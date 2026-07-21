Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar en Nashville

Alex Palou, del equipo Chip Ganassi Racing, se acercó un paso más a su cuarto título consecutivo —y quinto en total— de la IndyCar Series tras imponerse en el Gran Premio Borchetta Bourbon Music City del lunes en el Nashville Superspeedway.

La victoria del español se produjo tras contener al trío del Team Penske, liderado por el maestro de los óvalos y piloto local Josef Newgarden, quien ganó en el óvalo de hormigón de 2,14 kilómetros en 2025. El momento clave fue la bandera amarilla en la vuelta 123 de 225, justo después de que Palou entrara a boxes antes que varios de los líderes. Palou tomó la delantera en la vuelta 131 y no la soltó en el resto de la carrera.

Se registraron 395 adelantamientos en total, 246 de ellos por posición, además de 11 cambios de líder entre siete pilotos diferentes.

Aquí están los ganadores y perdedores de la duodécima ronda de la temporada.

David Malukas, Team Penske Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Fue un fin de semana lleno de aventuras para David Malukas. Solo el sábado, sufrió un accidente en la primera sesión de entrenamientos, tuvo que ser hospitalizado y se perdió la clasificación, para luego regresar y liderar la última sesión. Ya llegaba al fin de semana con una penalización de nueve puestos en la parrilla debido a un cambio de motor no autorizado, y ese nuevo motor fue justo lo que necesitaba para remontar desde la última posición, incluso con una rodilla magullada.

El ritmo del piloto de Chicago, de 24 años, fue implacable, y se hizo especialmente evidente cuando optó por no entrar a boxes durante la primera bandera amarilla en la vuelta 19. Tras la reanudación con los neumáticos primarios más usados ​​y menos adecuados, se puso en cabeza en la vuelta 33 y logró mantener a raya a su compañero de equipo en Team Penske, Scott McLaughlin, que llevaba neumáticos alternativos más nuevos.

Aunque una bandera amarilla inoportuna frustró un plan sencillo que probablemente le habría dado la victoria a Malukas, aun así luchó para terminar tercero, su quinto podio de la temporada. Este resultado también le permitió recuperar el segundo puesto en la clasificación del campeonato.

Kyle Kirkwood, Andretti Global w/ Curb-Agajanian, Josef Newgarden, Team Penske Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Tras partir desde la pole position y liderar 24 vueltas con el Honda #27 de Andretti Global, Kyle Kirkwood era uno de los principales aspirantes al podio, e incluso a la victoria, el lunes. Sin embargo, la bandera amarilla en la vuelta 180, mientras estaba en boxes, lo dejó fuera del top 10. Aunque remontó en las últimas vueltas para terminar décimo, la mala suerte de la bandera amarilla anuló los puntos que le habían permitido obtener sobre Palou en el campeonato.

El piloto de Florida llegó al fin de semana segundo en la clasificación general, a 56 puntos de Palou; salió de Tennessee tercero en puntos, por detrás de Malukas, y ahora se encuentra a 87 puntos de Palou.

Ganador: Mick Schumacher

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Photo by: Penske Entertainment

Mick Schumacher disfrutó de su mejor fin de semana hasta la fecha en la IndyCar Series, llegando a ocupar la sexta posición antes de finalizar octavo en Nashville.

Si bien este es el primer top 10 de Schumacher en el campeonato de monoplazas más importante de Norteamérica, resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta que lo logró en apenas su cuarta participación en un óvalo, un circuito que no había probado previamente, y tras partir desde la 16.ª posición en la parrilla.

El novato alemán de 27 años fue la figura destacada en un día desastroso para Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), con sus compañeros Louis Foster finalizando 17.º (liderando 10 vueltas al no entrar a boxes durante la primera bandera amarilla) y Graham Rahal 19.º, abandonando prematuramente tras completar 209 vueltas.

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Perdedor: Graham Rahal

Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Mientras que Schumacher tuvo su mejor fin de semana hasta la fecha en IndyCar, Rahal sufrió uno de los peores.

No tuvo velocidad durante la primera sesión de entrenamientos, luego un problema de presión de combustible le impidió clasificarse, y la situación empeoró cuando estrelló el Honda #15 de RLL en la última sesión. Comentó que experimentó sensaciones en el auto que nunca había sentido en toda su carrera, lo que llevó al equipo a descubrir finalmente una falla en el soporte trasero derecho.

Aunque se solucionaron los problemas para la carrera, Rahal nunca se sintió lo suficientemente cómodo ni tuvo el ritmo necesario para avanzar. Al final, terminó entre los 20 primeros.

Ganador: Alex Palou

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Es muy fácil incluir a Palou en esta lista tras ganar su quinta carrera de la temporada en Nashville y ampliar su ventaja en el campeonato en 27 puntos, alcanzando ahora una diferencia de 83 puntos sobre Malukas.

Además, logró su podio número 50 y su tercera victoria en óvalo, a la vez que marcó un hito monumental para su equipo, asegurando la victoria número 150 de Chip Ganassi Racing en la historia de la IndyCar.

Y, por si fuera poco, también pudo disfrutar de la victoria de su país, España, en la Copa Mundial de la FIFA, la primera desde 2010, tras derrotar a Argentina el domingo.

Christian Lundgaard, Arrow McLaren Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Christian Lundgaard no se benefició en absoluto de la idea de que sus habilidades en óvalos le impiden ser un piloto completo, listo para luchar por un campeonato o, lo que parece ser más valioso para Arrow McLaren considerando su inminente salida al final de la temporada, las 500 Millas de Indianápolis.

El danés estuvo desaparecido durante todo el fin de semana. Se clasificó 19.º y salió 24.º tras una penalización en la parrilla por un cambio de motor no autorizado. Aunque llegó a estar tercero tras no entrar a boxes durante la primera bandera amarilla, cayó en picado en la reanudación, perdiendo 10 posiciones en tan solo dos vueltas. Finalmente, terminó 16.º.

Para ser justos, todos los pilotos de Arrow McLaren estuvieron fuera del top 10 durante la mayor parte del día, pero sus compañeros de equipo, Pato O’Ward y Nolan Siegel, encontraron la manera de salir de la mediocridad y mantenerse entre los 10 primeros al final, antes de terminar séptimos y undécimos, respectivamente.