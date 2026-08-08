Scott McLaughlin pide paciencia mientras David Malukas lucha por el título de la IndyCar

A medida que la IndyCar Series entra en su recta final, Scott McLaughlin, veterano del Team Penske, considera que la clave para ayudar a su compañero de equipo David Malukas en su lucha por el campeonato frente al líder de la clasificación, Alex Palou, reside en una ejecución impecable y en un esfuerzo colectivo del equipo.

Actualmente, Malukas se encuentra a 83 puntos de Palou —tetracampeón y vigente monarca de la categoría— en la clasificación general, afrontando así su primera batalla real por el título de IndyCar. Basándose en su propia experiencia en la lucha por campeonatos, el consejo de McLaughlin es sencillo: olvidarse de los puntos y centrarse en la ejecución.

"En primer lugar, hay que ir carrera a carrera, todos", señaló McLaughlin, de 33 años. "Simplemente hay que afrontar las cosas según llegan, especialmente dada la gran competitividad que existe hoy en día en esta categoría".

Si bien Malukas ha luchado por campeonatos durante su trayectoria en categorías inferiores —destacando su segundo puesto frente a Kyle Kirkwood en el título de Indy NXT de 2021—, la pelea por el título de IndyCar conlleva un nivel de presión diferente. McLaughlin, quien ha terminado tercero en el campeonato de IndyCar en dos ocasiones (2023 y 2024), subrayó que adquirir la serenidad necesaria para estos momentos requiere tiempo en pista.

Scott McLaughlin, Team Penske Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

"Sí, en su caso, ha pilotado distintos coches campeones a lo largo de los años en diferentes categorías", comentó McLaughlin. "Se trata de no obsesionarse con los puntos, sino de centrarse en la ejecución; lo demás vendrá por añadidura. Pero es difícil superar la experiencia en esa situación. Él irá adquiriéndola este año y seguirá mejorando".

Desde una perspectiva organizativa, el objetivo del Team Penske sigue siendo único: lograr victorias para el equipo, independientemente de qué piloto cruce la meta en primer lugar. Ya sea que el impulso provenga de McLaughlin, Malukas o su compañero Josef Newgarden, el esfuerzo colectivo se centra en obtener resultados para la escudería.

"Desde el punto de vista del equipo, por supuesto, queremos que gane un coche de Penske, ya sea el mío, el de Malukas o el de Josef", señaló McLaughlin. "Trabajaremos duro como equipo para conseguirlo. Ya veremos cómo se desarrollan las cosas con el tiempo. Ese ha sido siempre nuestro lema aquí".

David Malukas, Team Penske Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Penske también podría emplear estrategias diferentes con sus tres coches para maximizar las posibilidades de situar a uno de ellos por delante de Palou. Haciendo referencia a una carrera reciente en Nashville —donde Penske dividió sus tácticas al hacer entrar a un coche en boxes antes de tiempo mientras los otros permanecían en pista—, McLaughlin explicó que cubrir todos los frentes es un enfoque habitual del equipo.

"Creo que siempre intentamos asegurarnos de que gane un coche de Penske. Siempre cubrimos todas las posibilidades", dijo McLaughlin. "Intentas cubrir todos los frentes para asegurarte de que al menos podamos colocar un coche por delante del número 10, o algo así. Simplemente lo consideramos una cuestión de circunstancias, y es algo que decidirán los estrategas, más que los pilotos".