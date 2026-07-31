Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

IndyCar Portland

Conociendo a fondo el IR-28 de IndyCar: nuevas imágenes del chasis de 2028

El nuevo monoplaza de IndyCar se estrenará en 2028, pero este fin de semana, Motorsport.com fue uno de los que pudo ver de cerca el IR-28

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Dallara IR-28 detalle

Motorsport.com fue uno de los medios que pudo ver de cerca el nuevo chasis IR-28, cuyo debut está previsto para la temporada de IndyCar de 2028.

Este fin de semana, el coche se someterá a pruebas en el circuito de Indianápolis con el actual tetracampeón de la IndyCar, Alex Palou, y el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016, Alexander Rossi.

El IR-28 supone la primera revisión a fondo del chasis de IndyCar desde 2012, cuando se presentó el DW-12, ya que incluso el IR-18 fue más bien una revisión aerodinámica y estética del chasis existente.

A continuación, ofrecemos una visión más detallada del coche desde varios ángulos, cortesía de Joey Barnes, de Motorsport.com:

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

Dallara IR-28 detail

Detalle del Dallara IR-28

Foto de: Joey Barnes

 

Share Or Save This Story

Artículo previo Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan

Top Comments
More from
Nick DeGroot

¿Verstappen en NASCAR? Justin Marks le abre una puerta pero Ford es un obstáculo

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Indianápolis
¿Verstappen en NASCAR? Justin Marks le abre una puerta pero Ford es un obstáculo

Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Indianápolis
Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan

Corey Heim está logrando hazañas que NASCAR no ha visto en décadas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Indianápolis
Corey Heim está logrando hazañas que NASCAR no ha visto en décadas

Últimas noticias

Lo que hemos descubierto tras un primer vistazo al IR-28 de IndyCar, diseñado desde cero

IndyCar
Indy IndyCar
Lo que hemos descubierto tras un primer vistazo al IR-28 de IndyCar, diseñado desde cero

Entre bastidores del primer GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 de Arvid Lindblad

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test Pirelli Hungría
Entre bastidores del primer GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 de Arvid Lindblad

Conociendo a fondo el IR-28 de IndyCar: nuevas imágenes del chasis de 2028

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
Conociendo a fondo el IR-28 de IndyCar: nuevas imágenes del chasis de 2028

El expiloto de F1 de Williams, Logan Sargeant, anuncia su compromiso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test Pirelli Hungría
El expiloto de F1 de Williams, Logan Sargeant, anuncia su compromiso