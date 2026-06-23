IndyCar Road America 2026: Ganadores y perdedores

Christain Lundgaard, de Arrow McLaren, salió victorioso en un XPEL Grand Prix en Road America que fue casi tan frenético como cualquiera podría haber imaginado.

El piloto danés pasó de tener un alerón delantero roto y un pinchazo al comienzo de la vuelta inicial, tomó el liderato a falta de cuatro vueltas al superar al Honda #66 de Meyer Shank Racing de Marcus Armstrong, dañado mecánicamente, y luego tuvo que contener a David Malukas, de Team Penske, en un reinicio en la última vuelta camino a la victoria.

Fue la segunda victoria de Lundgaard en la temporada 2026 de IndyCar, ayudando a su causa en la lucha por el campeonato, donde ocupa el cuarto lugar, a 77 puntos del líder Alex Palou (374-297).

Sin más demora, aquí están los ganadores y perdedores de una carrera salvaje en Elkhart Lake, Wisconsin.

A veces es mejor tener suerte que ser bueno. Lundgaard fue un poco de ambas cosas el domingo. Lo que podría haber sido una devastación total en la vuelta inicial, y que podría haber asestado un golpe enorme a cualquier esperanza restante de campeonato, cambió gracias a una carrera que tuvo cinco banderas amarillas. Un par de puntos clave fueron que logró llegar a boxes para un nuevo alerón delantero y neumáticos nuevos —cambiando de los primarios más duros dañados a un juego fresco de alternativos más blandos— y salió por delante del entonces líder de la carrera, Palou.

El estratega de carrera Kyle Moyer cambió brillantemente de plan y pudo aprovechar las siguientes cuatro banderas amarillas para colocar a Lundgaard, que había arrancado 12º, en posición de podio. Luego, cuando apareció el problema de Armstrong, Lundgaard estaba en la posición perfecta para aprovechar antes de que provocara la bandera amarilla.

Perdedor: Pato O’Ward / Nolan Siegel

Pato O'Ward, Arrow McLaren Photo by: Penske Entertainment

Pese a todo lo positivo que hizo Lundgaard, sus compañeros de Arrow McLaren, Pato O’Ward y Nolan Siegel, terminaron en el extremo equivocado del espectro. Desde ese punto de vista, quizá haya que dar algo de crédito a Arrow McLaren por cubrir todas las estrategias en lo que se convirtió en una carrera compleja que tuvo muchas. A pesar de que tanto Siegel como O’Ward se clasificaron entre los 10 primeros, saliendo séptimo y noveno, respectivamente, ninguno lo convirtió en un top 10.

Considerando los problemas de los que Lundgaard se recuperó, resulta curioso por qué O’Ward, en particular, no pudo capitalizar. Aunque esta carrera podría verse como una anomalía, en muchos sentidos resumió la temporada de ambos, con Lundgaard sumando ahora dos victorias y cuatro podios en la temporada, mientras que el mexicano aún no ha conseguido siquiera un podio. O’Ward terminó 12º tras quedar del lado equivocado de la estrategia.

En cuanto a Siegel, es cierto que es duro ponerlo en esta lista considerando que estaba disfrutando de su mejor fin de semana general en IndyCar hasta la fecha, habiendo sido el más rápido en clasificación entre sus compañeros de equipo, mostrando un ritmo consistente en las prácticas y luchando por un top 10 antes de ser golpeado por Josef Newgarden, de Team Penske, en la última vuelta. Mucho de esto se reduce al resultado, que fue un 21º puesto para Siegel. Si Siegel puede dejar de lado el resultado y centrarse en el rendimiento —y no ponerse en una posición para ser golpeado al final—, entonces hay algo de positividad en que puede encadenar algunos resultados sólidos en la segunda mitad de una temporada contractual crítica.

Alexander Rossi, Ed Carpenter Racing Photo by: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Se pensó poco en lo fuerte que serían ECR o Alexander Rossi en el circuito rutero de terreno natural de 4.014 millas y 14 curvas, especialmente considerando que se clasificó 25º y que aún no habían conseguido un top 10 en esa disciplina específica de pista. Y eso se acentuó un poco durante la carrera cuando su compañero Christian Rasmussen sufrió un problema mecánico y quedó detenido en la recta principal después de solo 28 vueltas.

Sin embargo, Rossi no sucumbió a un destino similar y pudo abrirse paso en una tarde exigente para terminar sexto, igualando su mejor resultado de la temporada y poniendo fin a una racha de cuatro resultados consecutivos de 17º o peor.

Perdedor: Marcus Armstrong

Si Armstrong no tuviera mala suerte, podría estar sentado sobre dos victorias este año, incluida la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis que ganó su compañero Felix Rosenqvist. En cambio, sigue buscando su primera victoria en el principal campeonato de monoplazas de Norteamérica.

Sin embargo, tiene que haber cierto orgullo en que Armstrong, nacido en Nueva Zelanda, siga poniéndose en posición de ganar. Ejecutó un fin de semana casi impecable: fuerte en las prácticas (liderando la sesión inicial del viernes), se clasificó tercero y estaba a cuatro vueltas de la victoria antes de la falla mecánica, de la cual el jefe de Honda Racing Corporation US (HRC US), David Salters, asumió la culpa y emitió una disculpa.

Es otra decisión dura poner a Armstrong en esta lista ya que, al igual que Siegel, el resultado fue en última instancia algo fuera de su control. Después de un fin de semana tan prometedor y al borde no solo de su primera victoria de la historia sino también de su primer podio de 2026, terminar 24º duele lo suficiente como para que cayera fuera del top 10 de la clasificación general; está 11º.

La herradura dorada: Alex Palou

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Hasta nuevo aviso, Palou es el dueño de la herradura dorada.

Hubo algunos pensamientos ominosos de que la carrera estaba terminada antes de empezar después de que el español consiguiera la pole —algo que no ocurría desde que el fallecido Alex Zanardi logró seis seguidas (cuatro al final de 1996 y dos al comienzo de la temporada 1997)— por más de dos décimas de segundo sobre Malukas. El Honda #10 de Chip Ganassi Racing de Palou estuvo sólidamente al frente durante las primeras 13 vueltas y parecía encaminarse a otra clase magistral antes de que llegaran las banderas amarillas. E incluso entonces, estaba en una secuencia que parecía mantenerlo en la lucha por la victoria.

Todo pareció cambiar cuando Palou entró en boxes en la vuelta 29 y recibió una penalización de drive-thru por exceso de velocidad, pero ese momento de oportunidad para sus rivales fue breve cuando salió la bandera amarilla en la siguiente vuelta, cuando Rasmussen quedó varado en la recta principal.

Incluso con el error, Palou pudo limitar daños y remontar para terminar quinto, y aun así mantuvo a distancia a sus rivales por el título dentro del top cinco, Kyle Kirkwood, que terminó 12º, y O’Ward, mientras que Lundgaard y Malukas ganaron terreno mínimamente.