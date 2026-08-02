Fórmula 1 / Noticias

FÓRMULA 1 News and Analysis
Valtteri Bottas celebra un gran éxito en ciclismo de montaña durante el parón veraniego
Emerson Fittipaldi respalda a Hamilton en su lucha por el título de F1 con Ferrari
Por qué Aston Martin es un destino más atractivo de lo que parece en el mercado de pilotos de F1
Hace 20 años, Jenson Button lograba su primera victoria en F1
Emerson Fittipaldi explica por qué la rivalidad entre Antonelli y Russell es positiva para la F1
Domenicali abre la puerta a Alemania, pero solo se está barajando un circuito como opción
Vowles envía un mensaje desafiante en medio de las dificultades de Williams en la F1 2026
Briatore no entiende por qué Alpine no gana: "No sé por qué no podemos vencer a McLaren o Ferrari"
Aston Martin presenta su propio whisky Glenfiddich de edición limitada
Por qué el tiempo de gracia se acaba para Cadillac, pero eso puede ser positivo
¿Debería la F1 prohibir los algoritmos de las unidades de potencia? Por qué la FIA dice que no
Primera temporada como equipo de fábrica: Audi, mejor que Sauber en todos los aspectos
Ferrari F2002, un dominio a veces empañado por las polémicas en la F1
Albon descarta un avance significativo de Williams con las mejora que prepara para Bakú
¿Qué es el receso de verano de la F1, por qué se hace y cuánto dura?
¿Cuándo llegarán los cambios al W17? Mercedes alista sus últimas evoluciones de 2026
Briatore le pone precio a Alpine F1 y afirma: “Si el equipo fuera mío, ¡ya lo habría vendido!”
La F1 destaca la “consistencia” de Franco Colapinto en 2026
Por qué la F1 no debería seguir los consejos de George Lucas sobre los gráficos en carrera
Sergio Pérez en la primera mitad con Cadillac: "Mi rendimiento en 2026 se acercará mucho a un 10"
Ingeniero de Aston Martin apartado de la F1 finalmente dejará el equipo
El jefe de Cadillac resta importancia a las críticas de Checo Pérez por el desarrollo
Honda admite que al salir a pista en enero supo de la magnitud de sus problemas con Aston Martin
Por qué la F1 es dueña de solo un gran premio en el calendario
Allan McNish y Suzuka, una historia de amor a pesar de los golpes duros
Expiloto critica a la FIA por no actuar antes sobre las reglas de la F1 de 2026
Por qué el ascenso de Antonelli y Hadjar en la F1 le da calma a Bearman
George Russell debe "ordenar su cabeza" para la lucha por el título de F1
VIDEO: Fernando Alonso conduce su Lamborghini de seis millones de dólares por Monaco
Checo Pérez explica la "ineficiencia" que frena a Cadillac en la F1 2026
Audi está rindiendo mejor de lo esperado en F1 2026, dice Allan McNish
Lawson destaca que Racing Bulls no falla al desarrollar el coche en lo que va de 2026
Cadillac define su situación en la F1 2026: "Es como construir un avión mientras vuelas"
Motores de F1 en 2027: los cambios que harán a las unidades de potencia menos sensibles
Szafnauer achaca las dificultades de Aston Martin en la F1 a un problema de hace cinco años
Vowles quita culpa a Sainz por el choque con Piastri en Hungría y apunta a Alonso
Por qué McLaren ha sido cauteloso para introducir su alerón trasero rotatorio de F1
Oliver Bearman responde a los rumores sobre Aston Martin en la F1
Briatore critica el formato de los fines de semana de F1 y pide 24 sprints al año
Esteban Ocon se sincera sobre su inesperado año fuera de la F1: “Volví al coche y lloré”
El mano a mano entre compañeros en clasificación al llegar al receso y los duelos más apretados en la F1 2026
La victoria de McLaren deja la lucha por el título 2026 "lejos de estar terminada", dice Brundle
Cadillac es elogiado por su enfoque 'sin excusas' pese a sus problemas en la F1 2026
Leyendas de la F1 analizan el futuro de Max Verstappen en Red Bull
Arvid Lindblad, en exclusiva: “Nunca tuve un plan B, no quería conformarme con una vida normal”
Damon Hill compara la batalla Russell-Antonelli con su rivalidad con Villeneuve en 1996
Ferrari se refuerza con dos ingenieros que llegan a Maranello desde Mercedes y Aston Martin
Las mejoras que prepara Alpine son "críticas" para sus posibilidades en la F1 2026, avisa Gasly
Norris recibe elogios por su actuación "digna de un auténtico campeón del mundo" en Hungría
Colapinto y Antonelli, los únicos que recibieron puntos de penalización hasta ahora en la F1 2026
Steiner elogia a Red Bull tras una importante contratación desde Mercedes
La FIA aclara los problemas con el reglamento de 2026 y por qué no pudo intervenir antes
¿Apenas hay privacidad para las estrellas de la F1? Norris relata un incidente en Londres
Bearman admite que el resurgimiento de Hamilton complica el sueño de Ferrari en la F1
Piastri recuerda con humor el episodio de guerra de posteos sobre su futuro con Alpine que no llegó
Verstappen y su futuro en F1 "podría dejarlo fácilmente, pero me encanta correr"
McLaren está "listo para plantar cara" a Mercedes tras la mejora, según un comentarista
Steiner critica a la FIA por la sanción "indulgente" impuesta a Carlos Sainz
Por qué el 2026 nos está mostrando a un nuevo Lando Norris tras ser campeón
Domenicali: "Antonelli es un activo extraordinario para la F1 atrayendo a nuevos aficionados"