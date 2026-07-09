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IndyCar

Pato O´Ward ya no será piloto reserva de McLaren: "pedí que me despidan de todos mis servicios de F1"

El piloto mexicano Pato O´Ward dijo con su amigo Conor Daly que ya no estará involucrado en el programa de F1 dado que no le apetece conducir esta generación de coche y no busca dinero ni fama.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Pato O'Ward, McLaren

Pato O'Ward, McLaren

Foto de: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Las preguntas recurrentes sobre cuándo Pato O’Ward podría dar el salto a la Fórmula 1 se terminarán y es que el piloto del equipo Arrow McLaren en IndyCar reveló en el podcast Speed Street de Conor Daly, que las aspiraciones de llegar al gran circo ya no están en su radar por lo que su objetivo se encuentra completamente en la serie americana.

"Estoy agradecido por las experiencias y todo lo que he aprendido en el mundo de la Fórmula 1. Y obviamente, manejar esos autos, especialmente en los últimos años, ha sido una experiencia increíble, simplemente sentir de lo que son capaces", dijo Pato O’Ward en el podcast de su amigo.

"Pero creo que ahora estoy en un momento diferente de mi vida, y ya no me importa. No hay nada en mí que me impulse a seguir como reserva en la Fórmula 1, porque estoy en un gran momento en la IndyCar. Me encanta la categoría. Ahí es donde quiero estar", agregó el ahora confirmado piloto de McLaren para el 2027.

O’Ward será parte de la alineación del equipo junto con el recién llegado Scott Dixon y el sueco Felix Rosenqvist, quien regresa a la escuadra. El 2027 será un año crítico para el regiomontano porque será el último de su actual contrato con la escudería dirigida por Zak Brown.

El mexicano expresó que, actualmente, no le apetece manejar la generación de coches que se están corriendo en la Fórmula 1 y que tan criticados han sido por otros pilotos. “No me entusiasma manejar uno, así que he pedido amablemente que me despidan de todos mis servicios en la Fórmula 1" y agregó que IndyCar tiene por ahora los elementos que él busca: “es el mejor lugar para más carreras. Así de simple. Creo que muchos pueden tener una opinión diferente. Pero para mí, ahí es donde soy feliz”.

A diferencia de otros competidores que buscan en la Fórmula 1 el dinero y la fama, O´Ward goza de un contrato millonario con McLaren además de ser el piloto más reconocido de la serie Americana, el más popular en ventas.

“No necesito ser más famoso. No necesito más dinero. Ya estoy en una posición que jamás pensé que alcanzaría cuando era más joven. Soy muy afortunado".

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