Chip Ganassi Racing confirma la salida de Scott Dixon al final de la temporada 2026

El equipo Chip Ganassi Racing (CGR) ha confirmado que Scott Dixon no regresará a la organización para la temporada 2027 de IndyCar.

Esta decisión marca el final definitivo de una de las dinámicas piloto-equipo más exitosas y duraderas en la historia del automovilismo moderno. Durante sus increíbles 24 años con CGR, el neozelandés ganó seis campeonatos de la serie —el último en 2020— y obtuvo 58 de sus 59 victorias profesionales.

Numerosos medios de comunicación ya han vinculado a Dixon, de 45 años, con un posible fichaje por Arrow McLaren para la temporada 2027.

Tras conversaciones internas sobre el futuro de Dixon, CGR emitió un comunicado oficial del propietario del equipo, Chip Ganassi. En el comunicado, Ganassi reveló que el equipo le había ofrecido un contrato plurianual para que el legendario piloto permaneciera en la escudería hasta su eventual retiro, aunque respetan plenamente su decisión de emprender un nuevo reto.

“Scott Dixon nos ha comunicado recientemente que no regresará en 2027”, declaró Ganassi.

“Scott ha significado muchísimo para CGR durante los últimos 24 años. Juntos hemos compartido campeonatos, numerosas victorias e incontables momentos que han ayudado a definir esta organización. Debido a todo lo que hemos logrado juntos y al legado que Scott ha construido aquí, consideramos importante darle la oportunidad de terminar su carrera en Chip Ganassi Racing, y le hicimos una oferta por varios años para que así fuera.

“Respetamos que haya elegido un camino diferente y le deseamos mucho éxito. Scott siempre será una parte especial de la historia de este equipo, y estamos agradecidos por todo lo que hemos logrado juntos.

“Ahora nos centramos en terminar esta temporada con fuerza con el equipo #9 de PNC, a la vez que nos preparamos para el futuro en Chip Ganassi Racing.”