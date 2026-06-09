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Fórmula 1 GP de Mónaco

Sainz arremete contra los “riesgos estúpidos” de sus rivales tras lo sucedido con Hulkenberg

Un indignado Sainz fue golpeado por Hulkenberg y Colapinto a los pocos segundos de la reanudación en Mónaco y se retiró de la carrera

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz dijo que sus rivales de Formula 1 asumieron “riesgos estúpidos” en el Gran Premio de Mónaco, después de que las colisiones con Nico Hulkenberg y Franco Colapinto provocaran su abandono.

La carrera de Sainz se vino abajo en la segunda salida detenida tras la bandera roja tardía, que tomó desde la 10.ª posición. El piloto de Williams había mantenido esa posición cuando afrontó la horquilla de Loews por el exterior de su compañero de equipo Alex Albon, pero al salir de la curva su trayectoria se cruzó con la de Hulkenberg, con el Audi en una línea más cerrada.

El coche de Sainz fue lanzado contra el muro, con un golpe considerable en la esquina trasera derecha. El aparentemente maltrecho Williams avanzó renqueando durante un brevísimo instante mientras Colapinto intentaba —y no lograba— adelantarlo en Portier, haciendo trompear a Sainz. Este último, por tanto, abandonó.

“Iba camino de sumar otro par de puntos este fin de semana con una carrera sólida, pero por desgracia la gente en la resalida decidió asumir riesgos estúpidos”, comentó el español.

“Mi carrera terminó en una curva como la Curva 6 en la que hemos corrido aquí cientos de veces y sabemos que siempre se comprime; la gente va a por la maniobra soñada, a veces se equivoca y yo fui la víctima de ello.

“Tirar a la basura todo el esfuerzo del equipo y dos puntos es muy frustrante.”

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Preguntado por Motorsport sobre la posibilidad de hablar con Hulkenberg acerca de su maniobra, Sainz respondió: “No, todavía no. Quizá haya algo que decir porque es bastante impresionante que con tanta experiencia en un circuito como este, en el que cada año todo se comprime en Loews, la gente todavía pueda cometer este tipo de errores. Es el manual de Mónaco, y a veces caes en los mismos errores.”

Pero Hulkenberg no compartía exactamente la misma visión del incidente.

“Tuve que evitar un accidente con [Ocon]”, relató el piloto de Audi, “por eso acabé muy por el interior, hasta la curva de Loews sobre el bordillo, con todo el giro del volante, luego de alguna manera fue inevitable que Carlos llegara por fuera, y obviamente hubo contacto… Carreras.

“Fue una carnicería. Hubo mucha tensión y fue bastante difícil no golpear algo o a alguien.”

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Aun así, los comisarios determinaron que Hulkenberg tuvo la culpa del incidente y le impusieron una penalización de 10 segundos que lo dejó fuera de una posible novena plaza. El informe de los comisarios no explicó del todo el razonamiento de la decisión.

Mientras tanto, a Colapinto no le preguntaron por su propio incidente con Sainz en la zona mixta, pero fue citado disculpándose en el comunicado de prensa posterior a la carrera de Alpine.

“Todos estábamos evitando a uno de los Williams que iba lento en la trazada después de la horquilla y toqué a Carlos [Sainz], así que lo siento por él”, dijo el argentino.

Los comisarios reconocieron que Sainz “fue golpeado por el Coche 43”, pero aun así decidieron que no se justificaba ninguna otra medida, ya que la colisión “fue causada por el cambio inesperado de dirección del Coche 55”.

Información adicional de Livia Veiga

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