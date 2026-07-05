IndyCar Mid-Ohio 2026: Pato O'Ward regresa a la victoria y derrota a Lundgaard

Tardó en llegar, pero el piloto mexicano Patricio O’Ward terminó su sequía de victorias en la temporada 2026 de la IndyCar Series tras imponerse en el exigente circuito de Mid-Ohio, un escenario donde la gestión de los neumáticos y la precisión en la estrategia de paradas dictaron las reglas desde el primer instante.

Tras una largada sumamente limpia, las miradas se posaron de inmediato en la parte alta de la parrilla, donde el equipo Arrow McLaren dominó con Christian Lundgaard manteniendo la primera plaza, resultado de su pole position, seguido por Pato O’Ward.

Ambos pilotos, junto con gran parte de quienes optaron por iniciar la competencia con el compuesto de neumáticos duros, estiraron al máximo su primer turno en pista. Aunque Lundgaard logró edificar una ventaja inicial que rondaba los dos segundos, el regiomontano no cedió en su persecución y, hacia la vuelta 24, comenzó a recortarle décimas.

El punto crítico de este primer tercio de la carrera llegó con la apertura de la ventana de paradas en los fosos para los líderes. O'Ward ingresó a los pits en el giro 26, mientras que el líder lo hizo una vuelta después. Cuando ambos se acomodaron tras la detención, Pato O’Ward ya había recortado la diferencia a 1.5 segundos y ejerció la presión sobre su compañero de equipo.

El cambio en el liderato llegó en el giro 42 cuando Pato O’Ward aprovechó su mejor ritmo para atacar por el interior y ascender a la cima ante un Lundgaard que no pudo reaccionar en el ataque en la segunda curva.

El mexicano aprovechó la parte final de sus neumáticos para ganar ventaja antes de ir a los pits por su última parada en pits. O’Ward mantuvo la cima sobre su compañero de equipo, pero separado por menos de un segundo por lo que el regiomontano tuvo que apretar el acelerador para volver a colocar más de 1.5 segundos de diferencia.

Lundgaard lanzó un último ataque en el cierre de la competencia pero solo logró recortar a 1.1 segundos cuando llegó la bandera de cuadros.

Detrás de ellos, Kyle Kirkwood se posiciona tercero por delante de Veekay y Alex Palou cerrando el top cinco.