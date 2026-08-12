IndyCar da a conocer la primera fase del calendario de 2027

Aprovechando el aumento del 16 % en la audiencia televisiva registrado este año —la cifra más alta desde 2008—, la IndyCar anunció el miércoles la primera fase del calendario de la IndyCar Series 2027.

El calendario preliminar, compuesto por ocho carreras, comienza con un bloque de tres semanas en marzo, vuelve a situar el Barber Motorsports Park a principios de abril y garantiza la retransmisión en la cadena FOX de todas las carreras por tercera temporada consecutiva.

Por quinta vez en los 118 años de historia de la serie, la temporada arrancará con carreras durante tres fines de semana consecutivos:

7 de marzo: La temporada arranca en las calles de San Petersburgo (Florida), lo que supone la decimoséptima vez que este evento sirve como apertura de la temporada.

13 de marzo: Los equipos se dirigen al desierto para una carrera el sábado por la noche en el Phoenix Raceway, en un evento conjunto con la NASCAR. El óvalo de 1 milla volvió al calendario en 2026, registrando un récord de 565 adelantamientos en pista.

21 de marzo: La primera tanda de carreras concluye en las calles de Arlington, un circuito de 2,73 millas y 14 curvas, con la segunda edición anual del Java House Grand Prix of Arlington, una iniciativa conjunta entre IndyCar, los Dallas Cowboys y REV Entertainment.

"El inicio de la temporada 2026 de este año estuvo repleto de acción, y es gratificante saber que todo está listo para volver a ese ritmo frenético en 2027", afirmó el presidente de IndyCar, J. Douglas Boles. "Cerrar esa etapa con un evento estrella en las calles de Arlington será la forma ideal de dar paso a otra reñida batalla que durará toda la temporada".

Tras un breve respiro, la acción se reanuda el domingo 4 de abril con el regreso al Barber Motorsports Park de Birmingham, Alabama, devolviendo el circuito de carretera sobre terreno natural a su tradicional cita de abril. Dos semanas más tarde, el 18 de abril, el paddock se desplaza hacia el oeste para la 43.ª edición del Gran Premio Acura de Long Beach, tras una edición de 2026 que atrajo a una multitud récord en la era moderna de más de 200 000 espectadores.

A continuación, el calendario se traslada al Indianapolis Motor Speedway:

15 de mayo: El Gran Premio Sonsio, en el circuito de carretera del IMS, da el pistoletazo de salida al Mes de Mayo.

22-23 de mayo: " ", presentado por PPG, con el fin de semana de clasificación de las Fuerzas Armadas.

30 de mayo: 111.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis. La primera fase del calendario concluye el domingo 6 de junio con el Chevrolet Detroit Grand Prix, que se celebra a orillas del río en el centro de la ciudad.

Todas las carreras del calendario de 2027 se retransmitirán en directo por FOX, lo que convierte a la IndyCar de la en la única serie de automovilismo de primer nivel de Norteamérica cuyo calendario completo se emite en una cadena de televisión en abierto. FOX también retransmitirá los dos días de clasificaciones de las 500 Millas de Indianápolis y la cobertura del Carb Day.

"Ha sido otro año extraordinario de crecimiento gracias a nuestra sólida colaboración con FOX Sports, y estamos deseando centrarnos en oportunidades aún mayores a través del calendario de 2027 de la NTT IndyCar Series", afirmó Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp.

Los equipos tendrán dos importantes sesiones de pruebas abiertas antes de sus respectivas pruebas:

23-24 de febrero: la sesión de pruebas abierta "Unser IndyCar" en el Phoenix Raceway.

4 y 5 de mayo: la sesión de pruebas abierta de la Indy 500 en el Indianapolis Motor Speedway, que incluirá el Programa de Orientación para Novatos.

Los responsables de IndyCar han indicado que la segunda fase del calendario de 2027, en la que se detallarán las carreras de verano y las de final de temporada, junto con los horarios de retransmisión y el calendario de la Indy NXT by Firestone, se dará a conocer en las próximas semanas.

Calendario de la NTT INDYCAR SERIES 2027 (Primera fase)

Fecha Evento / Circuito Cadena de televisión Domingo, 7 de marzo San Petersburgo FOX Sábado, 13 de marzo Phoenix FOX Domingo, 21 de marzo Arlington FOX Domingo, 4 de abril Barber Motorsports Park FOX Domingo, 18 de abril Long Beach FOX Sábado, 15 de mayo Circuito de Indianápolis FOX Domingo, 30 de mayo 111.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis FOX Domingo, 6 de junio Detroit FOX