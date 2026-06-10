Charles Leclerc probará discos de freno y pastillas de Carbon Industries en el fin de semana de Barcelona. La información, recabada por Motorsport.com, no llega como una sorpresa, aunque hasta ahora no han llegado indicaciones al respecto desde las fuentes oficiales. La decisión de alinear a Leclerc con las elecciones técnicas adoptadas en el monoplaza de Lewis Hamilton se ha vuelto inevitable tras lo que surgió en el postcarrera de Montecarlo.

Al término del Gran Premio de Mónaco, Leclerc rompió el silencio al señalar en su escaso feeling con los frenos la causa del accidente del que fue protagonista a 14 vueltas del final de la carrera. Palabras claras, las pronunciadas por el monegasco, que desencadenaron la reacción de Brembo, señalada por Leclerc aunque sin citarla explícitamente.

En los días posteriores se habló mucho de las declaraciones de Leclerc. Algunos profesionales del sector las consideraron excesivas, otros vieron en ellas la señal de un malestar que el piloto venía lamentando desde hacía tiempo. Una situación que, en el plano estrictamente deportivo, no representaría un caso especialmente delicado, pero que inevitablemente adquiere una dimensión diferente considerando la relación histórica que une a Ferrari y Brembo, una asociación de importancia primordial sobre todo en el sector de los coches de carretera.

Sin embargo, Leclerc necesita comprobar cualquier solución posible. Un piloto siempre aspira a tener a su disposición el material que considera más adecuado para sus necesidades, y es comprensible que quiera evaluar en pista las diferencias de feeling entre dos proveedores que producen componentes análogos. Como ya se ha subrayado en varias ocasiones, no se trata de una cuestión de calidad del producto, sino de compatibilidad con el estilo de conducción y con las sensaciones que busca el piloto. En el paddock hay quien nunca renunciaría a los discos Brembo y quien, en cambio, desde hace años confía con convicción en Carbon Industries.

Para Leclerc también hay una circunstancia favorable. En el programa de las sesiones de FP1 reservadas a los jóvenes pilotos, la de Barcelona –que verá a Dino Beganovic al volante del Ferrari– ha sido asignada al monoplaza de Hamilton. Leclerc tendrá por lo tanto a su disposición toda la sesión para efectuar las comprobaciones que desea completar, recogiendo indicaciones valiosas ya en las primeras fases del fin de semana.

Luego llegará el veredicto. Si la respuesta es positiva, Leclerc continuará el fin de semana y las siguientes citas del calendario con el material Carbon Industries. En caso contrario volverá a la configuración utilizada hasta ahora y deberá buscar, junto con sus ingenieros, otras soluciones para recuperar el feeling que considera indispensable para rendir al máximo.