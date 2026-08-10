¿Está liquidado el campeonato de IndyCar? Alex Palou tiene la respuesta

Alex Palou admite que se siente "más cómodo" en su búsqueda de otro título de la IndyCar Series tras ampliar su ventaja en el campeonato a unos contundentes 110 puntos con una victoria en el Grand Prix of Portland.

El español de 29 años llegó al fin de semana con un colchón de 83 puntos, pero una actuación dominante en el Honda #10 de Chip Ganassi Racing permitió al vigente campeón de la serie y cuatro veces campeón ampliar significativamente su ventaja con solo cinco rondas restantes.

"Quiero decir, sí, más cómodo que cuando llegamos aquí," dijo Palou, que ahora tiene seis victorias esta temporada. "Este fue uno de esos fines de semana en los que queríamos hacerlo bien. Queremos hacerlo bien todos los fines de semana. Pero no sabemos qué va a pasar en Markham. Circuito nuevo para todos, circuito nuevo para mí. No sabemos qué va a pasar en DC."

Aunque el margen adicional aporta tranquilidad, Palou subrayó la importancia de maximizar cada oportunidad antes de que IndyCar visite sedes desconocidas más adelante en la temporada.

"Todavía hay muchos puntos en juego," añadió Palou. "Era importante maximizar. Si teníamos una oportunidad de ganar, ganar, en lugar de terminar segundos o algo así. Una victoria te da una cantidad muy, muy grande de puntos. De la misma manera que en los dos últimos fines de semana abrimos una brecha enorme, alguien más puede hacer exactamente lo mismo. Así que tenemos que seguir presionando."

Palou consiguió la victoria —la 25ª de su carrera, tres de ellas en Portland International Raceway— liderando 60 de las 110 vueltas. El momento crítico llegó durante la primera ronda de paradas en boxes, cuando Palou borró la diferencia con el líder y poleman Felix Rosenqvist para ejecutar un overcut.

"Estábamos como a tres, tres segundos y medio de Felix. Marcus (Ericsson) estaba en medio," explicó Palou. "El overcut no sirve de nada ahí. O sea, no pierdes tres segundos en una vuelta de salida. Pierdes uno, uno y medio. Te arriesgas para cerrar la brecha. En cuanto Marcus paró, simplemente ponte detrás de su coche e intenta hacer que pare o que cometa un error, o en caso de que fuera a parar antes que nosotros, simplemente asegurarnos de que íbamos a tener una vuelta limpia para intentarlo."

"Una vez más, no siempre funciona, porque tuve suerte de que no hubiera tráfico. Tuve suerte de que mi coche siguiera comportándose súper bien," dijo Palou. "Pero en cuanto pude ver que mi coche iba tan bien, empecé a empujar, el tiempo por vuelta empezó a bajar, sabía que si la parada en boxes era buena, lo íbamos a alcanzar. Fue genial."

A pesar de estar cómodamente en lo más alto de la clasificación con una ventaja equivalente a más de dos carreras completas, Palou dijo que el equipo evita conscientemente dar por sentado su éxito actual.

"Cada día. Cada día. Sí, simplemente no lo doy por sentado. Creo que nadie en el equipo lo hace," dijo Palou.

“Así que sí, no es como si pensaras en ello una vez al año. Es como cada día cuando hablamos de ello. Normalmente lo llamo (Barry Wanser, estratega de carrera de Palou) después de una carrera, ‘Hombre, ¿quién esperaba eso?’ Después de Nashville, ‘Hombre, tenemos tanta suerte de estar en esta posición.’ Porque la tenemos. Tenemos suerte de tener el paquete completo. No sabes si va a terminar el próximo fin de semana, si va a terminar el año que viene, en el 28. En algún momento va a terminar. Esto no puede durar para siempre."

"Creo que estamos haciendo un gran trabajo de, como, entender la suerte que tenemos. Cuando digo 'nosotros', me refiero también al equipo, a todos en el coche 10, CGR. Creo que eso nos mantiene motivados."