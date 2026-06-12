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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Norris se lleva la FP2 del GP de Barcelona, con Colapinto 15° y Checo Pérez 20°

Lando Norris superó a George Russell por 0s009 para liderar la segunda práctica del GP de Barcelona. Franco Colapinto fue el mejor Alpine en la 15° posición y Checo Pérez finalizó 20°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A Lando Norris le bastó una sola práctica para terminar el viernes del Gran Premio de Barcelona como el más rápido de la jornada en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El campeón reinante se ausentó en la FP1 al dejarle su McLaren a Leonardo Fornaroli, pero luego marcó el rumbo en la FP2 con una vuelta de 1m15s426 obtenida durante los simulacros de clasificación.

George Russell, quien había sido el más rápido en el entrenamiento inicial, terminó el día a solamente nueve milésimas de lo hecho por su compatriota, mientras que Oscar Piastri fue tercero, a 0s057, con el otro McLaren.

Charles Leclerc fue el mejor de Ferrari en el cuarto puesto, a 0s373 de la cima, mientras que Kimi Antonelli, líder del campeonato, fue quinto, a casi seis décimas del mejor tiempo, luego de cederle la FP1 a Fred Vesti en Mercedes.

Max Verstappen se ubicó sexto, a casi nueve décimas de lo hecho por Norris, mientras que Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton e Isack Hadjar completaron las diez primeras posiciones.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto cerró el viernes en la 15° posición con un mejor tiempo personal de 1m17s051, a 1s625 de la cima y dos décimas por delante de su compañero, Pierre Gasly, que quedó justo detrás.

Sergio Pérez fue el piloto que más vueltas completó en la sesión, con un total de 34, en su camino hacia la 20° posición con un mejor tiempo de 1m19s261, solo por delante de los Aston Martin.

Así se desarrolló la FP2 del GP de Barcelona:

Después de cederle su coche a Colton Herta en la FP1, Checo Pérez fue el primero en salir a la pista para la segunda práctica, que comenzó con casi 30 grados de temperatura ambiente y 50 grados sobre el asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Los neumáticos medios —el compuesto C3 de Pirelli— fueron los elegidos por la mayoría para comenzar, pero Verstappen se colocó al frente con una vuelta de 1m16s452 utilizando la goma dura en su Red Bull RB22.

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Colapinto se puso en marcha con un registro de 1m17s766 para acomodarse entre los cinco primeros, a la vez que Sergio Pérez giraba en 1m20s518 antes de mejorar a 1m19s902 en los minutos iniciales de la sesión.

Piastri luego se colocó al frente con una marca de 1m15s724, mientras que Russell se acomodaba segundo, a dos décimas de lo realizado por el australiano.

La sesión fue neutralizada con un Virtual Safety Car después de que Liam Lawson quedara detenido a la salida del pitlane con problemas en su Racing Bulls, lo que marcó el final de la sesión para el neozelandés tras un comienzo prometedor que lo tenía sexto en el clasificador.

Liam Lawson, Racing Bulls, y Sergio Pérez, Cadillac Racing, durante la FP2 en Barcelona.

Liam Lawson, Racing Bulls, y Sergio Pérez, Cadillac Racing, durante la FP2 en Barcelona.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La bandera verde regresó pocos minutos después y Verstappen fue el primero en pasar a los neumáticos blandos —los C4 de Pirelli para Barcelona—, pero el neerlandés solo logró una mejora escasa al girar en 1m16s321, con lo que se mantenía tercero.

Colapinto avanzó del 15° al 11° puesto en el clasificador al cerrar su primera vuelta con los blandos en 1m17s051, mientras que Gasly quedaba a dos décimas del argentino después de abortar su primer intento.

Checo Pérez giró en 1m19s261 en su primera salida con los C3, perdiendo algo de tiempo al irse ancho en la curva 10, con lo que era 19° en ese momento. El de Guadalajara era el único Cadillac en pista, ya que un problema en la Unidad de Control Electrónico del monoplaza de su compañero obligó a este a permanecer en el garaje la mayor parte de la sesión.

Russell tomó el primer puesto con un registro de 1m15s435, pero sería desplazado por Norris a 23 minutos de la bandera a cuadros gracias a una vuelta de 1m15s426, con Piastri tercero a 0s057.

Al entrar en los 20 minutos finales, el foco pasó a estar en el ritmo de carrera y ya no se vieron cambios en el clasificador, con el trabajo de los equipos y pilotos repartido entre neumáticos blandos y medios en una pista donde la degradación juega un papel fundamental.

La actividad del Gran Premio de Barcelona continuará el sábado con la última práctica libre antes de la sesión de clasificación.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Barcelona - 2° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

1'15.426

S 222.273
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.009

1'15.435

0.009 S 222.246
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.057

1'15.483

0.048 S 222.105
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.373

1'15.799

0.316 S 221.179
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 31

+0.589

1'16.015

0.216 S 220.551
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 33

+0.895

1'16.321

0.306 S 219.666
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+0.985

1'16.411

0.090 S 219.408
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.185

1'16.611

0.200 S 218.835
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+1.205

1'16.631

0.020 S 218.778
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 30

+1.248

1'16.674

0.043 S 218.655
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 31

+1.508

1'16.934

0.260 S 217.916
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 31

+1.519

1'16.945

0.011 S 217.885
13 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 8

+1.541

1'16.967

0.022 M 217.823
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 29

+1.594

1'17.020

0.053 S 217.673
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+1.625

1'17.051

0.031 S 217.585
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+1.834

1'17.260

0.209 S 216.997
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 29

+2.112

1'17.538

0.278 S 216.219
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+2.799

1'18.225

0.687 S 214.320
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

+3.364

1'18.790

0.565 S 212.783
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 34

+3.835

1'19.261

0.471 S 211.518
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 21

+3.860

1'19.286

0.025 S 211.452
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 20

+4.033

1'19.459

0.173 S 210.991
Ver los resultados completos

Las fotos del viernes en el Gran Premio de Barcelona de F1

George Russell, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Flavy Barla arrives in the paddock.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Marc Marquez

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Marc Marquez in the Audi F1 Team R26 in the garage.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Audi F1 Team with Marc Marquez.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Steve Nielsen, Managing Director, Alpine F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Racing Bulls car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Cadillac car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Ayumu Iwasa, Oracle Red Bull Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Paul Aron, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Jean Todt, expresidente de la FIA

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Frederik Vesti, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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