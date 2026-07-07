Rinus VeeKay sigue escribiendo su historia como "outsider" al terminar cuarto en Mid-Ohio

Rinus VeeKay ofreció una actuación estelar y, una vez más, plantó cara a los mejores de la IndyCar, logrando un cuarto puesto en la Honda Indy 200 del domingo en Mid-Ohio.

Tras partir sexto con el Chevrolet #76 de Juncos Hollinger Racing (JHR), el neerlandés optó por una estrategia agresiva de neumáticos, comenzando con los neumáticos alternativos más blandos (de flanco rojo). Rápidamente avanzó dos posiciones en la primera vuelta y fue de los primeros en entrar a boxes, cambiando a los neumáticos principales más duros (de flanco negro) una vez que se abrió la ventana de tres paradas para la carrera de 90 vueltas.

Cuando se cerró la segunda ventana de paradas, VeeKay ya rodaba tercero, acechando al imbatible dúo de Arrow McLaren formado por Pato O’Ward y Christian Lundgaard. Aunque una parada lenta en boxes frustró su oportunidad de dar la sorpresa, VeeKay logró contener al Honda #10 de Chip Ganassi Racing, pilotado por el vigente campeón y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, Alex Palou, y así asegurarse el primer puesto del podio.

“El equipo hizo un trabajo excelente”, dijo VeeKay, de 25 años. “Planificamos bien la estrategia de antemano. Sabíamos que los neumáticos rojos iban a ser difíciles de controlar. El cielo estaba nublado al inicio de la carrera, así que decidimos empezar con los rojos para ganar posiciones al principio, y lo conseguí. Fue una buena estrategia. Y luego, cuando se abrió la ventana de tres paradas, los cambiamos por los negros para tener pista limpia, así que hicimos muy buenos ciclos de boxes. El equipo hizo paradas en boxes impecables”.

Esta actuación marcó el segundo cuarto puesto para VeeKay y JHR en los últimos tres fines de semana de carrera, igualando el resultado obtenido en Road America. Además, representa el mejor resultado para JHR en un circuito de carretera desde que Romain Grosjean lograra el mismo resultado en WeatherTech Raceway Laguna Seca durante la temporada 2024.

VeeKay, en su séptima temporada en el campeonato de monoplazas más importante de Norteamérica, pero la primera en la máxima categoría con JHR, suma ya dos top 5 y cuatro top 10 en lo que va del año, lo que lo sitúa en el undécimo puesto de la clasificación general; se encuentra a tan solo tres puntos de Marcus Ericsson, de Andretti Global, que ocupa el décimo lugar.

Con VeeKay actualmente bajo contrato por un año, su nombre ha figurado entre varios durante la "temporada de fichajes" de la IndyCar, que ya ha traído cambios notables, como la confirmada salida del seis veces campeón de la IndyCar Series, Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing al final de la temporada.

En resumen, quedar a las puertas del podio, ocupado por O’Ward, Lundgaard y Kyle Kirkwood de Andretti Global, no perjudicará los planes futuros de VeeKay, pero por ahora, estaba más centrado en el resultado en el circuito de Mid-Ohio, de 13 curvas y 3,63 kilómetros (2,258 millas) de terreno natural.

“Desafortunadamente, nos ganaron en la última curva”, dijo VeeKay. “Pero hoy demostramos, siendo un equipo relativamente pequeño, que una vez que nos ponemos al frente, podemos competir con los grandes”.