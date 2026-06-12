Así quedan los resultados de Mónaco y el campeonato de la F1 2026 tras la restitución del podio a Gasly
Aquí están las clasificaciones actualizadas tras la anulación de las sanciones de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco de F1 2026.
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La clasificación actualizada del GP de Mónaco
Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|78
|
2:23'31.243
|108.814
|4
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|78
|
+6.271
2:23'37.514
|6.271
|108.735
|5
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|P. Gasly Alpine
|10
|78
|
+20.369
2:23'51.612
|14.098
|108.432
|4
|15
|Alpine
|Mercedes
|4
|I. Hadjar Red Bull
|6
|78
|
+23.394
2:23'54.637
|3.025
|108.519
|4
|12
|Red Bull
|Red Bull
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|78
|
+24.261
2:23'55.504
|0.867
|108.508
|5
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|78
|
+26.553
2:23'57.796
|2.292
|108.480
|4
|8
|RB
|Red Bull
|7
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|78
|
+29.010
2:24'00.253
|2.457
|108.449
|4
|6
|RB
|Red Bull
|8
|A. Albon Williams
|23
|78
|
+33.413
2:24'04.656
|4.403
|108.394
|5
|4
|Williams
|Mercedes
|9
|E. Ocon Haas F1
|31
|78
|
+37.140
2:24'08.383
|3.727
|108.347
|5
|2
|Haas
|Ferrari
|10
|F. Alonso Aston Martin
|14
|78
|
+41.899
2:24'13.142
|4.759
|108.287
|6
|1
|Aston Martin
|Honda
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|78
|
+42.748
2:24'13.991
|0.849
|108.277
|7
|Audi
|Audi
|12
|G. Russell Mercedes
|63
|78
|
+43.353
2:24'14.596
|0.605
|108.269
|5
|Mercedes
|Mercedes
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|78
|
+44.102
2:24'15.345
|0.749
|108.260
|6
|Audi
|Audi
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|78
|
+48.964
2:24'20.207
|4.862
|108.199
|5
|Alpine
|Mercedes
|15
|S. Pérez Cadillac
|11
|78
|
+49.153
2:24'20.396
|0.189
|108.197
|6
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|C. Sainz Williams
|55
|70
|
+8 Vueltas
2:13'32.889
|8 Vueltas
|104.946
|5
|Accidente
|Williams
|Mercedes
|dnf
|C. Leclerc Ferrari
|16
|64
|
+14 Vueltas
1:25'42.849
|6 Vueltas
|149.497
|3
|Accidente
|Ferrari
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|56
|
+22 Vueltas
1:15'16.761
|8 Vueltas
|148.942
|1
|Accidente
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Norris McLaren
|1
|43
|
+35 Vueltas
56'36.709
|13 Vueltas
|152.078
|1
|Retirada
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|O. Bearman Haas F1
|87
|27
|
+51 Vueltas
36'57.098
|16 Vueltas
|146.297
|2
|Retirada
|Haas
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|15
|
+63 Vueltas
21'03.117
|12 Vueltas
|142.661
|2
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|M. Verstappen Red Bull
|3
|0
|
78 Laps
|1
|Retirada
|Red Bull
|Red Bull
|Ver los resultados completos
La clasificación de pilotos actualizada tras Mónaco
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|156
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|2
|L. HamiltonFerrari
|90
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|3
|G. RussellMercedes
|88
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|4
|C. LeclercFerrari
|75
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|5
|O. PiastriMcLaren
|58
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|6
|L. NorrisMcLaren
|58
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|7
|M. VerstappenRed Bull
|43
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|8
|P. GaslyAlpine
|35
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|9
|I. HadjarRed Bull
|26
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|24
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|11
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|15
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|13
|A. LindbladRacing Bulls
|11
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|14
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|16
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|19
|N. HülkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
La clasificación de constructores actualizada tras Mónaco
|Pos.
|equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|244
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|2
|Ferrari
|165
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|3
|McLaren
|116
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|4
|Red Bull
|69
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|5
|Alpine
|50
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|6
|Racing Bulls
|35
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|9
|Audi
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Las fotos del viernes en el Gran Premio de Barcelona de F1
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
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