Clasificación completa del campeonato de IndyCar tras la carrera de Portland 2026
Palou parece tener bastante asegurada su carrera hacia la conquista de su quinto título de IndyCar
Tras su sexta victoria de la temporada 2026 de la IndyCar, Alex Palou cuenta ahora con una ventaja de 110 puntos en el campeonato a falta de cinco carreras. Kyle Kirkwood ha vuelto a situarse por delante de David Malukas y le saca ocho puntos de ventaja en la lucha por el segundo puesto del campeonato.
Christian Lundgaard se encuentra a 17 puntos de Malukas y tiene una ventaja de 20 puntos sobre Pato O'Ward, quinto clasificado.
Cabe destacar que el podio de Will Power le ha ayudado a subir del 14.º al 11.º puesto en la clasificación.
Dennis Hauger sigue liderando la clasificación de novatos, con 27 puntos de ventaja sobre Caio Collet y 28 sobre Mick Schumacher.
Clasificación de la IndyCar de la « » 2026 tras la prueba de Iowa (13.ª carrera de 18)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|Alex Palou
|510
|2
|Kyle Kirkwood
|400
|3
|David Malukas
|392
|4
|Christian Lundgaard
|375
|5
|Pato O'Ward
|355
|6
|Felix Rosenqivst
|338
|7
|Josef Newgarden
|335
|8
|Scott McLaughlin
|321
|9
|Marcus Ericsson
|278
|10
|Rinus VeeKay
|269
|11
|Will Power
|256
|12
|Scott Dixon
|252
|13
|Graham Rahal
|236
|14
|Kyffin Simpson
|236
|15
|Marcus Armstrong
|230
|16
|Alexander Rossi
|208
|17
|Santino Ferrucci
|205
|18
|Louis Foster
|188
|19
|Nolan Siegel
|176
|20
|Dennis Hauger (R)
|174
|21
|Romain Grosjean
|168
|22
|Christian Rasmussen
|157
|23
|Caio Collet (R)
|147
|24
|Mick Schumacher (R)
|146
|25
|Sting Ray Robb
|131
|26
|Conor Daly
|24
|27
|Takuma Sato
|20
|28
|Jack Harvey
|8
|29
|Jacob Abel (R)
|6
|30
|Helio Castroneves
|5
|31
|Ed Carpenter
|5
|32
|Ryan Hunter-Reay
|5
|33
|Katherine Legge
|5
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