Los horarios y cómo ver la IndyCar 2026 en Portland
La IndyCar corre en la costa oeste de Estados Unidos este fin de semana en Portland International Raceway.
La ronda Nº13 de la temporada 2026 de IndyCar lleva a la categoría al Portland International Raceway mientras entramos en la recta final del campeonato.
Alex Palou sigue liderando el certamen, con 83 puntos de ventaja sobre David Malukas en segundo lugar y 87 puntos sobre Kyle Kirkwood en tercero.
Will Power es el vigente ganador de la carrera de Portland, y todavía busca su primera victoria desde que se unió a Andretti Global.
Ahora, aquí tienes cómo ver toda la acción de este fin de semana mientras IndyCar compite en el oeste:
Horarios para el fin de semana de Portland?
Viernes 7 de agosto
Práctica de Indy NXT
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:30
Práctica de IndyCar
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 15:35
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 16:36
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 17:35
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 18:35
Sábado 8 de agosto
12:00pm EST -- práctica de Indy NXT -- FOX SPORTS 1
1:05pm EST -- práctica de IndyCar -- FOX SPORTS 1
3:00pm EST -- clasificación de Indy NXT -- FOX SPORTS 1
7:05pm EST -- clasificación de IndyCar -- FOX SPORTS 1
Práctica de Indy NXT
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 10:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 11:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 12:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 13:00
Práctica de IndyCar
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:05
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:05
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:05
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:05
Clasificación de Indy NXT
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 13:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 14:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 15:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 16:00
Clasificación de IndyCar
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 17:05
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 18:05
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 19:05
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 20:05
Domingo 9 de agosto
Warmup de IndyCar
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:00
Carrera de Indy NXT
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:00
Carrera de IndyCar (110 vueltas)
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:27
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:27
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:27
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:27
Will Power, Team Penske
Photo by: Penske Entertainment
¿Cómo ver toda la acción de la IndyCar 2026 en Portland?
En Latinoamérica se puede ver la actividad de la IndyCar a través de Disney+ Premium a excepción de Brasil.
¿Quién compite en la carrera de IndyCar en Portland?
|Nro. Piloto
|Equipo
|Motor
|#2 - Josef Newgarden
|Team Penske
|Chevrolet
|#3 - Scott McLaughlin
|Team Penske
|Chevrolet
|#4 - Caio Collet
|AJ Foyt Enterprises
|Chevrolet
|#5 - Pato O'Ward
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|#6 - Nolan Siegel
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|#7 - Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|#8 - Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|#9 - Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|#10 - Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|#12 - David Malukas
|Team Penske
|Chevrolet
|#14 - Santino Ferrucci
|AJ Foyt Enterprises
|Chevrolet
|#15 - Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|#18 - Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|Honda
|#19 - Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|Honda
|#20 - Alexander Rossi
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|#21 - Christian Rasmussen
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|#26 - Will Power
|Andretti Global
|Honda
|#27 - Kyle Kirkwood
|Andretti Global
|Honda
|#28 - Marcus Ericsson
|Andretti Global
|Honda
|#45 - Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|#47 - Mick Schumacher
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|#60 - Felix Rosenqvist
|Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian
|Honda
|#66 - Marcus Armstrong
|Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian
|Honda
|#76 - Rinus VeeKay
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
|#77 - Sting Ray Robb
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
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