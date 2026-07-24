Camino a 2027: Dentro del regreso de Dreyer & Reinbold a tiempo completo a IndyCar

Con una charter de participación recién adquirido en mano, Dreyer & Reinbold Racing (DRR) está centrando toda su atención en la enorme tarea operativa que tiene por delante. Prepararse para su primera temporada completa de IndyCar desde 2012 requiere reconstruir la organización desde cero, desde alianzas técnicas y contratación de personal hasta la selección del piloto y el crecimiento comercial.

Para el director ejecutivo de DRR, Derek Reinbold, hijo del fallecido propietario del equipo Dennis Reinbold, el paso cumple una ambición largamente sostenida de su difunto padre, al tiempo que sienta las bases para el futuro.

"Ahora es el momento adecuado, no solo porque el charter de participación está disponible, sino porque era la ambición de mi padre que pasáramos a tiempo completo lo antes posible, volver a competir a tiempo completo, convertir a este equipo en un equipo a tiempo completo, y nuestra ambición es ampliar el programa mientras, obviamente, mantenemos los grandes resultados que hemos tenido en la Indy 500 año tras año", dijo Reinbold.

"Creo que en realidad es un momento emocionante. Tendremos un año para probar el terreno antes de que salgan los nuevos coches, ganar algo de experiencia y construir hacia una especie de capacidad rápida a largo plazo para nosotros".

Cerrar la brecha técnica

Conor Daly, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet Photo by: Penske Entertainment

Aunque DRR ha presentado constantemente coches competitivos en las 500 Millas de Indianápolis, volver a la competición a tiempo completo significa abordar la falta del equipo de desarrollo y experiencia recientes en circuitos permanentes y urbanos.

"En cuanto al personal, estamos activos identificando talento que podamos incorporar", dijo Brett De Bord, presidente y director comercial de DRR.

"Hemos sido competitivos en el Indianapolis Motor Speedway, pero tenemos otras 16, 17 carreras en las que también tenemos que ir a ser competitivos, ¿verdad?, y no hemos estado a tiempo completo, así que tenemos debilidades o deficiencias obvias quizá en la parte de la temporada de circuitos permanentes y urbanos, y en amortiguadores y desarrollo". Para acelerar esa curva de aprendizaje durante el último año de la era del chasis Dallara DW12, DRR está explorando asociaciones técnicas con organizaciones existentes a tiempo completo.

"Si quieren mirar algún precedente, creo que ha habido muchos buenos ejemplos de dos organizaciones trabajando juntas", dijo De Bord. "Hemos visto el éxito que Chip Ganassi Racing y Meyer Shank Racing han tenido juntos. Han puesto en común recursos y a mucha gente realmente inteligente en la misma sala con -- en lugar de tres y dos, tienen cinco pilotos realmente inteligentes, buenos pilotos en la misma sala haciendo reuniones de análisis y compartiendo información y datos para mejorar ambas organizaciones.

"Nos gusta ese modelo. Creemos en ese modelo. Creo que para mantener el ritmo de nuestros pares y nuestros competidores, hay que mirar esas cosas. Así que lo estamos haciendo".

Reunir personal y evaluar pilotos

Jack Harvey, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet Photo by: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Pasar de un programa solo para Indy 500 a una operación de temporada completa requiere contratar ingenieros, mecánicos y personal de apoyo. El director del equipo y director de operaciones Chase Selman señaló que el interés del personal del paddock ha sido inmediato. DRR cuenta actualmente con 10 empleados a tiempo completo, varios de los cuales llevan más de dos décadas con el equipo, pero está priorizando la cultura por encima de la expansión rápida.

"Mi teléfono, mientras estoy aquí sentado, está explotando con ingenieros y mecánicos que quieren formar parte del programa", compartió Selman. "Creo que es importante dejar realmente claro -- Dennis construyó aquí una base de personas, y eso es sobre lo que construiremos de cara al futuro. El consenso […] es que el trabajo está ahí. Va a empezar primero con las personas. Antes de contratar a una sola persona para esta nueva iniciativa, vamos a asegurarnos de que las partes y las piezas del rompecabezas funcionen juntas primero, porque las personas van primero, y eso era lo que representaba Dennis".

