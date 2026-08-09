Alessandro de Tullio se impone en Portland y logra su segunda victoria en Indy NXT

Alessandro de Tullio lideró la carrera de principio a fin desde la pole y se alzó con una victoria contundente en la Indy NXT en el Portland International Raceway.

El argentino lideró las 35 vueltas al volante del coche n.º 14 de AJ Foyt Racing y se impuso por 2,169 segundos en el circuito natural de 1,964 millas y 12 curvas del . Esta ha sido la segunda victoria de la temporada para de Tullio.

"Sí, no fue fácil", comentó de Tullio. "Tuve que cuidar los neumáticos; se desgastaron bastante hacia el final. Intenté marcar la vuelta rápida al final, pero no lo conseguí por muy poco. Pero sí, fue una buena carrera; la salida fue un poco complicada con Lochie (Hughes). Entró con mucha fuerza en la curva 1, pero pudimos contenerlo. Conseguimos una buena reanudación tras el coche de seguridad. El coche iba genial. No puedo agradecer lo suficiente a todo el equipo".

El dúo de Andretti Global, formado por Hughes y Max Taylor, terminó segundo y tercero, respectivamente. Tymek Kucharczyk, al volante del coche n.º 71 de HMD Motorsports, terminó cuarto. Jacob Abel, en su primera aparición en la serie desde que quedara subcampeón en 2024, completó los cinco primeros puestos.

La lucha por el campeonato dio un nuevo giro, ya que Enzo Fittipaldi (HMD Motorsports) y Nikita Johnson (Cape Motorsports Powered by ECR) terminaron séptimo y octavo, respectivamente. Como resultado, Fittipaldi volvió a situarse en cabeza del campeonato, con una ventaja de un punto sobre Johnson (476-475) a falta de tres rondas. Kucharczyk ocupa el tercer puesto en la lucha por el título, a 18 puntos del líder.

La carrera

La salida fue limpia para de Tullio, pero se produjo un contacto entre los compañeros de equipo de Andretti —que partían desde la segunda y tercera posición—, Hughes y Taylor. Jack Beeton, de HMD Motorsports, que partía más atrás en la parrilla, en 14.ª posición, hizo un trompo tras un contacto en la curva 1, pero pudo continuar.

En la vuelta 3, sin embargo, Carson Etter, de Chip Ganassi Racing, hizo un trompo a la salida de la curva 12 y provocó la primera bandera amarilla de la carrera.

La reanudación se produjo en la vuelta 5, y de Tullio logró una buena salida por delante de Hughes y del resto del pelotón.

El pelotón comenzó a estirarse durante las siguientes vueltas, y la batalla más reñida en pista se produjo entre dos rivales por el campeonato, Fittipaldi y Johnson, que ocupaban la décima y la undécima posición, respectivamente.

Myles Rowe (Abel Motorsports) hizo un trompo momentos después en la curva 1 tras un contacto con Niels Koolen (Chip Ganassi Racing) mientras ambos luchaban por el séptimo puesto; Rowe cayó hasta la 15.ª posición, mientras que Koolen continuó y se hizo con el séptimo puesto. La dirección de carrera impuso a Koolen una penalización de paso por boxes por contacto evitable.

En la vuelta 15, la ventaja de de Tullio sobre Hughes era de 1,8785 s. Cinco vueltas más tarde, de Tullio había ampliado la ventaja a 2,5 segundos.

A 15 vueltas del final, los cinco primeros eran de Tullio, Hughes, Taylor, Kucharczyk y Abel.

El pelotón seguía muy disperso, y Fittipaldi y Johnson, que ahora rodaban en séptima y octava posición, seguían protagonizando la batalla más reñida en pista.

Hughes recortó la diferencia a 2,6 segundos a tres vueltas del final y redujo otros 0,3 segundos de la diferencia una vuelta más tarde.

Al final, sin embargo, De Tullio controló las últimas vueltas y se impuso por 2,169 segundos sobre Hughes.