Ferrari presenta importantes mejoras en la F1 en Barcelona mientras persigue a Mercedes

Ferrari ha destapado su último lote de mejoras aerodinámicas mientras sigue buscando recortar distancias con Mercedes.

La Scuderia presentó por última vez mejoras importantes en el Gran Premio de Miami a principios de mayo, que en gran medida funcionaron como se esperaba pero no pudieron frenar la marea del dominio inicial de Mercedes. Mientras la F1 llega a su terreno de pruebas más transitado en Barcelona, Ferrari introdujo otro conjunto de mejoras.

El elemento principal es una evolución largamente esperada del alerón delantero del SF-26, que naturalmente tiene un gran impacto en el rendimiento aerodinámico aguas abajo.

El nuevo morro tiene una forma revisada con una superficie inferior elevada, una nueva placa de soporte con una disposición diferente de sus aletas y un plano de inmersión adicional añadido al endplate. También optimizó sus elementos del alerón para mejorar la distribución de la carga aerodinámica y optimizó la integración del actuador del modo recta en el morro.

Además de mejorar la carga, el nuevo morro debería mejorar la estela aerodinámica sobre los neumáticos delanteros y facilitar el mantenimiento del equilibrio del coche.

El monoplaza de Ferrari el viernes en Barcelona. Photo by: Filip Cleeren

Más abajo en el coche, Ferrari ha optimizado la parte delantera de su suelo para extraer más carga aerodinámica de él, con lo que describió como "volumen de quilla reducido, perfiles rediseñados del borde de ataque y claws del suelo delantero, optimización de los elementos de la tabla del suelo delantero (horizontales y verticales)."

También optimizó los winglets en la esquina trasera del suelo y varios retoques en el difusor. La forma del sidepod se ha modificado en consecuencia para trabajar en armonía con el amplio rediseño del suelo.

La mejora de McLaren en Barcelona se limita a un nuevo endplate del alerón delantero para mejorar el flujo aerodinámico hacia el resto del coche, mientras que Mercedes añadió pequeños winglets a su alerón trasero en su búsqueda de eficiencia aerodinámica.

Red Bull ha cambiado la geometría de su alerón delantero revisando piezas existentes, pero también ha producido un flap más potente por si se considera necesario esta semana en Barcelona.

No muy distinto de Mercedes, Williams también ha realizado pequeños ajustes en el alerón trasero para añadir carga aerodinámica de manera eficiente, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la resistencia limitada en las largas rectas de Barcelona.

El monoplaza de Ferrari el viernes en Barcelona. Photo by: Filip Cleeren

Racing Bulls ha optimizado la forma de su difusor y su integración en la estructura de choque, al tiempo que también ha traído opciones adicionales de alerón delantero para equilibrar el VCARB 03, mientras que Haas también ha retocado su estructura de impacto trasera.

Cadillac ha continuado con su seguidilla de introducir mejoras incrementales en el MAC-26, aunque sus actualizaciones se limitan a ranuras de refrigeración adicionales y la reintroducción del mecanismo de modo recta en su nuevo alerón trasero de Mónaco, que fue desactivado el fin de semana pasado por reglamento.

No hay mejoras aerodinámicas este fin de semana para Aston Martin, Alpine y Audi. Aston Martin, en particular, está guardando sus cartas hasta que pueda desplegar un paquete de mejoras mucho mayor más adelante este verano, ya que no considera que introducir pequeños pasos ahora mismo merezca la inversión de recursos dada su posición hacia la parte trasera de la parrilla.