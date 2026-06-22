Cómo Christian Lundgaard pasó de cero a héroe en Road America

Si le hubieras preguntado a Christian Lundgaard el domingo por la mañana cómo sería su camino hacia la victoria en Road America, no te habría dicho que implicaría un neumático pinchado, un alerón delantero roto y un regreso desesperado al pit lane en la vuelta 1.

Después de dos horas caóticas, sin embargo, el piloto danés de 24 años estaba en lo más alto del podio en Road America, victorioso, empapado en champán y con la sonrisa desconcertada de un hombre que acababa de consumar el golpe de la temporada 2026 de IndyCar.

"Fue un día muy movido, un día muy largo", dijo Lundgaard. "No estaba exactamente en mi cartón de bingo al despertarme esta mañana."

Para Lundgaard, el fin de semana había sido un ejercicio de frustración. A pesar de haber probado en el icónico circuito mixto de 4.014 millas y 14 curvas apenas dos semanas antes, la velocidad simplemente no estaba ahí durante las sesiones de práctica del viernes y el sábado. Se clasificó en un modesto 12.º, buscando respuestas.

Entonces llegó el inicio de la carrera, y con él, el desastre.

Cuando el pelotón de 25 autos recibió la bandera verde, la tarde de Lundgaard casi terminó antes de comenzar cuando golpeó la parte trasera derecha del Honda #9 de Chip Ganassi Racing de Scott Dixon, destrozando el lado izquierdo del alerón delantero y pinchando el neumático de su Chevrolet #7 de Arrow McLaren.

Lundgaard se quedó avanzando con dificultad por el enorme circuito mixto de 4.014 millas y 14 curvas para volver a la calle de boxes.

"En ese momento pensé que era mi culpa, básicamente simplemente choqué con la parte trasera de Dixon", recordó Lundgaard. "Obviamente en ese punto sé lo larga que es la carrera. Realmente se trataba de intentar mantenerse en la vuelta del líder. Ese era el objetivo principal. No fue muy fácil con el neumático faltando, básicamente."

Lundgaard apenas lo logró. Después de que su equipo de boxes se pusiera a trabajar colocando un nuevo alerón delantero y cambiándolo de los neumáticos primarios más duros - dañados - a un juego nuevo de alternativos más blandos, consiguió salir justo por delante del líder de la carrera Alex Palou y mantenerse en la vuelta del líder.

La remontada de Lundgaard hacia el frente

Christian Lundgaard, Arrow McLaren, front wing damage Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

La primera bandera amarilla en la vuelta 14 de 55 ayudó a meter de nuevo a Lundgaard en la pelea, donde fue escalando metódicamente en el pelotón con una combinación de ritmo y estrategia.

Para la vuelta 43, los punteros - Marcus Armstrong, David Malukas y Graham Rahal - se vieron obligados a hacer sus últimas paradas en boxes. Debido a que Lundgaard había estado siguiendo una estrategia completamente alterada desde su percance en la vuelta 1, pasó directamente al liderato de la carrera. Dos vueltas después, había construido una ventaja suficiente como para que cuando entró a la calle de boxes por última vez - y recibió una parada impecable de 7.1 s - regresara a la pelea justo en la mezcla por el puesto de escolta contra Malukas.

Tras un breve duelo, Lundgaard aseguró el segundo lugar y comenzó a recortar la ventaja de Armstrong a grandes pasos antes de que se estabilizara en alrededor de 2.7 s. Sin embargo, un problema mecánico apareció en el Honda #66 de Meyer Shank Racing de Armstrong a cuatro vueltas del final, lo que permitió a Lundgaard pasar y tomar la delantera.

Una vuelta después, el auto de Armstrong se ralentizó por completo, provocando una bandera amarilla y preparando un sprint de una vuelta, en el que el ganador se lo lleva todo, hasta la bandera a cuadros. Al final, Lundgaard cronometró perfectamente la relanzada y se encaminó hacia su segunda victoria de la temporada.

"Sabía que íbamos a estar peleando por un top 10 de todos modos, solo por el ritmo que teníamos", dijo Lundgaard. "Realmente no esperaba que fuera una victoria."

Esa mentalidad tampoco era dura, dado el rendimiento de clasificación de nivel medio que llegó después de sesiones de práctica en las que el ritmo no estuvo ni cerca de la parte alta de las tablas de tiempos.

"Este fin de semana ha sido un poco una anomalía para mí", dijo Lundgaard. “No me he sentido cómodo, no he tenido el ritmo en la práctica uno ni en la práctica dos. Un fin de semana confuso. Terminar con una victoria, diría que me confunde aún más.

"Quizá simplemente necesito estar confundido."