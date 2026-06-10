Por qué McLaren ve Mónaco como un llamado de atención

El doble podio de McLaren en Miami pareció, al igual que hace dos años, marcar el inicio de una trayectoria ascendente. El equipo introdujo la segunda parte de su paquete de mejoras de Fórmula 1 en Montreal, pero el progreso desde entonces no ha demostrado ser lineal.

Lando Norris abandonó tanto en Montreal como en Mónaco debido a problemas con la unidad de potencia y la caja de cambios, mientras que también faltó ritmo puro en el principado.

El vigente campeón del mundo perdió un valioso tiempo en pista el viernes por otro problema más con la unidad de potencia, pero Oscar Piastri pudo completar un programa completo. Aun así, McLaren careció de ritmo durante todo el fin de semana para luchar realmente por las primeras posiciones.

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Preguntado por Motorsport.com si el fin de semana de Mónaco había sido por tanto un toque de realidad para McLaren, Stella admitió que esa valoración en realidad se aplica a los dos últimos grandes premios.

"Sin duda, hay un importante toque de realidad que surge de Canadá y Mónaco. Y ese toque de realidad es, en primer lugar, mirar los hechos. No hemos sido lo suficientemente rápidos, diría que especialmente en términos de ritmo de carrera. Y tanto en Canadá como aquí, no hemos sido lo suficientemente fiables.

"Cuando analizamos la fiabilidad, hemos tenido problemas prácticamente en todas las áreas del coche. No es que sea una zona específica. Hoy fue la unidad de potencia, y también hemos tenido otros problemas con la unidad de potencia. Diría que probablemente esta ha sido el área más importante en cuanto a fiabilidad, pero para Lando en Canadá, fue la caja de cambios."

Andrea Stella, McLaren Photo by: Ryan Pierse / Getty Images

Eso significa que McLaren tiene trabajo por hacer en ambos frentes. Los problemas de fiabilidad deben abordarse rápidamente en cooperación con Mercedes HPP, mientras que al mismo tiempo se necesita más ritmo puro.

"Así que estamos realizando una evaluación del rendimiento y una evaluación de la fiabilidad. Observando Canadá y Mónaco, entendemos estos problemas de fiabilidad de forma aislada. Podemos solucionarlos. Pero obviamente, cuando tienes tantos problemas, puede ser sintomático del hecho de que el proyecto sigue siendo relativamente joven."

¿Sigue siendo posible para McLaren una remontada al estilo de 2024?

En lo que respecta al déficit de rendimiento de McLaren, Stella ve dos problemas clave. Para empezar, el Gran Premio de Mónaco mostró que a McLaren simplemente le falta carga en circuitos de alta carga aerodinámica como Mónaco. En segundo lugar, eso también está teniendo un impacto en los neumáticos Pirelli de 2026.

"Desde el punto de vista del rendimiento, ya lo dije ayer (por el sábado), está muy claro que no tenemos suficiente agarre, principalmente porque no tenemos suficiente carga aerodinámica", continuó Stella.

"Y también está claro que no estamos consiguiendo que los neumáticos trabajen en la ventana en la que rinden al máximo, especialmente en circuitos como este y en Canadá, donde el asfalto es extremadamente liso y los neumáticos funcionan en un régimen particular."

Esto último no se debe únicamente al propio coche de McLaren, sino también a los nuevos neumáticos introducidos para esta temporada. Debido a que Pirelli tuvo que basarse en simulaciones muy dispares de los equipos durante el desarrollo, ha sido algo conservadora en ciertos aspectos.

Lando Norris, McLaren Photo by: Luca Barsali - NurPhoto - Getty Images

Más que nada, los neumáticos deben ser capaces de soportar los niveles de carga aerodinámica previstos para Abu Dhabi, y fueron desarrollados con eso en mente. Sin embargo, eso sí significa que todavía pueden ser algo demasiado robustos para la primera parte de la temporada, especialmente para los equipos que carecen de carga aerodinámica en comparación con sus rivales.

"Este año, los neumáticos son relativamente rígidos y necesitan temperatura para funcionar bien", admitió Stella.

"Así que hay una larga lista: rendimiento y fiabilidad. Obviamente seguimos con la mentalidad de que esto podría ser otro 2024, en términos de remontar al final. Pero en 2024, nuestra trayectoria desde el punto de vista de la fiabilidad y el rendimiento fue más convincente.

"Así que, si queremos seguir en el campeonato, necesitamos una remontada."