Rosenqvist y Power critican duramente las reglas de tráfico de IndyCar tras la carrera de Portland

Felix Rosenqvist y Will Power se marcharon del Grand Prix of Portland con un podio tras terminar en el segundo y tercer lugar, respectivamente, pero su atención tras la carrera siguió centrada de lleno en las pesadillas del tráfico, con ambos pilotos apuntando contra el enfoque de IndyCar respecto a los rezagados.

Rosenqvist salió desde la pole en el Honda #60 de Meyer Shank Racing, marcando el ritmo inicial y liderando 33 vueltas. Sin embargo, una combinación de una salida ajustada de su box cerca del equipo del novato Mick Schumacher y una estrategia de overcut del ganador Alex Palou lo relegó a la segunda posición.

Aunque reconoció el fuerte ritmo de Palou con los neumáticos primarios, Rosenqvist no se mordió la lengua respecto a los coches rezagados que frenaban a los líderes de la carrera.

"(Palou) simplemente condujo mejor, para ser honesto", dijo Rosenqvist. "No mucho más rápido, pero fue un poco más rápido, especialmente con los (neumáticos) negros. En ese primer stint nos ganó la partida, hizo una vuelta más. No sabía que había hecho eso, así que quizá tengamos que trabajar en la comunicación. No creo que pudiera haber mantenido ese ritmo que hizo de todos modos, si ahorraba tanto combustible."

Rosenqvist también criticó el tráfico rezagado que él y Palou encontraron antes de sus últimas paradas. Ambos perdieron tiempo detrás de Louis Foster, que acababa de salir de boxes con neumáticos nuevos.

"IndyCar: No hacemos las reglas, mantenemos las mismas desde los años 70." –Will Power

"Sí, a partir de ahí fue simplemente como una carrera de coches rezagados, supongo", dijo Rosenqvist. "A veces ganas tres segundos por un coche rezagado, y la siguiente vez pierdes tres segundos.

"Creo que, sin querer sonar resentido, no creo que hubiera ganado la carrera de todos modos, pero creo que ya es hora de que nosotros, como categoría, maduremos y no tengamos la situación de los coches rezagados. Creo que nos hace quedar estúpidos a todos.

"Cuando trabajas duro y de repente pierdes cinco segundos detrás de un coche rezagado, no creo que esté bien. No creo que nadie quiera ver eso. De nuevo, no creo que hubiera ganado de todos modos. Creo que probablemente todos los pilotos están de acuerdo conmigo."

Will Power, Andretti Global Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Power, al volante del Honda #26 de Andretti Global, se hizo eco de la frustración de Rosenqvist después de que un problema de comunicación por radio complicara su propia lucha entre el tráfico. Intentando alargar su stint para jacer un overcut antes de su última parada en boxes, Power no entendió una llamada poco clara para entrar a boxes, lo que lo dejó en pista como líder de la carrera con neumáticos en declive durante una vuelta extra.

Antes de llegar al pit lane, Power quedó "enormemente retenido" y perdió casi tres segundos mientras luchaba con el rezagado Sting Ray Robb, quien corrió rueda a rueda con Power hacia la curva 10 pese a estar una vuelta abajo.

"Sí, estoy de acuerdo con eso", dijo Power, haciéndose eco de las palabras de Rosenqvist sobre los rezagados. "Quiero decir, lo he dicho desde siempre. Es un poco ridículo que sigamos con una regla de los años 70: 'Pero siempre lo hemos hecho así'. Sí, ahora es un poco diferente. Me vuelven loco todos estos coches.

"Si IndyCar no hace nada, creo que todos los pilotos se reunirán y tendrán un acuerdo de caballeros. 'IndyCar: No hacemos las reglas, mantenemos las mismas desde los años 70.'"

Palou finalmente aprovechó los retrasos por el tráfico y las secuencias de paradas en boxes para asegurar la victoria en una carrera que tuvo una bandera amarilla temprana. Pero cuando el moderador de la rueda de prensa posterior a la carrera sugirió abordar las reglas de bandera azul durante la temporada baja, Rosenqvist y Power dejaron en claro que no tienen expectativas al respecto:

"No pasará nada", dijo Rosenqvist.

A lo que Power añadió: "La misma discusión cada año."