Pato O'Ward rompe su sequía en IndyCar 2026: "Sabía que mi victoria llegaría"

El piloto regiomontano rompió su sequía de triunfos en la presente temporada de la IndyCar Series al adjudicarse una dominante victoria en el exigente circuito de Mid-Ohio, liderando un domingo histórico para Arrow McLaren, que concretó el primer 1-2 de su historia en la categoría.

Tras la primera ventana de paradas en los boxes en el giro 26, el mexicano recortó la distancia a 1.5 segundos y comenzó a cocinar la maniobra definitiva sobre Christian Lundgaard. El momento cumbre llegó en la vuelta 42, cuando Pato aprovechó un error de Lundgaard para lanzar un ataque por el interior de la segunda curva y arrebatarle el liderato de la competencia.

O’Ward declaró al final de la carrera que no estaba preocupado porque los triunfos no llegaban, porque había demostrado en otras competencias que tenía el potencial, pero la suerte o los temas mecánicos no habían estado a su favor.

“Honestamente, no estaba muy preocupado. Quiero decir, he estado en este negocio por mucho tiempo; sé que hay muchos otros muchachos que han tenido muchos más años que yo, pero tengo los suficientes en mi haber para entender cómo fluyen las cosas y la mala suerte no dura para siempre, pero la buena suerte tampoco, ya sabes", dijo el mexicano en conferencia de prensa.

"Hoy fue una simple demostración de ejecución, e incluso saliendo de Road America tenía muchísimo ritmo... Lamentablemente en Road America ni siquiera pudimos pelear porque nos arruinó esa bandera amarilla, pero este fin de semana fue una carrera completamente en verde y muy física, ¡oh Dios mío!, realmente física, hacía mucho calor ahí dentro, pero para eso entrenamos tan duro en la temporada baja, eso es lo más importante".

Con este resultado, O'Ward se coloca en el top cinco del campeonato y ahora aspira a poder mantenerse en la pelea, aunque sabe existe una amplia diferencia contra Alex Palou.

"Sabía que mi victoria llegaría, ya fuera en las últimas carreras o a la mitad, no lo sabía. Pero obviamente hoy hice que sucediera y es agradable ponernos en una posición para seguir escalando y seguir construyendo sobre este gran impulso que hemos tenido, porque sí siento que algunos buenos resultados se nos escaparon por pequeños detalles, pero hoy realmente quiero agradecer a mis muchachos por darme un auto de carreras increíble".

Al hablar de la parte clave para conseguir el triunfo, Pato O’Ward indicó que la diferencia que le dieron sus mecánicos e ingenieros en los pits le permitió librarse por más de un segundo de su coequipero.

"Quiero dárselo a mis muchachos en los pits, estuvieron fenomenales. Sé que han estado trabajando muy duro porque este año ha sido un poco desafiante, y sé que se esfuerzan bastante para darme las paradas en pits que me dieron hoy. Sé que han trabajado duro para eso, así que realmente quiero reconocerlo porque ellos definen o arruinan mi carrera".

"Realmente me permitieron pelear y mantener mi posición hoy mientras luchábamos en la pista y, obviamente, los autos han estado fuertes todo el fin de semana. Es decir, ha sido un fin de semana muy sólido para los tres autos y era cuestión de ser perfectos", añadió respecto al rendimiento del paquete de Arrow McLaren.

El rebase en pista sobre Lundgaard

A diferencia de otras competencias que se definen en las paradas programadas, el de Monterrey destacó el valor de haber conseguido la primera posición en un duelo rueda a rueda contra su propio compañero de equipo, con quien mantuvo una paridad absoluta durante las sesiones previas.

"El ritmo ha sido muy cercano entre Christian y yo. Básicamente nos igualamos en cada sesión y ha sido el fin de semana que obviamente el equipo quiere tener cada fin de semana, ¿verdad? Queremos estar peleando exactamente donde estuvimos hoy cada vez", analizó.

"Yo solo me estaba posicionando para aprovechar una oportunidad en cuanto él cometiera un error, así que solo confiaba en que cometería uno y lo hizo, así que eso fue lo que finalmente me dio la oportunidad y la aproveché al máximo. Siempre es más divertido hacerlo en la pista que en una secuencia de paradas en pits o algo así".