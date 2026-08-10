Mick Schumacher logró en Portland su mejor resultado en un circuito no oval en IndyCar

Mick Schumacher luchó en la carrera del domingo de la IndyCar en Portland hasta lograr un resultado conciliador en la 16° posición. Con una estrategia inteligente y espíritu de lucha, el hijo de la leyenda Michael Schumacher consiguió un 16º puesto pese a la falta de velocidad en las rectas, después de haber caído incluso al último lugar en la fase inicial.

El problema del sábado no había desaparecido el domingo y a Schumacher le faltaba ritmo en las rectas de forma misteriosa. La pérdida ascendía a dos o tres décimas de segundo por vuelta en los dos largos tramos rectos del Portland International Raceway. Eso le costó a Schumacher todas las posiciones en la carrera en las primeras cuatro vueltas.

Aun así, mostró espíritu de lucha y fue recuperando una posición tras otra. El primero fue precisamente Graham Rahal, su compañero en el equipo RLL-Honda, que provocó la única bandera amarilla de la carrera tras siete vueltas debido a un error de pilotaje.

Varios pilotos la aprovecharon para hacer una parada en boxes, pero Schumacher se quedó fuera. Esta estrategia resultaría ser la correcta. Salvo a Josef Newgarden (Penske-Chevrolet; 8º en la meta), no tuvo que dejar pasar a nadie más. Al contrario, a partir de ahí solo fue hacia delante, pese a la potencia que seguía faltando.

Decisiva para su avance fue entonces una estrategia de overcut, con la que ganó posiciones tanto en la primera como en la segunda parada en boxes y luego defendió las posiciones ganadas. Incluso logró ganar una posición en pista frente a Romain Grosjean (Coyne-Honda; 17º).

Por momentos incluso pareció que un resultado entre los 15 primeros era posible, cuando Schumacher, con neumáticos blandos, recortó a grandes pasos la distancia con Scott Dixon (Ganassi-Honda; 14º). Pero el seis veces campeón de IndyCar repelió todos los intentos con su experiencia.

El 16° puesto de Schumacher llega luego de haber sido octavo en la anterior cita de la IndyCar disputada en Nashville, lo cual se mantiene como su mejor resultado general en la temporada.

En el último stint, Schumacher se encontró con su compañero de equipo Louis Foster (RLL-Honda), pero pronto tuvo que concentrarse en defenderse de un Grosjean que había recuperado fuerzas.

Schumacher luchaba con neumáticos blandos usados y tuvo que esforzarse al máximo, porque además de Grosjean también Nolan Siegel (McLaren-Chevrolet; 18º) iba a por su posición. Grosjean y Siegel también se pelearon entre ellos, y al final Schumacher mantuvo a Grosjean a 0,097 y a Siegel a 0,466 segundos por detrás.