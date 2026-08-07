Los horarios y cómo ver la IndyCar 2026 en Portland

La ronda Nº13 de la temporada 2026 de IndyCar lleva a la categoría al Portland International Raceway mientras entramos en la recta final del campeonato.

Alex Palou sigue liderando el certamen, con 83 puntos de ventaja sobre David Malukas en segundo lugar y 87 puntos sobre Kyle Kirkwood en tercero.

Will Power es el vigente ganador de la carrera de Portland, y todavía busca su primera victoria desde que se unió a Andretti Global.

Ahora, aquí tienes cómo ver toda la acción de este fin de semana mientras IndyCar compite en el oeste:

Horarios para el fin de semana de Portland?

Viernes 7 de agosto

Práctica de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:30

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:30

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:30

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:30

Práctica de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 15:35

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 16:36

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 17:35

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 18:35

Sábado 8 de agosto

12:00pm EST -- práctica de Indy NXT -- FOX SPORTS 1

1:05pm EST -- práctica de IndyCar -- FOX SPORTS 1

3:00pm EST -- clasificación de Indy NXT -- FOX SPORTS 1

7:05pm EST -- clasificación de IndyCar -- FOX SPORTS 1

Práctica de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 10:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 11:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 12:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 13:00

Práctica de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:05

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:05

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:05

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:05

Clasificación de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 13:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 14:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 15:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 16:00

Clasificación de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 17:05

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 18:05

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 19:05

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 20:05

Domingo 9 de agosto

Warmup de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:00

Carrera de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:00

Carrera de IndyCar (110 vueltas)

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:27

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:27

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:27

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:27

Will Power, Team Penske Photo by: Penske Entertainment

¿Cómo ver toda la acción de la IndyCar 2026 en Portland?

En Latinoamérica se puede ver la actividad de la IndyCar a través de Disney+ Premium a excepción de Brasil.

¿Quién compite en la carrera de IndyCar en Portland?