McLaren y Red Bull analizan apelar la decisión de la FIA sobre Gasly en Mónaco

Se entiende que McLaren y Red Bull notificaron su intención de apelar contra la decisión de los comisarios deportivos de la FIA de restituir el podio de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco.

El viernes, los comisarios de la FIA restituyeron el podio de Pierre Gasly después de que el piloto de Alpine recibiera dos penalizaciones de cinco segundos al final de la carrera del domingo pasado por dos infracciones separadas de exceso de velocidad en el pitlane. Con base en pruebas aportadas por FOM, que está a cargo del cronometraje de la F1, una discrepancia en la forma en que se midieron las velocidades en la entrada del singular pitlane de Mónaco provocó que se determinara que Gasly y otros cuatro pilotos habían sido penalizados incorrectamente.

Sin embargo, algunos equipos consideran que era responsabilidad de cada uno tomar un margen suficiente al pasar por el pitlane basándose en sus propios datos de los entrenamientos libres, y el director del equipo Haas, Ayao Komatsu, señaló que la gran mayoría de la parrilla de 22 autos de la F1 logró completar la carrera sin presuntas infracciones por exceso de velocidad.

Durante la audiencia de la FIA, McLaren y Red Bull también presentaron una postura diferente. El director deportivo de Red Bull, Stephen Knowles, argumentó que el proceso de cronometraje del pitlane fue consistente durante todo el fin de semana y que los equipos ajustaron sus propios sistemas en consecuencia, sabiendo que el cálculo de la velocidad no es perfecto. Knowles representa a Isack Hadjar, el piloto que ahora perdió el tercer lugar frente a Gasly.

Will Courtenay, de McLaren, también argumentó en contra de modificar los resultados por razones similares, aunque su piloto Oscar Piastri fue uno de los pilotos sancionados. Piastri es otro de los pilotos que descendió una posición en la clasificación final después de que Gasly fuera restituido.

De acuerdo con el artículo 15.4 del Código Deportivo Internacional de la FIA, los competidores tenían una hora después de la decisión de los comisarios para notificar su intención de apelar.

Eso no significa que McLaren y Red Bull hayan presentado efectivamente una apelación contra el veredicto por el momento. Pero sí les concede un plazo adicional de 96 horas para estudiar con mayor profundidad la decisión y el reglamento con el fin de determinar si existe algún elemento que pueda ser objeto de una apelación antes de seguir adelante con ella.