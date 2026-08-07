Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

IndyCar Portland

Malukas y Collet, penalizados en parrilla para la carrera de IndyCar en Portland

La sanción de seis posiciones en la parrilla es resultado de un cambio de motor no aprobado.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
David Malukas, Team Penske

Mientras IndyCar se dirige a Portland este fin de semana, el Chevrolet Nº 4 de AJ Foyt Racing de Caio Collet y el Chevrolet Nº 12 de Team Penske de David Malukas han recibido una penalización de seis puestos en la parrilla.

La penalización se debe a un cambio de motor no aprobado, que los equipos tuvieron que realizar tras los accidentes en Nashville. Collet sufrió un fuerte accidente durante la carrera, mientras que Malukas se estrelló con fuerza en los entrenamientos. El piloto de Penske incluso fue trasladado a un hospital local y está lidiando con dolor en una rodilla.

La clasificación de IndyCar está programada para celebrarse el sábado, a las 7 p. m. EST, y la carrera le seguirá a las 4 p. m. EST del domingo. Portland da inicio al último mes de competición de la temporada 2026 de IndyCar, con solo cuatro carreras restantes después de la carrera de este fin de semana.

Malukas llega a Portland segundo en la clasificación del campeonato, a 83 puntos de Alex Palou. Kyle Kirkwood está a solo cuatro puntos de Malukas en tercera posición.

El coche Nº 12 de Penske es el vigente ganador de esta carrera, pero eso fue con Will Power. Malukas aún busca su primera victoria en su carrera como piloto de IndyCar tras ocho podios. Eso incluye un segundo puesto en el final más ajustado de la historia de las 500 Millas de Indianápolis, perdiendo la edición 2026 de la carrera ante Felix Rosenqvist por apenas 0,023 s.

Lee también:

 

Share Or Save This Story

Artículo previo Los horarios y cómo ver la IndyCar 2026 en Portland

Top Comments
More from
Nick DeGroot

Un mes para llegar al Chase: ¿quién está a salvo y a quién se le acaba el tiempo en NASCAR?

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Un mes para llegar al Chase: ¿quién está a salvo y a quién se le acaba el tiempo en NASCAR?

Los horarios y cómo ver la IndyCar 2026 en Portland

IndyCar
IndyCar
Portland
Los horarios y cómo ver la IndyCar 2026 en Portland

Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar

IndyCar
IndyCar
Portland
Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar
More from
David Malukas

Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar en Nashville

IndyCar
IndyCar
Nashville
Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar en Nashville

Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta

IndyCar
IndyCar
Nashville
Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta

VIDEO: Malukas sufre un fuerte accidente en Nashville y es trasladado al hospital

IndyCar
IndyCar
Nashville
VIDEO: Malukas sufre un fuerte accidente en Nashville y es trasladado al hospital
More from
Team Penske

Logano gana en la NASCAR Cup en North Wilkesboro; Daniel Suárez en el top 10

NASCAR Cup
NASCAR Cup
North Wilkesboro
Logano gana en la NASCAR Cup en North Wilkesboro; Daniel Suárez en el top 10

Ganadores y perdedores de la impresionante carrera nocturna de NASCAR Cup en Atlanta

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Atlanta II
Ganadores y perdedores de la impresionante carrera nocturna de NASCAR Cup en Atlanta

Ryan Blaney gana una dramática carrera de NASCAR Cup en Atlanta mientras Bubba Wallace es penalizado

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Atlanta II
Ryan Blaney gana una dramática carrera de NASCAR Cup en Atlanta mientras Bubba Wallace es penalizado

Últimas noticias

El nivel de Racing Bulls "ya no es una sorpresa", dice Lawson

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
El nivel de Racing Bulls "ya no es una sorpresa", dice Lawson

IMSA sanciona al Porsche Nº 6 y pone a Kevin Estre en periodo de prueba por Road America

IMSA
IMSA IMSA
Road America
IMSA sanciona al Porsche Nº 6 y pone a Kevin Estre en periodo de prueba por Road America

Binotto responde a los rumores sobre Carlos Sainz y Oscar Piastri en Audi F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Binotto responde a los rumores sobre Carlos Sainz y Oscar Piastri en Audi F1

Un mes para llegar al Chase: ¿quién está a salvo y a quién se le acaba el tiempo en NASCAR?

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Un mes para llegar al Chase: ¿quién está a salvo y a quién se le acaba el tiempo en NASCAR?