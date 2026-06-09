Fornaroli debuta con McLaren: estará al volante del MCL40 en los FP1 de Barcelona

Leonardo Fornaroli vivirá en Barcelona uno de los momentos más esperados por cualquier piloto: el debut oficial en un fin de semana de Fórmula 1. El joven italiano, parte del programa de desarrollo de McLaren, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de España, subiendo al MCL40 en lugar de Lando Norris y utilizando para la ocasión el número 67.

Para el joven de 21 años se trata de un paso significativo en el camino emprendido con el equipo de Woking, que lo acogió a finales de 2025 después de dos temporadas como protagonista en las categorías de formación, culminadas con los títulos en Fórmula 3 en 2024 y en Fórmula 2 en 2025 de manera consecutiva, algo logrado por muy pocos otros.

Un ascenso rápido que convenció a McLaren de incorporarlo a su propio programa, donde hoy desempeña el papel de piloto del simulador apoyando a los ingenieros tanto fuera como durante el fin de semana de carrera. Sin embargo, el debut en los libres no llega en frío. En los últimos meses Fornaroli ha completado varias pruebas TPC al volante del McLaren de 2023, rodando en Silverstone, en Austin y también en Barcelona.

Leonardo Fornaroli nei test con la McLaren ad Austin Foto di: McLaren

Un bagaje útil para aprender los primeros secretos de un monoplaza de Fórmula 1, aunque el MCL40 representa un salto técnico diferente. Con respecto al año pasado, los coches han cambiado de manera profunda, no solo por la reducción de la carga aerodinámica, sino también por la diferente gestión de la energía, teniendo que readaptar ciertos aspectos.

Para un piloto que desempeña un papel clave en el simulador, tener una referencia real del coche actual es fundamental, porque permite afinar la correlación entre sensaciones, datos y modelos virtuales, haciendo más eficaz el trabajo de desarrollo que Fornaroli lleva adelante entre bastidores durante la temporada. También por eso la prueba en FP1 es tan importante.

En Barcelona McLaren probablemente también llevará alguna otra novedad y todavía habrá que realizar una prueba con el alerón delantero que había sido introducido en Canadá y luego apartado. Una buena oportunidad para el joven italiano para acumular más experiencia.