En cuanto al piloto, el proceso de evaluación está en sus primeras etapas mientras el equipo sopesa el rendimiento inmediato frente al desarrollo a largo plazo.

"Es simple; todavía no hemos fichado a otro piloto", dijo Selmen. "Estamos poniendo todos los nombres disponibles en un sombrero, y evaluaremos a cada uno por sus propios méritos. Indy obviamente es extremadamente importante para nosotros. Pero los hechos simples del asunto son que ahora también se trata del campeonato. Tenemos que tomar decisiones para el equipo que nos vayan a poner por delante y nos ayuden a desarrollarnos no solo para el próximo año y hacer el programa de ponerse al día, sino cuando el terreno de juego se nivele, por así decirlo, con el nuevo coche, quién nos coloca también en la mejor posición para eso".

Alineación con un fabricante y estrategia comercial

Conor Daly, Dreyer & Reinbold Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

La transición a una campaña a tiempo completo desbloquea oportunidades comerciales clave que antes no estaban disponibles para un programa solo de Indy 500, mientras continúan a puerta cerrada las conversaciones con los fabricantes de equipos originales (OEM).

"En cuanto a los OEM, todavía no estamos listos para hablar de esos detalles. Hemos tenido conversaciones significativas, y eso saldrá a la luz más adelante cuando estemos listos para hacer esos anuncios", declaró De Bord.

Un programa de temporada completa también le da a DRR mucho más inventario comercial para ofrecer a los patrocinadores.

"Hemos estado en una posición, chicos, en la que de alguna manera hemos llegado a un techo de cristal", dijo De Bord. "Hemos tenido un techo de cristal sobre nosotros donde solo podíamos vender patrocinio alrededor de una carrera. Otros equipos que están a tiempo completo tienen más cosas estratégicas a su disposición. Pueden agrupar con otras carreras, otros coches que tienen todo un modelo anual, de 365 días al año, donde pueden activarse con sus socios durante todo el año, pero nosotros hemos estado un poco limitados hasta este punto.

"Con esta oportunidad tenemos la capacidad de ser más estratégicos, más creativos, más flexibles y desarrollar programas a más largo plazo porque ahora simplemente tenemos más inventario, lo cual es algo bueno y positivo".

Financieramente, Reinbold reconoció el alcance del compromiso: "Los costos de operar un programa de IndyCar a tiempo completo son algo que no hemos experimentado en algún tiempo. También tenemos bastante trabajo por hacer en ese aspecto. Hemos sido muy afortunados de tener a alguien como Brett a bordo para ayudarnos a hacer que todo funcione".

Planes de pruebas y objetivos de rendimiento

Jack Harvey, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet Photo by: James Gilbert / Getty Images

Estructurar un programa eficaz de pruebas de pretemporada sigue siendo una prioridad principal para maximizar el limitado tiempo en pista antes de que comience la temporada 2027.

"Es extremadamente importante y quizá aún más para nosotros ponernos al día. Tenemos que tomar algunas decisiones inteligentes", dijo Selman. "Obviamente hay regulaciones dentro de la serie que nos permiten probar solo una cierta cantidad de días. Tenemos que tomar algunas decisiones inteligentes con el piloto, sea quien sea el que elijamos, para lograr tanto como sea posible este primer año".

Aunque DRR espera seguir siendo competitivo en las 500 Millas de Indianápolis, la dirección mantiene referencias de rendimiento realistas para los eventos en circuitos permanentes y urbanos.

"Tenemos plena confianza en que podemos ir y ganar la Indy 500", dijo Selman. "Creo que lo hemos demostrado en los últimos varios años. Así que estamos bastante confiados con nuestro paquete allí. Sabemos que es una batalla cuesta arriba en cualquier otra pista. No vamos a esquivar eso. Sabemos que tenemos mucho trabajo duro por hacer.

"Para nosotros, fuera de Indy, creo que estar entre los 15 primeros en puntos -- entre los 12 primeros, entre los 15 primeros en puntos creo que sería un éxito enorme para nosotros. No podemos ser poco realistas sobre cómo se ve eso".

Ese es el objetivo del equipo para 2027: Selman dijo que terminar el campeonato entre el puesto 12 y el 15 fuera de la fortaleza tradicional del equipo en las 500 Millas de Indianápolis representaría una primera temporada de regreso exitosa.