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IndyCar Portland

Clasificación completa del campeonato de IndyCar tras la carrera de Portland 2026

Palou parece tener bastante asegurada su carrera hacia la conquista de su quinto título de IndyCar

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Tras su sexta victoria de la temporada 2026 de la IndyCar, Alex Palou cuenta ahora con una ventaja de 110 puntos en el campeonato a falta de cinco carreras. Kyle Kirkwood ha vuelto a situarse por delante de David Malukas y le saca ocho puntos de ventaja en la lucha por el segundo puesto del campeonato.

Christian Lundgaard se encuentra a 17 puntos de Malukas y tiene una ventaja de 20 puntos sobre Pato O'Ward, quinto clasificado.

Cabe destacar que el podio de Will Power le ha ayudado a subir del 14.º al 11.º puesto en la clasificación.

Dennis Hauger sigue liderando la clasificación de novatos, con 27 puntos de ventaja sobre Caio Collet y 28 sobre Mick Schumacher.

Lee también:

Clasificación de la IndyCar de la « » 2026 tras la prueba de Iowa (13.ª carrera de 18)

Pos. Piloto Puntos
1 Alex Palou 510
2 Kyle Kirkwood 400
3 David Malukas 392
4 Christian Lundgaard 375
5 Pato O'Ward 355
6 Felix Rosenqivst 338
7 Josef Newgarden 335
8 Scott McLaughlin 321
9 Marcus Ericsson 278
10 Rinus VeeKay 269
11 Will Power 256
12 Scott Dixon 252
13 Graham Rahal 236
14 Kyffin Simpson 236
15 Marcus Armstrong 230
16 Alexander Rossi 208
17 Santino Ferrucci 205
18 Louis Foster 188
19 Nolan Siegel 176
20 Dennis Hauger (R) 174
21 Romain Grosjean 168
22 Christian Rasmussen 157
23 Caio Collet (R) 147
24 Mick Schumacher (R) 146
25 Sting Ray Robb 131
26 Conor Daly 24
27 Takuma Sato 20
28 Jack Harvey 8
29 Jacob Abel (R) 6
30 Helio Castroneves  5
31 Ed Carpenter 5
32 Ryan Hunter-Reay 5
33 Katherine Legge 5

 

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