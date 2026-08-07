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IndyCar Portland

Los horarios y cómo ver la IndyCar 2026 en Portland

La IndyCar corre en la costa oeste de Estados Unidos este fin de semana en Portland International Raceway.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Patricio O'ward, Arrow McLaren

La ronda Nº13 de la temporada 2026 de IndyCar lleva a la categoría al Portland International Raceway mientras entramos en la recta final del campeonato.

Alex Palou sigue liderando el certamen, con 83 puntos de ventaja sobre David Malukas en segundo lugar y 87 puntos sobre Kyle Kirkwood en tercero.

Will Power es el vigente ganador de la carrera de Portland, y todavía busca su primera victoria desde que se unió a Andretti Global.

Ahora, aquí tienes cómo ver toda la acción de este fin de semana mientras IndyCar compite en el oeste:

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Horarios para el fin de semana de Portland?

Viernes 7 de agosto

Práctica de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:30

Práctica de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 15:35
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 16:36
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 17:35
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 18:35

Sábado 8 de agosto

12:00pm EST -- práctica de Indy NXT -- FOX SPORTS 1

1:05pm EST -- práctica de IndyCar -- FOX SPORTS 1

3:00pm EST -- clasificación de Indy NXT -- FOX SPORTS 1

7:05pm EST -- clasificación de IndyCar -- FOX SPORTS 1

Práctica de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 10:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 11:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 12:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 13:00

Práctica de IndyCar 

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:05
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:05
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:05
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:05

Clasificación de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 13:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 14:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 15:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 16:00

Clasificación de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 17:05
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 18:05
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 19:05
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 20:05

Domingo 9 de agosto

Warmup de IndyCar

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:00

Carrera de Indy NXT

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:00

Carrera de IndyCar (110 vueltas)

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:27
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:27
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:27
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:27

Will Power, Team Penske

Will Power, Team Penske

Photo by: Penske Entertainment

¿Cómo ver toda la acción de la IndyCar 2026 en Portland?

En Latinoamérica se puede ver la actividad de la IndyCar a través de Disney+ Premium a excepción de Brasil.

¿Quién compite en la carrera de IndyCar en Portland?

Nro.  Piloto Equipo Motor 
#2 - Josef Newgarden Team Penske Chevrolet
#3 - Scott McLaughlin Team Penske Chevrolet
#4 - Caio Collet AJ Foyt Enterprises Chevrolet
#5 - Pato O'Ward Arrow McLaren Chevrolet
#6 - Nolan Siegel Arrow McLaren Chevrolet
#7 - Christian Lundgaard Arrow McLaren Chevrolet
#8 - Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing Honda
#9 - Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda
#10 - Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda
#12 - David Malukas Team Penske Chevrolet
#14 - Santino Ferrucci AJ Foyt Enterprises Chevrolet
#15 - Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
#18 - Romain Grosjean Dale Coyne Racing Honda
#19 - Dennis Hauger Dale Coyne Racing Honda
#20 - Alexander Rossi Ed Carpenter Racing Chevrolet
#21 - Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing Chevrolet
#26 - Will Power Andretti Global Honda
#27 - Kyle Kirkwood Andretti Global Honda
#28 - Marcus Ericsson Andretti Global Honda
#45 - Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
#47 - Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
#60 - Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Honda
#66 - Marcus Armstrong Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Honda
#76 - Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing Chevrolet
#77 - Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing Chevrolet

 

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