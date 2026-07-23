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IndyCar St. Petersburg

IndyCar y NASCAR Trucks volverán al Gran Premio de St Petersburg en 2027

La carrera urbana volverá a contar con ambas series tras el éxito de la histórica doble jornada de este año.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
David Malukas, Team Penske

El Gran Premio Firestone de San Petersburgo volverá a celebrarse del 5 al 7 de marzo de 2027, y la IndyCar y la NASCAR Craftsman Truck Series volverán a compartir el fin de semana.

El evento volverá a contar con la IndyCar y la NASCAR Craftsman Truck Series, y las camionetas volverán a competir por segunda vez en el circuito urbano de 1,8 millas y 14 curvas el sábado 6 de marzo.

La decisión se produce tras la primera doble jornada conjunta de IndyCar y la NASCAR Truck Series celebrada en 2026, que atrajo una gran afluencia de público durante todo el fin de semana.

"El evento de 2026 fue el mejor que hemos tenido hasta la fecha", afirmó Kim Green, copropietaria, presidenta y directora ejecutiva de Green Savoree Racing Promotions. "La afluencia de espectadores fue impresionante durante los tres días para presenciar cómo se hacía historia con las camionetas de la NASCAR compitiendo por primera vez en un circuito urbano y la IndyCar dando inicio a su temporada una vez más. Estamos deseando volver a tener a ambas series juntas en la pista para que nuestros aficionados disfruten del 23.º Gran Premio Firestone de San Petersburgo".

 

La edición de 2026 ofreció emoción sin pausa en ambas series. El actual y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, Alex Palou, inauguró la temporada el 1 de marzo al lograr su segunda victoria consecutiva en San Petersburgo. Un día antes, el 28 de febrero, Layne Riggs entró en los libros de récords al ganar la primera carrera urbana de la Craftsman Truck Series de la NASCAR " ", la "OnlyBulls Green Flag 150".

La combinación de la precisión de los monoplazas de la IndyCar con la acción llena de choques de los camiones de la NASCAR resultó ser una fórmula que encantó al público y que los organizadores están deseando repetir.

Los aficionados al automovilismo que estén deseando disfrutar de la velocidad y el rugido de los motores en persona no tendrán que esperar mucho para asegurarse sus entradas. Las entradas para el Gran Premio Firestone de San Petersburgo de 2027 saldrán a la venta este otoño.

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