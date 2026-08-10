Rinus VeeKay continúa su impulso con Juncos tras un cuarto puesto en Portland

Rinus VeeKay continuó el domingo con su impresionante impulso de mitad de temporada, llevando el Chevrolet No. 76 de Juncos Hollinger Racing a un cuarto puesto en el Grand Prix of Portland.

Saliendo quinto en el Portland International Raceway de 12 curvas y 1.964 millas, el neerlandés de 25 años disputó una carrera controlada, evitó el caos y se apoyó en un rápido trabajo en boxes para maximizar su resultado. La actuación supone el tercer cuarto puesto de VeeKay en sus últimas cinco salidas, elevando su total a cinco resultados entre los 10 primeros en el año y consolidando su 10º lugar en la clasificación del campeonato.

"Sí, tuvimos un día realmente bueno. Salir adelante ayuda: te evita asumir muchos riesgos que pueden no dar resultado", dijo VeeKay después de la carrera. "Creo que simplemente tuvimos un día muy sólido. Teníamos una buena idea de la estrategia, mantuvimos la calma e hicimos lo que queríamos hacer al inicio. Nos mantuvimos fuera de problemas".

Una secuencia crucial de paradas en boxes al final de la carrera resultó decisiva, permitiendo a VeeKay adelantar al dúo de Andretti Global formado por Marcus Ericsson y Kyle Kirkwood.

"Un trabajo realmente bueno del equipo de boxes para ponerme por delante tanto de Marcus Ericsson como de Kyle Kirkwood al final", dijo VeeKay. "Muy feliz de tener un resultado así también con AM/PM en el coche, y genial poner a Chevy ahí arriba".

El resultado entre los cinco primeros subraya un gran cambio de rumbo para el programa del No. 76 en la segunda mitad de la temporada. Tras una difícil salida en Road America, el equipo identificó cambios clave de puesta a punto durante una productiva sesión de pruebas en Mid-Ohio.

"Creo que acabamos de entender nuestro coche para circuitos permanentes", dijo VeeKay. "Mis pruebas en Mid-Ohio... realmente marcaron una enorme diferencia para nuestro programa, y encontramos algunas cosas que realmente necesitaban cambiar, especialmente después de un fin de semana muy duro en Road America. Creo que estamos empezando a entender las cosas, a estas alturas de la temporada".

Con un paquete para circuitos permanentes que ahora rinde de manera más constante, VeeKay y Juncos Hollinger Racing centran ahora su atención en un par de circuitos urbanos antes de encarar una doble cita en óvalo al final de la temporada.

"Tenemos una doble cita próximamente en Milwaukee, así que estamos realmente, realmente emocionados por eso", dijo VeeKay. "Pero primero, dos nuevos circuitos urbanos. Sí, debería ser muy divertido".