Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan

El equipo Legacy Motor Club anunció el jueves casi una docena de nuevos inversores para su equipo de la NASCAR Cup Series, incluidos las leyendas de IndyCar Scott Dixon, Tony Kanaan y Dario Franchitti.

Como parte de este nuevo grupo estratégico de propietarios, Legacy Motor Club había anunciado previamente al presentador de televisión ganador del Emmy y restaurador Guy Fieri, así como al cantante/compositor ganador de tres premios Grammy Darius Rucker.

Pero el jueves añadieron muchos nombres nuevos a este creciente grupo de inversión. Aquí está la lista completa:

Bryce Harper — 2 veces MVP de la Liga Nacional, 8 veces All-Star de la MLB

— 2 veces MVP de la Liga Nacional, 8 veces All-Star de la MLB Kelly Slater — 11 veces campeón mundial de surf

— 11 veces campeón mundial de surf Andy Roddick — campeón del US Open, ex número 1 del mundo

— campeón del US Open, ex número 1 del mundo Darius Rucker — ganador de 3 premios Grammy, miembro del Grand Ole Opry

— ganador de 3 premios Grammy, miembro del Grand Ole Opry Guy Fieri — chef, restaurador y empresario ganador de un Emmy

— chef, restaurador y empresario ganador de un Emmy Sam Byrne — cofundador y copresidente de CrossHarbor Capital Partners

— cofundador y copresidente de CrossHarbor Capital Partners Scott Dixon — 6 veces campeón de IndyCar, ganador de las 500 Millas de Indianápolis

— 6 veces campeón de IndyCar, ganador de las 500 Millas de Indianápolis Dario Franchitti — 4 veces campeón de IndyCar, 3 veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis

— 4 veces campeón de IndyCar, 3 veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis Tony Kanaan — campeón de IndyCar, ganador de las 500 Millas de Indianápolis

— campeón de IndyCar, ganador de las 500 Millas de Indianápolis Jen Rubio — cofundadora de Away; empresaria y creadora de una de las marcas modernas directas al consumidor más representativas

— cofundadora de Away; empresaria y creadora de una de las marcas modernas directas al consumidor más representativas Chase Utley — campeón de la Serie Mundial, 6 veces All-Star de la MLB

La organización, copropiedad del siete veces campeón de la NASCAR Cup Jimmie Johnson, cuenta con dos inscripciones con chárter, el No. 42 de John Hunter Nemechek y el No. 43 de Erik Jones. Se espera que se expanda a tres inscripciones de tiempo completo para la temporada 2027.

"Este no es un grupo de propietarios tradicional", dijo Johnson en un comunicado del equipo. "Es un conjunto de personas que entienden la competición, el liderazgo, la innovación, la narrativa y cómo se construyen organizaciones duraderas. Provienen de mundos diferentes, pero comparten una creencia común: que LEGACY puede convertirse en algo fundamentalmente diferente dentro del automovilismo y la cultura".

"Las grandes organizaciones las construyen personas que entienden lo que se necesita para ganar, pero también lo que se necesita para construir", añadió Johnson. "El calibre, la diversidad y la perspectiva de este grupo hablan directamente de hacia dónde se dirige LEGACY".