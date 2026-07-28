IndyCar presenta un coche más rápido y liviano para 2028, diseñado para batir récords

En un gran paso adelante para el campeonato, IndyCar ha presentado oficialmente su máquina de próxima generación: el IR-28. Previsto para hacer su debut competitivo al inicio de la temporada 2028 de la IndyCar Series, el chasis y el paquete de motor de nuevo diseño prometen tiempos de vuelta más rápidos, una seguridad sin precedentes y una acción rueda a rueda mejorada en todas las disciplinas de pista.

Desarrollado en colaboración con el proveedor de chasis de larga data Dallara, el IR-28 representa un rediseño desde cero destinado a establecer nuevos referentes para la competición automovilística, manteniendo al mismo tiempo la identidad distintiva de la serie.

"Nos complace presentar las imágenes del nuevo chasis de la NTT IndyCar Series que llevará nuestro deporte a una nueva era emocionante", dijo el presidente de IndyCar, J. Douglas Boles. "Como pueden imaginar, un proyecto de esta magnitud requiere una increíble cantidad de planificación, colaboración y ejecución. Me gustaría agradecer a todos nuestros socios, incluidos Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone y Shell, que han trabajado incansablemente para crear un paquete que mejorará la ya increíble competencia de IndyCar y su crecimiento líder en la industria.

"Con las pruebas iniciales comenzando esta semana, todavía queda mucho trabajo por hacer antes de 2028, pero estamos bien encaminados para mostrar una nueva era de IndyCar, que incluirá una competencia rueda a rueda mejorada, récords de pista, estándares de competitividad y nuevos referentes en seguridad. Confiamos en que el IR-28 es el paquete ideal para impulsar IndyCar hacia adelante para nuestros equipos, pilotos, socios y aficionados".

El director ejecutivo de Dallara USA, Stefano dePonti, añadió: "Nos honra que IndyCar haya elegido a Dallara una vez más. Tras más de una década de asociación, su confianza continua es el mayor reconocimiento a los esfuerzos de nuestro equipo. Este logro demuestra la dedicación, la experiencia y la colaboración de muchas personas que trabajaron incansablemente para crear un coche que satisface las necesidades actuales mientras mira hacia el futuro. También refleja el compromiso continuo de Dallara de invertir en innovación y educación, compartiendo el conocimiento desarrollado en el automovilismo con el mundo académico y más allá."

En busca de récords de pista y reducción de peso

El IR-28 está diseñado para superar los tiempos de vuelta actuales y apuntar a récords de pista de larga data en toda Norteamérica. Fundamentalmente, esto incluye los históricos récords de velocidad del Indianapolis Motor Speedway (IMS) establecidos en 1996 por Arie Luyendyk, dos veces ganador de las Indianapolis 500 (presented by Gainbridge).

Para alcanzar estas velocidades récord y mejorar la capacidad de competir, el nuevo coche se somete a una enorme reducción de peso:

Pérdida de peso total: El IR-28 pesará aproximadamente 100 libras (45 kilos) menos que el coche de carreras actual.

El IR-28 pesará aproximadamente 100 libras (45 kilos) menos que el coche de carreras actual. Relación potencia-peso: El chasis más ligero mejorará significativamente el rendimiento de aceleración y frenado, permitiendo a los pilotos seguir más de cerca y atacar con más fuerza en las batallas rueda a rueda.

Aerodinámica elegante y diseño de vanguardia

El nuevo coche de IndyCar para 2028 Photo by: IndyCar

Aunque mantiene los rasgos de estilo icónicos de IndyCar, cada centímetro de la carrocería del IR-28 ha sido rediseñado:

Arquitectura de estela diseñada específicamente: Por primera vez, el flujo de aire aerodinámico se ha diseñado específicamente para optimizar la estela detrás del vehículo, reduciendo el aire sucio hacia el exterior y favoreciendo adelantamientos más fáciles.

Por primera vez, el flujo de aire aerodinámico se ha diseñado específicamente para optimizar la estela detrás del vehículo, reduciendo el aire sucio hacia el exterior y favoreciendo adelantamientos más fáciles. Configuraciones de alerones: Incluye nuevos alerones delanteros y traseros que proporcionan una postura agresiva en circuitos permanentes y urbanos, junto con un paquete de alta carga aerodinámica y baja resistencia para superspeedways (incluido un alerón delantero más estable aerodinámicamente para IMS).

Incluye nuevos alerones delanteros y traseros que proporcionan una postura agresiva en circuitos permanentes y urbanos, junto con un paquete de alta carga aerodinámica y baja resistencia para superspeedways (incluido un alerón delantero más estable aerodinámicamente para IMS). Aeroscreen integrado: El aeroscreen de seguridad ha sido diseñado específicamente e integrado directamente en la arquitectura del chasis, dando como resultado un perfil más ligero, estilizado y aerodinámico con un distintivo aspecto de "caza".

El aeroscreen de seguridad ha sido diseñado específicamente e integrado directamente en la arquitectura del chasis, dando como resultado un perfil más ligero, estilizado y aerodinámico con un distintivo aspecto de "caza". Innovaciones en el habitáculo: Las perillas y manijas mecánicas de la barra estabilizadora se sustituyen por barras estabilizadoras ajustables por el piloto y controladas electrónicamente, despejando espacio en el habitáculo para mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta en la puesta a punto.

Las perillas y manijas mecánicas de la barra estabilizadora se sustituyen por barras estabilizadoras ajustables por el piloto y controladas electrónicamente, despejando espacio en el habitáculo para mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta en la puesta a punto. Sistema de suspensión AXIS con inerter personalizado: desarrollado en torno a una arquitectura de amortiguación compartida y de bajo peso, la plataforma AXIS ofrece múltiples opciones de reglaje para los resortes, amortiguadores e inerters sin incrementar los costos. Cabe destacar que la IndyCar seguirá siendo el único gran campeonato del automovilismo que permitirá el uso de sistemas de inerter de tercer elemento tanto en la suspensión delantera como en la trasera.

