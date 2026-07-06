Christian Lundgaard transformó la pole position en un reñido segundo puesto en la Honda Indy 200 en Mid-Ohio el domingo, completando así el primer doblete de Arrow McLaren en la IndyCar después de que un error a mitad de carrera le abriera la puerta a su compañero de equipo, Pato O’Ward.

El danés de 24 años lideró 41 de las 90 vueltas del circuito Mid-Ohio Sports Car Course, de 3625 kilómetros y 13 curvas, pero perdió el liderato en la vuelta 42 tras tener problemas con la parte trasera de su Chevrolet #7 de Arrow McLaren.

El momento decisivo llegó en la vuelta 42. Luchando contra un coche cada vez más inestable, Lundgaard cometió un error en la curva 2. Este desliz permitió a O’Ward recortar distancias rápidamente, y en la curva 5, O’Ward se hizo con el liderato, que ya no cedería. A pesar de lo mucho que estaba en juego, Lundgaard optó por mantener la lucha interna limpia.

"Al final, fue un error mío", dijo Lundgaard. "Tenía muchos problemas con la parte trasera al entrar en las curvas. Me pasó tres veces antes de esa vuelta. Obviamente, quise ser un buen deportista. Podría haberlo sacado de la pista en la curva 4 si hubiera querido. No lo hice. Luchamos. Nos tocamos." Creo que siempre es una buena carrera.

La implacable carrera, bajo la bandera verde, llevó a los pilotos al límite físico bajo el intenso calor del verano. Lundgaard explicó que el equipo anticipó que el equilibrio del auto se inclinaría hacia el subviraje, pero una reacción exagerada en los ajustes de la configuración dejó al Chevrolet increíblemente inestable e impredecible.

"Muy, muy difícil, pero al final, no importa lo difícil que sea conducir el auto", dijo Lundgaard. "Aun así, creo que hoy dimos el máximo, lo cual siempre es bueno".

Si bien la victoria se les escapó, el segundo lugar representó el mejor resultado de Lundgaard en el circuito de Lexington, Ohio. Este desempeño fortalece aún más su campaña de 2026, al representar su segundo segundo lugar de la temporada y su quinto podio del año.