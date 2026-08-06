Callum Ilott, el gran olvidado de la temporada de rumores, que busca un lugar en IndyCar 2027

Puede que Callum Ilott vaya a pasar la temporada 2026 compitiendo en el Campeonato IMSA SportsCar con Wright Motorsports, pero sigue teniendo la mirada puesta firmemente en su regreso al paddock de la IndyCar Series.

El piloto británico, de 27 años, se quedó fuera de la parrilla de la IndyCar de 2026 en el circuito tras una pretemporada turbulenta en la que la filial norteamericana de PREMA Racing sufrió una grave crisis financiera y un colapso estructural. A esto se sumaron la repentina salida de la familia Rosin, fundadora del equipo, y la imposibilidad de conseguir una lucrativa licencia para la serie, lo que provocó la disolución del programa del equipo y dejó a Ilott sin el asiento por el que había luchado con ahínco.

Este revés se produjo justo después de una sólida campaña en la IndyCar de 2025, en la que Ilott encabezó la temporada inaugural de PREMA al volante del Chevrolet n.º 83. A pesar de la empinada curva de aprendizaje propia de un equipo de nueva creación, Ilott cerró el año a lo grande, encadenando cuatro resultados entre los diez primeros en las últimas cinco rondas, incluidos dos sextos puestos. A pesar de su compromiso a tiempo completo con la IMSA este año, Ilott se ha mantenido como una presencia constante en el paddock de la IndyCar, sentando activamente las bases para su regreso en 2027.

"Sí, he estado en todas las carreras hasta ahora, excepto en Mid-Ohio", declaró Ilott a Motorsport.com . "Obviamente, ha habido algunos accidentes este año y algunas fracturas, pero mucha perseverancia [por parte de esos pilotos]. He estado trabajando entre bastidores para intentar armar el mejor paquete posible y resultar atractivo para los equipos.

"Hay algunas perspectivas interesantes y creo que se acerca el momento en que estas cosas se vayan a concretar y a encajar. No quiero descartar nada, ni siquiera un , la IMSA y el WEC (Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA). Porque, al fin y al cabo, correr en la IMSA este año ha sido bueno para mí y para mi carrera.

"Pero, al mismo tiempo, me encanta l , la IndyCar, y disfruto de ese ambiente. He organizado mi vida en torno a ello durante los últimos cuatro o cinco años, incluso el año que competí en el WEC. Me encantaría intentarlo una vez más y creo que me lo merezco".

Porsche 911 n.º 120 de Wright Motorsports: Adam Adelson, Callum Ilott, Harry King Foto de: Jake Galstad / Lumen vía Getty Images

Superando las expectativas

El palmarés de Ilott tanto en monoplazas como en coches deportivos es formidable. El subcampeón de la Fórmula 2 de la FIA de 2020, por detrás de Mick Schumacher, actualmente novato en la IndyCar con Rahal Letterman Lanigan Racing, ejerció posteriormente como piloto de pruebas y reserva de la Scuderia Ferrari en la Fórmula 1 en 2021. Posteriormente, dio un giro de 180 grados y cruzó el Atlántico para pasar de 2021 a 2023 con Juncos Hollinger Racing, donde superó repetidamente las expectativas con un monoplaza con pocos recursos —destacando una salida desde la primera fila en Laguna Seca, quintos puestos en San Petersburgo y Laguna Seca, y un 12.º puesto en las 500 Millas de Indianápolis de 2023.

Entre sus participaciones en la IndyCar con el equipo " ", Ilott demostró su valía en la categoría de coches deportivos de élite. En 2024, compitió en la categoría Hypercar del WEC con el Hertz Team JOTA, pilotando el Porsche 963 n.º 12 junto a Will Stevens y Norman Nato, con lo que logró una victoria destacada en las 6 Horas de Spa-Francorchamps.

Esa trayectoria de convertir equipos de nueva creación en contendientes sólidos es la piedra angular del argumento de Ilott, de , para 2027.

"Habiendo competido a tiempo completo únicamente con equipos nuevos y habiendo logrado estar en el Leaders Circle cada año, conseguido excelentes resultados entre los diez primeros y desarrollado estos equipos desde cero, creo que es una pena que se me pase por alto", subrayó Ilott. "Como he dicho, he estado trabajando entre bastidores para preparar un paquete que me convierta también en una opción más atractiva.

"Además, en mi temporada de debut, recuerdo haberme clasificado segundo en Laguna, junto a Will Power en la primera fila. Era un equipo de un solo coche, sin compañero de equipo. Todos los compañeros de equipo que he tenido eran novatos y, salvo en las dos o tres carreras que disputé con McLaren, no he podido aprender de algunos de los mejores de la categoría, pero aun así logré conseguir algunos buenos resultados".

Callum Ilott, Arrow McLaren Chevrolet Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

Cronología y alternativas en los coches deportivos

A medida que la "temporada loca" de la IndyCar de se acerca a su punto álgido, Ilott sigue de cerca el mercado con realismo, al tiempo que reconoce que el plazo para tomar una decisión se está agotando rápidamente.

"La verdad es que no", respondió Ilott, de , cuando se le preguntó si tenía una fecha límite estricta. "Hay muchas posibilidades, una buena probabilidad. Esas opciones se están concretando. Si se desvanecen y veo que las posibilidades se reducen, creo que me orientaré hacia otras opciones.

"La verdad es que me encantaría que todo estuviera listo lo antes posible. Creo que debería empezar a saberlo en las próximas dos semanas. Lo ideal sería que el final de la temporada de IndyCar de la fuera la fecha límite para cerrar el asunto".

En caso de que no se materialice un asiento en un equipo de primera línea de la IndyCar de la " ", los vínculos de Ilott con las carreras de coches deportivos norteamericanas siguen siendo fuertes. Tras haber establecido su residencia en Estados Unidos, se mantiene abierto a permanecer en Norteamérica en las categorías GTP, LMP2 o GTD de la IMSA, o a volver a la competición Hypercar del WEC.

"Sinceramente, creo que todas las opciones están sobre la mesa", afirmó Ilott. "Estoy contento e interesado en volver a correr en GTD. Me encanta el coche de LMP2, y la categoría GTP sería ideal para mi carrera y por el ritmo que he mantenido en ella.

"Creo que hay un par de opciones, pero el mercado está bastante complicado en este momento. Obviamente, con la llegada de algunos fabricantes nuevos y la salida de otros, estoy seguro de que ya se han tomado algunas decisiones, pero aún quedan algunas vacantes. Por ahora, estoy abierto a todo. Mi estilo de vida y mi situación personal están aquí. Me lo paso muy bien en Estados Unidos. Estoy abierto a todo".

En última instancia, tanto si su camino le lleva de vuelta a la parrilla de la IndyCar de la " " como si se adentra más en los programas de coches deportivos de primera línea, la motivación principal de Ilott sigue siendo sencilla.

"Quiero correr, joder", dijo. "Me gusta correr. Al fin y al cabo, cualquier lugar donde haya competición es divertido. Disfruto conduciendo cualquier cosa, aunque sea un carrito de golf. Espero que paguen bien si se compite con carritos de golf. Simplemente estoy emocionado por correr y estar aquí. Cualquier cosa me vale".