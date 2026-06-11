Pierre Gasly califica la sanción en Mónaco como "el día más duro" de su carrera en la F1

Pierre Gasly dice que perder lo que podría haber sido un podio en el Gran Premio de Mónaco del domingo pasado fue el momento deportivo más duro de su carrera en la Fórmula 1. El francés cruzó la meta en tercer lugar en el Principado, describiéndolo después como una de las actuaciones más sólidas de su vida.

Sin embargo, fue relegado de inmediato al séptimo puesto debido a dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane. El tiempo añadido lo dejó por detrás de Isack Hadjar, Oscar Piastri y ambos pilotos de Racing Bulls. Gasly y Alpine insisten en que en realidad no superó el límite de velocidad en el pitlane, según sus propios datos, y el equipo ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA en un intento de anular las penalizaciones.

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La audiencia está programada para celebrarse el jueves antes del fin de semana del Gran Premio de Barcelona. Hablando con los medios antes de eso, Gasly admitió que el impacto emocional del resultado de Mónaco había sido significativo.

Cuando se le preguntó lo difícil que había sido compaginar la preparación para Barcelona mientras también trabajaba en el proceso de revisión, Gasly dijo: "Creo que para mí es justo decir que este fue el día más duro que he tenido en la F1, y en mi carrera deportiva.

"Ya sabes, hablo en el plano deportivo, no, ya sabes, de 2019, con Anthoine [Hubert], etc. Así que en lo deportivo, diría que fue definitivamente lo más difícil de sobrellevar, porque rendí a un nivel muy fuerte.

"Creo que de niño, obviamente crecí viendo la Fórmula 1, el icónico Gran Premio de Mónaco; como francés, tiene un significado especial para mí, y nunca tuve la oportunidad de subir a ese podio."

Gasly explicó que las circunstancias hicieron que la decepción fuera particularmente difícil de aceptar porque las oportunidades de luchar por podios son relativamente escasas para Alpine.

"Y además, si conduces un coche que te da la posibilidad de terminar en el podio cada dos fines de semana, es ligeramente diferente", dijo.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Erik Junius

"En mi carrera, todavía no he estado en una posición de tener ese coche conmigo. Así que sé que cuando la oportunidad está ahí, puede ser una vez al año, puede ser una vez cada dos años, pueden ser dos o tres veces al año. Pero una vez que está ahí, quiero asegurarme de ser yo quien la aproveche.

"Y fue un lugar especial con un resultado especial. Definitivamente fue el momento más duro, más duro."

A pesar del desenlace, Gasly dice que sigue orgulloso del rendimiento que Alpine mostró en Mónaco: "Creo que en términos de rendimiento, ejecutamos todo perfectamente con el equipo.

"Gran clasificación, gran salida. Logré adelantar a Lando [Norris] en la primera salida. Logré adelantar a Isack en la segunda salida. Creo que en términos de rendimiento, podemos estar muy orgullosos de lo que logramos durante ese fin de semana."

Gasly admitió que necesitó varios días para asimilar los acontecimientos de Mónaco antes de centrar su atención en Barcelona.

"Definitivamente necesité estos pocos días para calmarme un poco", dijo. "Mónaco, de por sí, ya es un fin de semana muy intenso dentro y fuera de la pista. Pilotar requiere mucha energía. Vas con la adrenalina extremadamente alta.

"Así que, mezclado con la situación en sí, fue bastante para procesar el lunes y el martes, pero ahora siento que estoy en un buen momento para tener realmente el 100% de mi cabeza en este nuevo fin de semana de carrera.

"Ha habido bastantes conversaciones con el equipo, con los abogados, con nuestro caso, etc. Así que sigo todavía muy metido en lo que pasó y en toda la situación."

Según el reglamento, para impugnar con éxito las penalizaciones impuestas durante la carrera, Alpine debe presentar a los comisarios de la FIA pruebas nuevas significativas y relevantes que no estuvieran disponibles durante el gran premio.

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