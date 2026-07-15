Kyffin Simpson aspira a repetir su actuación de 2025 en Nashville o quedar "un par de puestos mejor"

Kyffin Simpson vuelve este fin de semana a una zona de confort familiar, con la mirada firmemente puesta en un impulso de final de temporada.

El piloto caimanés de 21 años regresa a Nashville Superspeedway — el escenario de un estelar cuarto puesto el año pasado — con la intención de replicar esa magia e impulsar al Honda #8 de Chip Ganassi Racing en una ofensiva para entrar en el top 10 del campeonato.

Actualmente en el puesto 15 de la clasificación del campeonato, Simpson ha mostrado destellos de un ritmo brillante este año, incluido un cuarto puesto, su mejor resultado de la temporada, en Road America el mes pasado. Sin embargo, volver a Nashville aporta una sensación única de confianza para el joven piloto.

La carrera del año pasado en el óvalo de concreto de 1.33 millas marcó un momento crucial en su desarrollo, al ser el primer óvalo fuera de Indianapolis donde se sintió completamente en sintonía. Aunque las diferentes condiciones meteorológicas y el calor extremo del verano podrían alterar el panorama este fin de semana, Simpson se mantiene muy optimista.

Kyffin Simpson, Chip Ganassi Racing Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

"Todo el equipo estuvo realmente fuerte allí el año pasado," dijo Simpson a Motorsport.com. "Teníamos autos muy fuertes, estábamos muy cómodos. Fue más o menos el primer óvalo que no era Indy donde realmente me sentí cómodo, y estaba muy contento con el auto que tenía... Ojalá podamos replicar un poco lo del año pasado, pero con suerte un par de puestos mejor."

Al reflexionar sobre la actuación destacada del año pasado, Simpson señaló que correr al frente del pelotón le proporcionó una educación invaluable. Luchar lado a lado con la élite de la serie lo obligó a adaptarse sobre la marcha, transformando los errores del inicio de la carrera en una actuación pulida para cuando cayó la bandera a cuadros.

"Poder correr con los tipos rápidos siempre te lanza un poco al fondo y tienes que resolverlo rápido," dijo Simpson. "Al principio de la carrera, sé que cometí muchos errores en las relargadas... Pero creo que para el final de la carrera, realmente estábamos juntando todo y eso se notó."

Aunque Simpson reconoce que el año ha tenido algunas "carreras desordenadas," su objetivo de pretemporada de terminar el campeonato en el top 10 sigue estando claramente a su alcance. Con cuatro resultados entre los 10 primeros ya en su haber, una enorme cosecha de puntos este fin de semana podría cambiar por completo el impulso de su campaña.

"Realmente creo que todavía está absolutamente en nuestras manos que podamos terminar entre los 10 primeros del campeonato esta temporada," dijo Simpson. "Creo que aún nos quedan bastantes pistas en las que creo que vamos a ser fuertes. Y creo que Nashville, con suerte, va a ser un buen fin de semana para nosotros. Y si Dios quiere, conseguiremos muchos puntos allí y nos meteremos de lleno en la pelea."

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