Con su quinta victoria de la temporada 2026 de la IndyCar, Alex Palou cuenta ahora con una ventaja de 83 puntos en la lucha por el campeonato.

A pesar de haber sido hospitalizado brevemente el sábado tras un accidente en los entrenamientos y de salir desde la parte trasera de la parrilla, David Malukas se hizo con un podio y se aúpa al segundo puesto de la clasificación. Kyle Kirkwood es ahora tercero, a 87 puntos del líder y a cuatro puntos de Malukas.

Rinus VeeKay se ha colado entre los diez primeros, continuando así una impresionante temporada con Juncos Hollinger.

Mick Schumacher ha conseguido su primer top 10 como piloto de IndyCar y ya no es el último entre los pilotos a tiempo completo en la clasificación.

Clasificación de la IndyCar de la 2026 tras Nashville (12.ª carrera de 18)