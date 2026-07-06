McLaren confirma su alineación 2027 en IndyCar: Dixon y Rosenqvist se unen a Pato O'Ward

Schmidt Peterson Motorsports ha anunciado una importante reorganización de su plantilla para la temporada 2027 de la IndyCar, confirmando la incorporación del seis veces campeón de la serie, Scott Dixon, y del actual ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Felix Rosenqvist, mediante contratos de varios años.

Este dúo de gran renombre se unirá a Pato O’Ward para completar la alineación de tres monoplazas del equipo para toda la temporada. Además, el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2014, Ryan Hunter-Reay, volverá al volante en mayo de 2027 para pilotar un cuarto monoplaza en la 111.ª edición de "El mayor espectáculo del automovilismo".

"Nunca es una decisión fácil, pero cuando tienes la oportunidad de incorporar a pilotos de este calibre a tu equipo, te lo tomas muy en serio", afirmó Tony Kanaan, director del equipo Arrow McLaren.

"Los logros de Scott hablan por sí solos; Félix es el ganador de las 500 de este año y se muestra constantemente rápido y competitivo; y Ryan tiene la experiencia y la capacidad para volver a ganar las 500, sin lugar a dudas. Si sumamos ese talento al que ya tenemos con Pato, que está a las puertas de su propia victoria en las 500, nos convertimos en la amenaza que nos hemos propuesto ser tanto en el campeonato como en las 500.

"Seguiremos centrados en la lucha por el campeonato de Christian (Lundgaard) y Pato, y en el trabajo de Nolan para conseguir resultados entre los diez primeros durante el resto de la temporada. Christian y Nolan (Siegel) han sido unos compañeros de equipo fantásticos y han aportado mucho para ayudarnos a construir este equipo en los últimos dos años".

Felix Rosenqvist, Meyer Shank Racing con Curb Agajanian Honda Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

Con tres ganadores de las 500 Millas de Indianápolis y uno de los mejores pilotos de la serie en circuitos ovalados, esta formidable parrilla pone de relieve el continuo empeño de McLaren Racing por alcanzar la prestigiosa "Triple Corona del automovilismo": victorias en las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, añadió: "Nuestro equipo de IndyCar ha demostrado un impulso fantástico, y esta alineación formada por Pato, Scott, Felix y Ryan reforzará todos los aspectos de nuestro programa. Tenemos la mirada puesta firmemente en el campeonato, así como en ganar las 500 Millas de Indianápolis para asegurarnos la Triple Corona en la era Papaya. Estos cuatro pilotos aportan una gran experiencia, además de una excelente química, y sin duda tendrán un impacto positivo en todo nuestro equipo.

"Las contribuciones de Christian y Nolan han ayudado a forjar el progreso sobre el que nos basamos hoy, y agradezco la energía y el empuje que han aportado al equipo desde que se incorporaron".

Una alineación de peso

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

Scott Dixon se une a Arrow McLaren como uno de los pilotos más laureados de la historia de las carreras de monoplazas.

Además de los seis títulos de IndyCar del neozelandés (2003, 2008, 2013, 2015, 2018 y 2020), también es el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2008. Actualmente ocupa el segundo puesto de todos los tiempos con 59 victorias en la serie, además de ostentar el récord de participaciones a lo largo de su carrera y haber ganado carreras en 23 temporadas diferentes. Fuera del mundo de las carreras de monoplazas, Dixon ha ganado en tres ocasiones la Rolex 24 de Daytona, será incluido en el Salón de la Fama del Automovilismo de Estados Unidos en 2024 y fue incluido en el Salón de la Fama del Museo del Indianapolis Motor Speedway el pasado mes de mayo.

"Unirme a Arrow McLaren en 2027 supone un emocionante paso adelante en mi carrera", afirmó Dixon. "Ha sido una decisión importante para mí y para mi familia, y estoy deseando contribuir a lo que el equipo, Zak y Tony están construyendo allí. Como neozelandés, formar parte del legado de Bruce McLaren será algo especial; su espíritu y su determinación siguen muy arraigados en ese equipo, y estoy deseando dar continuidad a todo ello".

Felix Rosenqvist regresa a un terreno que le resulta familiar, ya que anteriormente compitió para Arrow McLaren entre 2021 y 2023.

El sueco se incorpora al programa tras haber ganado este año las 500 Millas de Indianápolis, que se han caracterizado por ser la llegada más reñida en los más de cien años de historia de la carrera. Cuenta con dos victorias, siete poles y fue nombrado Novato del Año de la IndyCar en 2019. En 2023, consiguió la primera salida en primera fila de Arrow McLaren en las 500 Millas de Indianápolis desde la pole position de Johnny Rutherford en 1976.

"Estoy deseando volver a Arrow McLaren la próxima temporada y reencontrarme con Pato, por supuesto, y también con Tony, Zak y el equipo y los ingenieros con los que trabajé anteriormente", afirmó Rosenqvist.

"Hay muchas caras conocidas, y contamos con una alineación increíble con la incorporación de Scott y el regreso de Ryan para las 500 Millas. Creo que nuestra experiencia colectiva será una gran ventaja. Todavía me queda trabajo por hacer para terminar esta temporada con fuerza, pero estoy deseando ver lo que nos depara el futuro en Arrow McLaren".

Ryan Hunter-Reay, nombrado director deportivo de Arrow McLaren el mes pasado, aporta una enorme experiencia al proyecto de la Indy 500 de 2027.

Con 296 salidas en su carrera, 18 victorias y 47 podios, además de haber ganado el campeonato de IndyCar en 2012, Hunter-Reay sigue siendo el único piloto estadounidense que ha conseguido victorias en IndyCar, CART, Champ Car, la American Le Mans Series y la Grand-Am Rolex Sports Car Series.

"Tengo una cuenta pendiente con las 500 Millas, y este equipo también", afirmó Hunter-Reay. "Estamos centrados en Indianápolis; aprender del pasado, y nuestro objetivo número uno es ganar las 500 Millas de Indianápolis. Disponemos de tiempo de sobra para prepararnos a fondo de cara a un gran mes de mayo de 2027, compitiendo junto a Pato, Scott y Félix. Los cuatro conocemos muy bien el circuito.

"Mientras tanto, trabajar a tiempo completo con el equipo como director deportivo me brinda una oportunidad única para influir directamente en nuestros ambiciosos planes de desarrollo para la temporada 2027, las 500 Millas de Indianápolis y más allá".

Más adelante se darán a conocer detalles adicionales sobre la asignación de los números de los coches para la temporada 2027.