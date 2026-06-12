Norris se lleva la FP2 del GP de Barcelona, con Colapinto 15° y Checo Pérez 20°

A Lando Norris le bastó una sola práctica para terminar el viernes del Gran Premio de Barcelona como el más rápido de la jornada en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El campeón reinante se ausentó en la FP1 al dejarle su McLaren a Leonardo Fornaroli, pero luego marcó el rumbo en la FP2 con una vuelta de 1m15s426 obtenida durante los simulacros de clasificación.

George Russell, quien había sido el más rápido en el entrenamiento inicial, terminó el día a solamente nueve milésimas de lo hecho por su compatriota, mientras que Oscar Piastri fue tercero, a 0s057, con el otro McLaren.

Charles Leclerc fue el mejor de Ferrari en el cuarto puesto, a 0s373 de la cima, mientras que Kimi Antonelli, líder del campeonato, fue quinto, a casi seis décimas del mejor tiempo, luego de cederle la FP1 a Fred Vesti en Mercedes.

Max Verstappen se ubicó sexto, a casi nueve décimas de lo hecho por Norris, mientras que Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton e Isack Hadjar completaron las diez primeras posiciones.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto cerró el viernes en la 15° posición con un mejor tiempo personal de 1m17s051, a 1s625 de la cima y dos décimas por delante de su compañero, Pierre Gasly, que quedó justo detrás.

Sergio Pérez fue el piloto que más vueltas completó en la sesión, con un total de 34, en su camino hacia la 20° posición con un mejor tiempo de 1m19s261, solo por delante de los Aston Martin.

Así se desarrolló la FP2 del GP de Barcelona:

Después de cederle su coche a Colton Herta en la FP1, Checo Pérez fue el primero en salir a la pista para la segunda práctica, que comenzó con casi 30 grados de temperatura ambiente y 50 grados sobre el asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Los neumáticos medios —el compuesto C3 de Pirelli— fueron los elegidos por la mayoría para comenzar, pero Verstappen se colocó al frente con una vuelta de 1m16s452 utilizando la goma dura en su Red Bull RB22.

Colapinto se puso en marcha con un registro de 1m17s766 para acomodarse entre los cinco primeros, a la vez que Sergio Pérez giraba en 1m20s518 antes de mejorar a 1m19s902 en los minutos iniciales de la sesión.

Piastri luego se colocó al frente con una marca de 1m15s724, mientras que Russell se acomodaba segundo, a dos décimas de lo realizado por el australiano.

La sesión fue neutralizada con un Virtual Safety Car después de que Liam Lawson quedara detenido a la salida del pitlane con problemas en su Racing Bulls, lo que marcó el final de la sesión para el neozelandés tras un comienzo prometedor que lo tenía sexto en el clasificador.

Liam Lawson, Racing Bulls, y Sergio Pérez, Cadillac Racing, durante la FP2 en Barcelona. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La bandera verde regresó pocos minutos después y Verstappen fue el primero en pasar a los neumáticos blandos —los C4 de Pirelli para Barcelona—, pero el neerlandés solo logró una mejora escasa al girar en 1m16s321, con lo que se mantenía tercero.

Colapinto avanzó del 15° al 11° puesto en el clasificador al cerrar su primera vuelta con los blandos en 1m17s051, mientras que Gasly quedaba a dos décimas del argentino después de abortar su primer intento.

Checo Pérez giró en 1m19s261 en su primera salida con los C3, perdiendo algo de tiempo al irse ancho en la curva 10, con lo que era 19° en ese momento. El de Guadalajara era el único Cadillac en pista, ya que un problema en la Unidad de Control Electrónico del monoplaza de su compañero obligó a este a permanecer en el garaje la mayor parte de la sesión.

Russell tomó el primer puesto con un registro de 1m15s435, pero sería desplazado por Norris a 23 minutos de la bandera a cuadros gracias a una vuelta de 1m15s426, con Piastri tercero a 0s057.

Al entrar en los 20 minutos finales, el foco pasó a estar en el ritmo de carrera y ya no se vieron cambios en el clasificador, con el trabajo de los equipos y pilotos repartido entre neumáticos blandos y medios en una pista donde la degradación juega un papel fundamental.

La actividad del Gran Premio de Barcelona continuará el sábado con la última práctica libre antes de la sesión de clasificación.

Las fotos del viernes en el Gran Premio de Barcelona de F1