Conociendo a fondo el IR-28 de IndyCar: nuevas imágenes del chasis de 2028
El nuevo monoplaza de IndyCar se estrenará en 2028, pero este fin de semana, Motorsport.com fue uno de los que pudo ver de cerca el IR-28
Motorsport.com fue uno de los medios que pudo ver de cerca el nuevo chasis IR-28, cuyo debut está previsto para la temporada de IndyCar de 2028.
Este fin de semana, el coche se someterá a pruebas en el circuito de Indianápolis con el actual tetracampeón de la IndyCar, Alex Palou, y el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016, Alexander Rossi.
El IR-28 supone la primera revisión a fondo del chasis de IndyCar desde 2012, cuando se presentó el DW-12, ya que incluso el IR-18 fue más bien una revisión aerodinámica y estética del chasis existente.
A continuación, ofrecemos una visión más detallada del coche desde varios ángulos, cortesía de Joey Barnes, de Motorsport.com:
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
Detalle del Dallara IR-28
Foto de: Joey Barnes
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