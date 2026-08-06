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IndyCar Portland

Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar

El ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2022 ha firmado una ampliación de contrato con Andretti Global

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Gran Premio Firestone de San Petersburgo

Marcus Ericsson seguirá como piloto de Andretti Global en la temporada 2027 de la IndyCar, al volante del coche n.º 28. El expiloto de F1 y estrella de la IndyCar en la " " lleva en Andretti desde el inicio de la temporada 2024. Aunque aún no han ganado ninguna carrera juntos, han conseguido dos segundos puestos y una pole position.

Ericsson seguirá junto a sus compañeros de equipo Kyle Kirkwood y Will Power en su cuarta temporada consecutiva con el histórico equipo de IndyCar.

"Estoy muy ilusionado con la renovación del contrato", declaró Ericsson en un comunicado del equipo.

"Creo que ha sido un buen año para nosotros. Realmente hemos dado un giro a la situación tras el año pasado, hemos trabajado muy duro y eso está dando sus frutos. Los resultados no siempre nos han acompañado este año, pero creo que hemos sido competitivos y hemos estado en la lucha en todo tipo de circuitos. Eso me hace ilusionarme de cara al año que viene y poder aprovechar el impulso que hemos generado este año. Así que estoy muy emocionado por ello. Estoy muy agradecido a Jill, Dan, Cassidy y al resto del equipo por la confianza que han depositado en mí y por creer en mí. Ahora vamos a terminar esta temporada con fuerza, a centrarnos al máximo y a volver aún más fuertes el año que viene". 

Marcus Ericsson, Andretti Global

Marcus Ericsson, Andretti Global

Foto de: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Jill Gregory, presidenta de Andretti Global, añadió: "Una de nuestras prioridades ha sido lograr consistencia en todo nuestro programa de IndyCar, y la renovación de Marcus es una parte importante de ello. Ha demostrado exactamente de lo que es capaz esta temporada gracias a la velocidad y los resultados que ha conseguido. Mantener nuestra alineación de pilotos unida la próxima temporada nos permite aprovechar la química y el rendimiento que hemos establecido como equipo".

Ericsson cuenta con cuatro victorias como piloto de IndyCar (todas con Ganassi), incluida una victoria en la 106.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis durante la temporada 2022. A principios de este año, consiguió la primera pole de su carrera en la IndyCar con Andretti, al hacerse el sueco con la P1 en la carrera urbana de Arlington.

La temporada 2026 de Ericsson con Andretti supone un claro avance respecto a los dos años anteriores, ya que ocupa el noveno puesto en la clasificación tras haber quedado 15.º en 2024 y 20.º en 2025. Además, ha logrado terminar entre los diez primeros en la mitad de las primeras 12 carreras de la temporada.

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