Así queda el campeonato de la IndyCar 2026 tras la victoria de Pato O'Ward en Mid-Ohio 2026

Tras un quinto puesto en Mid-Ohio, la ventaja de Alex Palou en el campeonato se redujo ligeramente, con Kyle Kirkwood ahora a 56 puntos. Christian Lundgaard es tercero en la clasificación, a 65 puntos del liderato, y David Malukas es cuarto, a 66 puntos.

Tras su primera victoria de la temporada 2026 de IndyCar, Pato O'Ward es quinto, a 94 puntos de Palou.

Quedan siete carreras en la lucha por el campeonato, con la próxima carrera programada para el 19 de julio en el óvalo de Nashville.

Campeonato de IndyCar 2026 tras Mid-Ohio (Carrera 11 de 18)