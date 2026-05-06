Copyright

Para presentarnos una notificación de vulneración de copyright, nos tiene que enviar un escrito que incluya, sustancialmente:

La firma (física o electrónica) de la persona autorizada para actuar en nombre del propietario del derecho exclusivo que presuntamente se ha vulnerado.

Identificar el trabajo sujeto a copyright que se reclama haber sido vulnerado, o en caso de que haya múltiples reclamaciones de un mismo website, una lista con loas supuestas infracciones.

Identificar el material que se reclama como vulnerado o haber sido objeto de una actividad de vulneración y si ha de ser borrado o deshabitar su acceso e información suficientemente razonable para permitir la localización del material. Señalar la(s) URL(s) en el cuerpo del email es la mejor manera de ayudarnos a localizar rápidamente este contenido.

Información razonablemente suficiente para permitirnos contactar con la parte reclamante como puede ser una dirección, un número de teléfono, y, si es posible, una dirección de correo electrónico donde éste pueda ser contactado.

Una declaración de que la parte reclamante tiene constancia de buena fé de que el uso del material del que se ha notificado la reclamación no ha sido autorizado por el propietario del derecho exclusivo que supuestamente se ha infringido.

Una declaración de que la información de la notificación es correcta, pudiendo incurrir en un delito de falso testimonio, y que la parte reclamante está autorizada para actuar en nombre del propietario de los derechos supuestamente vulnerados.

Por favor, envíe su correspondencia a:

MOTORSPORT NETWORK ESPAÑA, S.L.

Ctra. Fuencarral 44, Edificio 3 Local 18

28108 Alcobendas (Madrid) - España

Email: es.copyright@motorsport.com