Mejoras visuales y comerciales

El nuevo coche de IndyCar para 2028 Photo by: IndyCar

Pantalla digital de posición del coche: Se monta directamente en el coche para mostrar la posición en pista en tiempo real durante entrenamientos, clasificación y carreras.

Se monta directamente en el coche para mostrar la posición en pista en tiempo real durante entrenamientos, clasificación y carreras. Ventana transparente del motor: Una ventana estilo cristal integrada en la cubierta del motor muestra las marcas Chevrolet y Honda.

Una ventana estilo cristal integrada en la cubierta del motor muestra las marcas Chevrolet y Honda. Espacio para patrocinio: Las superficies ampliadas y optimizadas en toda la carrocería ofrecen mayor visibilidad para los equipos y socios de la serie.

Planta motriz: rendimiento híbrido y transmisión más ligera

La parrilla de 2028 estará impulsada por un motor de combustión interna V6 biturbo de 2,4 litros capaz de producir hasta 760 caballos de fuerza, con compromisos oficiales asegurados tanto de Chevrolet como de Honda.

"Todos en Chevrolet esperamos con entusiasmo esta próxima era de la NTT IndyCar Series y el debut del IR-28 en 2028", dijo Eric Warren, vicepresidente de Competición Global de Motorsports de GM. "Este nuevo coche se basa en más de una década de colaboración con IndyCar, y confiamos en que el nuevo motor V6 biturbo de 2,4 litros ofrecerá el rendimiento, el sonido y la emoción que los aficionados de IndyCar esperan de Team Chevy: el mismo estándar que ha producido 16 campeonatos de fabricantes y 13 victorias en las Indianapolis 500".

El presidente de Honda Racing Corporation USA, David Salters, añadió: "Durante más de 30 años, Honda ha construido sobre su herencia en las carreras como socio clave de la NTT IndyCar Series, y estamos emocionados de comenzar este próximo capítulo con el IR-28 impulsado por nuestro nuevo tren motriz HRC V6 Hybrid fabricado en Estados Unidos. IndyCar ofrece algunas de las mejores carreras del planeta, y esta evolución de la fórmula crea nuevas oportunidades para mejorarla: un coche más ligero, un tren motriz híbrido más potente, un chasis aún más seguro y emocionantes desafíos de ingeniería de chasis y aerodinámica para nuestros asociados y equipos de Honda.

"Juntos, estos avances ayudarán a llevar a IndyCar a una nueva era. Honda se enorgullece de formar parte de ese futuro, respaldado por el compromiso a largo plazo que asumimos con la serie a principios de este año. Estamos ansiosos por ver el IR-28 en pista entreteniendo a nuestros aficionados de IndyCar."

Integración del sistema híbrido Helix: el proveedor británico Helix, reconocido por su tecnología aplicada en la Fórmula 1, la Fórmula E y los hypercars, fabricará una unidad híbrida de bajo voltaje ubicada dentro de la campana de embrague, entre el motor y la caja de cambios.

el proveedor británico Helix, reconocido por su tecnología aplicada en la Fórmula 1, la Fórmula E y los hypercars, fabricará una unidad híbrida de bajo voltaje ubicada dentro de la campana de embrague, entre el motor y la caja de cambios. Sistema de almacenamiento de energía (ESS) de BOLD Technology: con el primer sistema de almacenamiento de energía basado en baterías en la historia de la categoría, BOLD Technology, con sede en España y Michigan, ofrecerá una capacidad de almacenamiento energético aproximadamente 14 veces superior a la del anterior sistema de supercondensadores, lo que permitirá a los pilotos implementar estrategias de despliegue de energía más complejas.

con el primer sistema de almacenamiento de energía basado en baterías en la historia de la categoría, BOLD Technology, con sede en España y Michigan, ofrecerá una capacidad de almacenamiento energético aproximadamente 14 veces superior a la del anterior sistema de supercondensadores, lo que permitirá a los pilotos implementar estrategias de despliegue de energía más complejas. Transmisión Xtrac: El socio de larga data Xtrac proporciona una unidad de transmisión de nuevo diseño que reduce 25 libras respecto al coche actual.

Estándares de seguridad sin concesiones

Diseñado para superar tanto las especificaciones de IndyCar como las de la FIA (la que sea más estricta), el IR-28 introduce mejoras críticas de seguridad:

Dimensiones más amplias del habitáculo: Diseñado para adaptarse cómodamente a una mayor variedad de estaturas y constituciones corporales de los pilotos, complementado con un flujo de aire interno mejorado y sistemas de refrigeración para el piloto.

Diseñado para adaptarse cómodamente a una mayor variedad de estaturas y constituciones corporales de los pilotos, complementado con un flujo de aire interno mejorado y sistemas de refrigeración para el piloto. Estructuras avanzadas de impacto lateral: La arquitectura lateral reforzada absorbe niveles más altos de energía cinética durante impactos laterales a alta velocidad.

La arquitectura lateral reforzada absorbe niveles más altos de energía cinética durante impactos laterales a alta velocidad. Dinámica de choque optimizada: La dinámica mejorada del vehículo ayuda a mantener el coche en el suelo durante derrapes, trompos o eventos aerotransportados con el morro levantado.

Pruebas en pista

Las pruebas en pista del IR-28 comienzan de inmediato, con un extenso calendario de evaluación en sedes que incluyen el Indianapolis Motor Speedway (óvalo y circuito mixto), Sebring International Raceway y otros escenarios por anunciar.