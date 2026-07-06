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IndyCar Mid-Ohio

Así queda el campeonato de la IndyCar 2026 tras la victoria de Pato O'Ward en Mid-Ohio 2026

Solo 66 puntos separan a los cuatro primeros pilotos en el campeonato, con Pato O'Ward en la quinta posición.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
Pato O'Ward, Arrow McLaren

Tras un quinto puesto en Mid-Ohio, la ventaja de Alex Palou en el campeonato se redujo ligeramente, con Kyle Kirkwood ahora a 56 puntos. Christian Lundgaard es tercero en la clasificación, a 65 puntos del liderato, y David Malukas es cuarto, a 66 puntos.

Tras su primera victoria de la temporada 2026 de IndyCar, Pato O'Ward es quinto, a 94 puntos de Palou.

Quedan siete carreras en la lucha por el campeonato, con la próxima carrera programada para el 19 de julio en el óvalo de Nashville.

También lee:

Campeonato de IndyCar 2026 tras Mid-Ohio (Carrera 11 de 18)

Pos. Piloto Puntos
1 Alex Palou 404
2 Kyle Kirkwood 348
3 Christian Lundgaard 339
4 David Malukas 338
5 Pato O'Ward 310
6 Josef Newgarden 270
7 Felix Rosenqvist 265
8 Scott McLaughlin 262
9 Scott Dixon 224
10 Marcus Ericsson 222
11 Rinus VeeKay 219
12 Marcus Armstrong 219
13 Rinus VeeKay 175
14 Graham Rahal 218
15 Will Power 209
16 Kyffin Simpson 194
17 Alexander Rossi 190
18 Louis Foster 159
19 Dennis Hauger (R) 148
20 Nolan Siegel 145
21 Christian Rasmussen 143
22 Romain Grosjean 139
23 Caio Collet (R) 132
24 Sting Ray Robb 108
25 Mick Schumacher (R) 108
26 Conor Daly 24
27 Takuma Sato 20
28 Jack Harvey 8
29 Jacob Abel (R) 6
30 Helio Castroneves  5
31 Ed Carpenter 5
32 Ryan Hunter-Reay 5
33 Katherine Legge 5

 

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