Malukas y Collet, penalizados en parrilla para la carrera de IndyCar en Portland
La sanción de seis posiciones en la parrilla es resultado de un cambio de motor no aprobado.
Mientras IndyCar se dirige a Portland este fin de semana, el Chevrolet Nº 4 de AJ Foyt Racing de Caio Collet y el Chevrolet Nº 12 de Team Penske de David Malukas han recibido una penalización de seis puestos en la parrilla.
La penalización se debe a un cambio de motor no aprobado, que los equipos tuvieron que realizar tras los accidentes en Nashville. Collet sufrió un fuerte accidente durante la carrera, mientras que Malukas se estrelló con fuerza en los entrenamientos. El piloto de Penske incluso fue trasladado a un hospital local y está lidiando con dolor en una rodilla.
La clasificación de IndyCar está programada para celebrarse el sábado, a las 7 p. m. EST, y la carrera le seguirá a las 4 p. m. EST del domingo. Portland da inicio al último mes de competición de la temporada 2026 de IndyCar, con solo cuatro carreras restantes después de la carrera de este fin de semana.
Malukas llega a Portland segundo en la clasificación del campeonato, a 83 puntos de Alex Palou. Kyle Kirkwood está a solo cuatro puntos de Malukas en tercera posición.
El coche Nº 12 de Penske es el vigente ganador de esta carrera, pero eso fue con Will Power. Malukas aún busca su primera victoria en su carrera como piloto de IndyCar tras ocho podios. Eso incluye un segundo puesto en el final más ajustado de la historia de las 500 Millas de Indianápolis, perdiendo la edición 2026 de la carrera ante Felix Rosenqvist por apenas 0,023 s.
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