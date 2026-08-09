IndyCar Portland: Rosenqvist arrebata la pole a Palou por 0.018s; O’Ward fuera del top 12

Felix Rosenqvist logró un impulso final para conseguir la pole en una intensa clasificación de la IndyCar Series para el Grand Prix of Portland.

Volando por el circuito rutero natural de 12 curvas y 1.964 millas de Portland International Raceway, el sueco marcó una vuelta lanzada de 58.428s para hacerse con el primer puesto por delante del vigente campeón y cuatro veces campeón de la serie Alex Palou por un estrecho margen de 0.0184s.

Para Rosenqvist, el vigente ganador de las Indianapolis 500 y piloto del Honda #60 de Meyer Shank Racing, supone su segunda pole de la temporada, con la otra lograda en Long Beach.

“Esfuerzo de equipo fenomenal,” dijo Rosenqvist. “Muchísimas gracias a Meyer Shank Racing, Honda. Tenemos aquí de nuevo un coche de Grateful Dead como pequeño gesto para todos los aficionados que deseaban que volviera, así que es realmente genial conseguir una pole con un coche tan bonito como ese.

“Y sí, simplemente seguimos ajustándolo. Creo que empezamos un poco por detrás ayer y, en cierto modo, no hicimos nada realmente mágico. Solo intentamos centrarnos en la ejecución y en encadenar todas las curvas. Quiero decir, ha sido un día realmente duro y ajustado.”

Fast Six

Mientras algunos de los aspirantes salían a pista, Ericsson permaneció en los boxes y se quedó esperando con un juego nuevo de alternativos más blandos. Simpson, a quien solo le quedaban alternativos usados para la ronda, también se quedó esperando en el pit lane.

Palou marcó el tiempo inicial en 59.365s antes de regresar al pit lane por un juego nuevo de alternativos, con Ericsson siguiéndolo de vuelta al circuito. Palou fue aún más rápido momentos después, clavando una vuelta rápida de 58.501s. Ericsson saltó al segundo lugar con una vuelta de 58.672s, con VeeKay subiendo al tercero con 58.858s.

En los segundos finales de la ronda, Rosenqvist se catapultó a la cima con una vuelta lanzada de 58.482s, negándole a Palou una séptima pole cuando se agotó el tiempo. Palou se conformó con el segundo puesto.

Andretti Global tuvo que conformarse con el tercer y cuarto puesto, encabezado por Will Power y seguido por Ericsson. VeeKay cayó al quinto, con Simpson en sexto.

Ronda de 12

Momentos después de que VeeKay marcara el mejor tiempo de la ronda con un 58.684s cuando quedaban poco menos de dos minutos, Scott Dixon de Chip Ganassi Racing rozó la barrera interior tras girar ligeramente antes de tiempo en la curva 1 y sufrió daños significativos en la parte delantera derecha, y volvió cojeando a boxes.

Incluso con el incidente, sin embargo, la sesión se mantuvo en verde mientras Rosenqvist registraba una vuelta de 58.644s para liderar la ronda. La vuelta de VeeKay fue suficiente para mantenerse segundo a 0.398s. Simpson fue tercero, por delante de Ericsson, Palou y Power.

Kyle Kirkwood de Andretti Global fue el primer piloto fuera de la zona de pase, quedándose a 0.0352s de avanzar. El Honda #15 de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) de Graham Rahal fue octavo, por delante de David Malukas de Team Penske en noveno y del dúo de Dale Coyne Racing formado por el novato Dennis Hauger y el ex-Formula 1 Romain Grosjean en 10.º y 11.º, respectivamente. Dixon quedó 12.º.

Grupos

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

En el primer grupo, Power encabezó el grupo inicial con una vuelta tardía de 58.360s para destronar a Palou del primer puesto del grupo por un estrecho margen de 0.0212s. Malukas fue un cercano tercero a 0.0847s. Ericsson, Grosjean y Simpson completaron el resto de los seis primeros.

El primer piloto en quedarse sin pasar fue Louis Foster, que se quedó a 0.0216s en el Honda #47 de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

Josef Newgarden de Team Penske fue octavo, por delante de Pato O’Ward de Arrow McLaren, con Alexander Rossi de ECR ubicado 10.º. Marcus Armstrong de Meyer Shank Racing, quien lideró la segunda práctica, fue 11.º, directamente por delante del novato de RLL Mick Schumacher.

El segundo grupo fue liderado por la vuelta rápida de Rosenqvist de 58.424s. Dixon fue segundo por 0.0820s, con Kirkwood tercero a 0.1913s. Rahal terminó cuarto, seguido por VeeKay y Hauger, quien consiguió el último puesto de pase por 0.0872s sobre Scott McLaughlin de Team Penske. Nolan Siegel de Arrow McLaren se conformó con el octavo, con el novato de AJ Foyt Racing Caio Collet en noveno. Christian Rasmussen de ECR fue 10.º, con Santino Ferrucci de AJ Foyt Racing en 11.º, Sting Ray Robb de Juncos Hollinger Racing en 12.º y Christian Lundgaard de Arrow McLaren en 13.º.