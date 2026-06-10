Por qué Antonelli rechaza los juegos mentales de Russell y aclara que aún no es favorito

Después de que George Russell dijera que la enorme ventaja de Kimi Antonelli en el campeonato mundial de Fórmula 1 significa que el título depende del italiano, el líder dle campeonato respondió con su propia valoración mientras insiste en que no se dejará arrastrar a juegos mentales.

Russell hizo esa afirmación antes del fin de semana del Gran Premio de Mónaco, y muchos pensaron que era el primer juego mental entre los compañeros de equipo de Mercedes que parecen destinados a luchar por el título en 2026.

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Sin embargo, después de restar importancia inicialmente al comentario, la respuesta de Antonelli fue una victoria dominante – además de la pole, liderando cada vuelta y marcando la vuelta rápida para convertirse en el piloto más joven de F1 en completar un grand slam – y, sumado a la carrera plagada de sanciones de Russell hasta el 12º lugar, la diferencia entre ambos ha crecido hasta 68 puntos. Lo bastante grande como para que Lewis Hamilton se coloque en la segunda posición del campeonato, a 66 puntos del italiano de 19 años.

Hablando durante el fin de semana del GP de Mónaco, Antonelli desestimó los comentarios de Russell al considerar que era demasiado pronto para centrarse en la lucha por el título con al menos 16 rondas por disputarse después de Mónaco, pero sí encontró la manera de dar su propia réplica en los juegos mentales.

"No es la primera vez que vemos juegos mentales. La gente siempre intenta trasladar la presión a su oponente, ya sea un rival externo o un compañero de equipo; no hay mucha diferencia. Afortunadamente, esas cosas no me afectan realmente", dijo Antonelli en una entrevista con Motorsport.com.

"Seguimos solo en el primer tercio de la temporada, y creo que definitivamente es demasiado pronto para empezar a hablar de un duelo por el título. Estoy trabajando carrera a carrera.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, dominó en Mónaco. Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Por supuesto, al final de cada fin de semana echo un vistazo al campeonato, pero inmediatamente después mi enfoque ya está en la siguiente carrera. Cuando bajo la visera y salgo a pista, no estoy pensando en el campeonato. Corro para hacer el mejor trabajo posible. Y, como ya he dicho, como todavía no he ganado nada, no tengo nada que perder."

El enfoque de tomarse la temporada carrera a carrera no es algo desconocido, pero dado el saludable liderato de Antonelli en el campeonato, aunque todavía queden tantas carreras, resulta intrigante que siga considerándose que no es favorito frente a Russell.

Ya sea una estrategia premeditada o una convicción genuina, eso es lo de menos. Pero al explicar por qué Russell debería ser considerado el favorito, también deja instalada esa narrativa.

"El objetivo es ganar tantas carreras como sea posible y, como consecuencia, el campeonato. Soy consciente de que oportunidades como esta no se presentan a menudo, pero al mismo tiempo aún no soy el favorito, y esa es una posición que no me molesta", dijo Antonelli.

"Antes de que comenzara la temporada, todo el mundo veía a George como el claro favorito, y creo que esa predicción estaba justificada. Tiene el paquete completo necesario para luchar por el título, incluida la experiencia."

Antonelli reforzó sus comentarios sobre la lucha por el título al destacar un factor que nadie puede medir realmente todavía, ni siquiera el propio italiano: su potencial completo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El ascenso meteórico del protegido de Mercedes, primero desde el karting y a través de las categorías junior de monoplazas, y luego de novato de F1 a líder del campeonato mundial, significa que su ritmo y margen de mejora son a la vez significativos y desconocidos.

"Creo que todavía puedo mejorar en muchas áreas", explicó Antonelli. "No se puede negar que estas victorias me han dado mucha confianza, pero al mismo tiempo sé que tengo que seguir trabajando duro para desbloquear todo mi potencial. Y eso es exactamente lo que me motiva.

"No creo que mucha gente esperara un inicio de temporada como este, teniendo en cuenta que este es solo mi segundo año en la Fórmula 1.

"Es posible que, junto con mi corta edad, esto lleve a algunas personas a creer que todavía hay mucho margen de mejora. Quizá esa sea también la razón por la que George me ve como un rival especialmente peligroso en la lucha por el campeonato mundial."

Puede que Antonelli haya dado en el clavo ahí. Al ritmo al que está batiendo récords de F1 siendo adolescente, su potencial completo será una preocupación para Russell independientemente de cómo se desarrollen las próximas carreras.