abran para el resto del pelotón, estos coches con servicio de emergencia pueden entrar a boxes tantas veces como quieran antes de que caiga la bandera verde. Los pilotos penalizados por conducta antideportiva real, como exceso de velocidad en el pit lane o causar contacto evitable, siguen teniendo prohibido entrar a boxes hasta que crucen la línea de salida/meta bajo verde.

Los oficiales de IndyCar declararon que la actualización fue reescrita para reflejar mejor el espíritu original de la regla y garantizar que una emergencia táctica durante una bandera amarilla inoportuna no destruya por completo la carrera de un equipo, manteniendo la competición general lo más justa posible.